Колье принцессы Кейт и чокер принцессы Дианы: какие украшения с символами любви носят королевские особы

Принцесса Уэльская Кэтрин

Совсем недавно Кэтрин появлялась на публике в новом золотом колье с кулоном в виде сердца от британского бренда Daniella Draper изготовленное вручную из переработанного 9-каратного золота и инкрустированное пятью бриллиантами. Кулон в форме сердца украшен ручной гравировкой в ​​виде пяти изящных звезд, окружающих слово «Любовь», символизирующее вечную привязанность под звездным небом. Кулон подвешен на классической цепочке.

Королева Камилла

В шкатулке королевы Камиллы тоже есть украшения с сердцем. Это колье с аметистовым сердцем когда-то принадлежало королеве-матери Елизавете. Камилла вместе с тогда еще принцем Чарльзом надевала это украшение в октябре 2012 года на премьеру фильма про Джеймса Бонда «007: Координаты „Скайфолл“ в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

Колье из аметистов, бриллиантов и жемчуга с большим аметистовым сердцем было подарком королевы Александры, жены короля Эдуарда VII (с которым прабабушка Камиллы крутила роман) покойной королеве-матери в ознаменование ее помолвки с будущим королем Георгом VI. Сейчас право носить его имеет супруга Чарльза.

Также в коллекции Камиллы есть брошь в форме сердца с аквамаринами и бриллиантами. Ее Величество носила ее на службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в 2024 году. Эта брошь когда-то принадлежала бабушке Елизаветы II — королеве Марие Текской, а до этого ее свекрови королеве Александре Датской. К броши также прикреплен кулон в форме сердца.

Принцесса Диана

Лаконичное бриллиантовое колье принцессе преподнес ее муж — принц Уэльский Чарльз в июне 1982 года в честь рождения их первенца — принца Уильяма. Сердце на колье было выполнено из желтых бриллиантов и выглядело весьма интересно.

Принцесса Диана носила это украшение на благотворительном концерте в Уэльсе в октябре 1982 года, появлялась в нем на съемках официальных портретов принца Уильяма и была в нем же на крещении сына в том же 1982 году.

Принцесса Уэльская Кэтрин

У невестки Дианы — нынешней принцессы Уэльской Кейт есть еще одно украшение с сердцем. Это золотое колье от Laura Lombardi с подвеской в форме сердца, стоимостью 235 фунтов стерлингов (295 долларов). В нем Кэтрин появилась в студии Radio 1 в рамках Всемирного дня психического здоровья в октябре 2022 года. Колье выглядит очень стильно и хорошо сочетается с ее образами в деловом стиле.

Королева Максима

У королевы Нидерландов Максимы есть очень красивое украшение в форме сердца. Это длинное ожерелье из золота, бирюзы и бриллиантов. В нем Ее Величество появлялась на приеме, организованном губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хочул и ее мужем Уильямом Дж. Хочулом-младшим в Нью-Йорке в июне 2024 года. Ожерелье прекрасно гармонировало с белым брючным костюмом, который был в тот день на Максиме.

Герцогиня Глостерская Биргитта

Британская герцогиня Биргитта имеет в своей коллекции аксессуаров клатч с сердцем, который к тому же, еще и украшен изображением британского флага. Аксессуар Биргитта подобрала к белоснежному пальто и платью, жемчужной нити на шее и жемчужных серьг и появилась в таком образе на благодарственной службе в Вестминстерском аббатстве 8 мая 2025 года в честь 80-й годовщины Дня Победы.