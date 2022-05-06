Ко дню рождения основателя психоанализа: 10 интересных фактов из жизни Зигмунда Фрейда

6 мая – день рождения основателя школы психоанализа Зигмунда Фрейда.

Мы собрали самые интересные факты из жизни Зигмунда Фрейда.

1. Зигмунд Фрейд (полное имя - Сигизмунд Шломо Фрейд) рос настоящим вундеркиндом, проявляя интерес и способности как к точным, так и к гуманитарным наукам и языкам. В девять лет он – на год раньше положенного срока – с блеском сдал экзамены и поступил в гимназию, а потом – на медицинский факультет Венского университета, который окончил с отличием.

Зигмунд Фрейд / Associated Press

2. Уличные гадалки, встречая мать Фрейда, предсказывали, что ее сын станет великим и известным на весь мир человеком, но она, не веря, только отмахивалась от них.

3. В начале своей врачебной деятельности Фрейд работал хирургом, но вскоре оставил эту отрасль, сказав, что она "чересчур его утомляет". Психиатрией он начал заниматься со знаменитым психиатром Жаном Шарко, от которого перешел к своему другу, Йозефу Брейеру, лечившему истерики гипнозом, что показалось ему крайне неэффективным. Чтобы заменить его, Фрейд разработал метод свободных ассоциаций, который позволял ему проводить сеансы без использования гипноза, а со временем стал основой для знаменитого психоанализа.

Зигмунд Фрейд / Associated Press

4. В молодости Фрейд увлекался кокаином, который считался в то время легальным препаратом. "Лекарство" основатель психоанализа тестировал на себе, охарактеризовав его как "эффективный анальгетик". В результате к наркотику пристрастился не только сам ученый, но и многие его друзья, которым он рекомендовал принимать кокаин.

5. Несмотря на то, что лучшей своей книгой Фрейд считал "Толкование сновидений", его коллеги-ученые подвергли труд жесточайшей критике, а в продаже она и вовсе провалилась. Всего же собрание сочинений ученого включает двадцать четыре тома.

Зигмунд Фрейд / Associated Press

6. Психоанализ Фрейд опробовал на себе: он так тяжело переживал смерть отца, что у него чуть было не развился невроз – созданный им метод позволил ученому вернуть психическое здоровье. Более того, Фрейд воспользовался собственным состоянием в научных целях – именно тогда, в ходе работы над своими комплексами, он ввел в обиход такое понятие, как "Эдипов комплекс", под которым подразумевал сексуальную тягу мужчины к своей матери.

7. Фрейду также принадлежит и термин "либидо", обозначающий сексуальное желание – именно он впервые заговорил о том, что оно присуще не только мужчинам, но и женщинам, до него прекрасному полу в чувственности было отказано.

8. Фрейд долгие годы страдал от злокачественной опухоли на челюсти, которая доставляла ему невероятные страдания. Несмотря на это он отказывался от обезболивающих лекарств: боялся, что они затуманят его сознание и он не сможет заниматься научной работой.

Зигмунд Фрейд / Associated Press

9. После присоединения Австрии к Германии в 1938 году друзья уговаривали Фрейда покинуть Вену, переехав в нейтральную страну, но он отказывался. И только когда была арестована его дочь Анна, наконец дал согласие, но выехать за границу оказалось не так просто. За Фрейда просили посол США во Франции Уильям Буллит (за ним стоял президент Рузвельт), германский посол во Франции граф фон Велцек и даже итальянский диктатор Бенито Муссолини, а выкуп за ученого заплатила его давнишняя почитательница и ученица, внучка Наполеона, Мари Бонапарт. Четыре сестры Фрейда, которых не удалось освободить, остались в Австрии и сгинули в концентрационных лагерях. Сам он переехал в Лондон, где умер спустя год.

10. Фрейд был противником контрацепции, поэтому, после того как у него родилось семеро детей – трое дочерей и четверо сыновей, он придерживался воздержания. Дело отца продолжила только его младшая дочь Анна – ее считают основоположницей детского психоанализа.

Мила Королева

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