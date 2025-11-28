Когда Моника надела на голову индейку: раскрываем секреты культового эпизода сериала "Друзья"

Эпизод сериала «Друзья»

27 ноября в Америке праздновали День благодарения — праздник, который в Украине не отмечается, но мы неоднократно видели его в кино и любимых сериалах. Одной из самых знаменитых сцен, которые изображали этот праздник, была серия культового комедийного сериала «Друзья» из пятого сезона.

Называлась серия «Эпизод со всеми Днями благодарения», а легендарна она из-за момента с Моникой, которая надевает индейку на голову.

Героиня сделала такой сумасшедший поступок, чтобы попросить прощения у Чендлера и поднять ему настроение. А чтобы быть еще более глупой она дополнила образ феской и большими очками, а также станцевала. Сцена стала также знаков, поскольку именно в этот момент Чендлер впервые говорит Монике, что любит ее.

Но на самом деле индейка на голове Моники была не настоящей. Об этом рассказал продюсер шоу Дэвид Крейн.

«Это совершенно не настоящая индейка. Я думаю, что существует множество проблем со здоровьем, связанных с тем, чтобы положить индейку кому-то на голову», — заявил Крейн в интервью Entertainment Weekly в 2016 году.

«Это же мясо, его нужно хранить в холодильнике между дублями, и оно будет находиться под горячим светом — вы собираетесь надеть его на голову Кортни Кокс? Я так не думаю», — добавил также режиссер сериала Кевин С. Брайт.

Хотя также сценарист Грег Малинс отметил в интервью изданию, что он хотел использовать настоящую индейку, просто потому что «хотел, чтобы Мэтту пришлось засунуть голову в индейку» (Имеется в виду, что такую ​​же индейку надел на голову и Джоуи в исполнении Мэтта Леблана ранее в этом же эпизоде), отдел реквизита не смог найти способ воплотить это в жизнь.

«Самая большая индейка, когда-либо продававшаяся, не вмещает человеческую голову. Помню, как к нам пришли и сказали: „Нам нужно ее сделать“. Поэтому мы сделали ее из пенопласта», — сказал Марлинс.

«Поэтому мы заказали очень дорогую индейку…» — добавил Брайт. «Там были вентиляционные отверстия и сетка, чтобы Кортни и Мэтт могли смотреть наружу».

В 2020 году актриса Кортни Кокс, сігравшая Монику, решила воссоздать эту сцену, но на этот раз с настоящей индейкой. И, как оказалось, отдел реквизита был прав — надеть индейку на голову невозможно.