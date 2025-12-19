Когда книга оживает: 7 самых качественных киноэкранизаций последних лет

Кадр из фильма "Служанка"

Часто после просмотра экранизации известного романа так и хочется сказать «А книга лучше…». Однако «часто» не значит «всегда»: иногда случается чудо, и киноадаптация получается не хуже — и даже лучше! — литературного первоисточника. Так получается, когда режиссер не просто пересказывает сюжет, а превращает фильм в самостоятельное произведение киноискусства, которое одновременно полно той же атмосферы, что и книга. Мы отобрали семь блестящих примеров такой синергии литературы и кино последних лет. Эти фильмы точно заставят вас сразу же взять в руки первоисточник — или просто вспомнить, почему вы так сильно любите этот роман.

«Длинный ход» (2025)

Свой самый первый роман будущий Король ужасов Стивен Кинг написал еще в колледже, а издал его много лет спустя под псевдонимом Ричард Бахман. События книги — и ее свежей экранизации от режиссера Фрэнсиса Лоуренса — происходят в альтернативном мире, где США после какой-то страшной войны превратились в бедное тоталитарное государство, где, чтобы держать общество в повиновении, ежегодно проводят жестокое соревнование под названием «Долгий ход». Сто юношей (в ленте их количество уменьшили вдвое) должны непрерывно, не снижая скорость, следовать определенному маршруту под наблюдением военных. Останавливающийся или замедляющийся получает предупреждение. Три предупреждения — и расстрел. В этой игре на истощение будет только один победитель, который в финале получает значительный приз.

Фокус истории держится на двух участниках соревнований — Рее и Питере, которых сыграли молодые актеры Купер Хоффман («Локричная пицца») и Дэвид Джонссон («Чужой: Ромулус»). А безжалостного надзирателя за Ходой, Майора, воплотил Марк Хэммил — легендарный Люк Скайуокер из «Звездных войн». Мастерская режиссура Лоуренса и мощный актерский дуэт Хоффмана и Джонссона вызвали настоящий восторг у зрителей и критиков, что обеспечило ленте, которую уже называют одной из лучших экранизаций Кинга за последние десятилетия, уважительный рейтинг 88% «свежести» на Rotten Tomatoes.

«Жизнь Чака» (2024)

Уходящий год отметился выходом в украинский кинопрокат еще одной удачной экранизации Кинга — на этот раз под режиссурой Майка Флэнагана, который ранее уже экранизировал романы писателя «Игра Джеральда» и «Доктор Сон». Впрочем, хотя и Кинг, и Флэнаган считаются мастерами хоррора, «Жизнь Чака» — совершенно нетипичный проект для них обоих. Ведь здесь нет никаких чудовищ и потусторонних ужасов, а вместо этого есть просто история жизни обычного бухгалтера по имени Чак Кранц, который внезапно становится известным на весь город из-за приветствия, которое появляется буквально повсюду — на баннерах, в радиоэфире, в интернете, на стенах и окнах домов. Никто не знает, кто такой Чак, но говорят: если он умрет — вместе с ним погибнет весь мир…

Мы знакомимся с Чаком в его средние годы (в этот период его сыграл Том Хиддлстон), а дальше — с его младшими «версиями», воплощенными актерами Джейкобом Трембле и Бенджамином Паяком. История ведет нас через всю жизнь Чака, останавливаясь на определенных моментах, встречах, фигурах, событиях, которые сформировали его как человека.

Фильм, который получил приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто и сейчас имеет рейтинг 80% на Rotten Tomatoes, бесспорно является одной из самых трогательных лент последних лет, которая рассказывает о настоящей красоте и ценности любой — даже самой обычной — человеческой жизни.

«Служанка» (2025)

Чрезвычайно популярный, переведенный на более чем 45 языков мировой бестселлер Фриды Мак-Фадден «Служанка», который долгое время возглавлял списки The New York Times, наконец-то получил свое киновоплощение. Этот суперсексуальный и запутанный психологический триллер, режиссером которого стал Пол Фиг («Простая услуга»), обещает не просто пересказать знакомую по книге историю, но и по-новому подсветить некоторые ее моменты.

Сюжет разворачивается вокруг девушки с темным прошлым Милли Каллоуэй (Сидни Суини), которая, оказавшись в затруднительном положении, находит работу горничной с проживанием в роскошном поместье супругов Нины и Эндрю Винчестеров (Аманда Сейфрид и Брэндон Скленар). Для Милли, которая раньше буквально жила в своей машине, это шанс в корне изменить свою судьбу. Однако вскоре «идеальный» мир супругов Винчестеров оказывается лишь тонкой завесой, за которой скрывается опасный лабиринт, где царят ложь, насилие и газлайтинг.

Постоянно акцентируя контраст между внешним блеском и внутренним ужасом, история «Служанки» держит в напряжении благодаря резким поворотам сюжета, где мотивы каждого персонажа, включая саму Милли, то и дело ставятся под сомнение.

Кто же здесь на самом деле жертва, а кто — злодей? Узнаем в кино 1 января 2026 года, когда «Служанка» выйдет в украинский прокат.

«Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях» (2023)

Культовая антиутопическая франшиза «Голодные игры» получила достойное и важное дополнение в виде приквела, основанного на одноименном романе Сьюзен Коллинз. Фильм переносит нас на 64 года до знакомой истории Катнис Эвердин, демонстрируя зарождение ужасной традиции Голодных игр.

История концентрируется на юном Кориолане Сноу (Том Блайт), будущем диктаторе Панэму, который сейчас является лишь юношей из обедневшего аристократического рода. Стремясь заявить о себе и таким образом вернуть семье славу и влияние, 18-летний Кориолан становится ментором трибута из нищенского Дистрикта 12. Его подопечная — загадочная и харизматичная Люси Грей Берд, которую блестяще сыграла Рэйчел Зеглер.

Сюжет мастерски раскрывает трансформацию Сноу. Разрываясь между желанием помочь Люси Грей выжить и стремлением обеспечить себе будущее в Капитолии, Кориолан начинает манипулировать Играми, превращая их из скучной жестокой бойни в настоящее, хотя и не менее жестокое, зрелище. Это история о том, как амбиции, страх и жажда власти развращают душу, и как идеалист превращается в безжалостную «змею». Фильм, демонстрирующий мрачность раннего Панэма и имеющий рейтинг 89% на Rotten Tomatoes, является идеальным примером того, как приквел может углубить мифологию известной вселенной.

А снял «Балладу о певчих птицах и змеях» проверенный мастер Фрэнсис Лоуренс, который ранее режиссировал три части оригинальной трилогии, а сейчас работает над еще одним приквелом, «Голодные игры: Рассвет перед Жатвой», который должен выйти в 2026 году.

«На Западном фронте без перемен» (2022)

Новейшая экранизация режиссером Эдвардом Бергером одного из самых выдающихся антивоенных романов XX века — «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка — одновременно является и первой немецкоязычной экранизацией этого произведения, изданного еще в 1929 году.

Главный герой, молодой идеалист Пауль Боймер (Феликс Каммерер) вместе со своими школьными друзьями под влиянием патриотической пропаганды, записывается добровольцем в немецкую армию во времена Первой мировой. Но вместо героических приключений ребят ждет кровавая мясорубка окопной войны, где высокие идеалы быстро разбиваются о грязь, страх и постоянную угрозу смерти.

Фильм Бергера разительно отличается от предыдущих экранизаций, фокусируясь на физическом и психологическом истощении солдат. Эта впечатляющая лента получила девять номинаций на премию «Оскар», в четырех из которых победила, а именно - «Лучший международный художественный фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучшая работа художника-постановщика».

«Дюна: Часть первая» (2021) и «Дюна: Часть вторая» (2024)

Научно-фантастическая сага Фрэнка Герберта, десятилетиями считавшаяся «нефильмированной», наконец-то получила достойное и, без преувеличения, монументальное воплощение на экране благодаря режиссеру Дени Вильневу.

В главных ролях обеих частей «Дюны» собрано настоящее созвездие талантов: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея, Остин Батлер, Флоренс Пью, Шарлотта Рэмплинг, Джош Бролин, Дэйв Батиста, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Стеллан Скашгорд и многие другие.

«Часть первая» рассказывает о переезде благородного Дома Атридов на пустынную планету Арракис, единственный источник ценнейшего вещества во Вселенной — необходимых для навигации космических полетов пряностей (меланжа), являющихся продуктом жизнедеятельности огромных червей. Миссия Атридов быстро оборачивается смертельной ловушкой, устроенной их врагами — Домом Харконненов и Императором. Пол Атрид и его мать вынуждены бежать в пустыню, где они ищут убежища среди народа фрименов, способных выживать в нечеловеческих условиях.

«Часть вторая», отмеченная еще двумя техническими «Оскар» является эпическим продолжением, где Пол Атрид окончательно принимает свою судьбу как мессии из пророчества, что должно изменить судьбу Аракиса и всего человечества.

Оба фильма поражают своим масштабом, захватывающим дух визуальным рядом и саундтреком от Ганса Циммера. «Дюна» Дени Вильнева — это больше, чем удачная экранизация; это — настоящий новый ориентир качества для жанра научной фантастики, чья заключительная, третья часть должна выйти в конце 2026 года.