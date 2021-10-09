Колье-удавка, злая Джиджи Хадид и кошка: 10 скандалов во время модных шоу

Редко бывает так, что показы мод остаются без скандалов. Поэтому мы решили вспомнить несколько случаев, которые происходили на подиумах и возле них.

1. Скандал с Эми Лефевр

В 2020 году темнокожая модель Эми Лефевр перед самым показом категорически отказалась выходить на подиум во время показа бренда Junkai Huang, проходившего в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

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Девушка обвинила организаторов в расизме из-за "обезьяньих ушей и губ", которые должны были надеть все модели, участвующие в шоу. Эми же посчитала такие дополнения к образу расистскими. В результате Лефевр вышла на подиум, но без аксессуара и покинула мероприятие сразу после своего дефиле.

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2. Показ Givenchy с Кристи Пономар

Показ французского бренда Givenchy весна-лето 2022, который стал дебютным "живым" шоу для креативного директора Мэтью Уильямса, раскритиковали за аксессуар на шее модели в виде удавки. Более того, модель, которая демонстрировала этот чокер, - украинская манекенщица Кристи Пономар.

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После огласки фото Пономар появилось во всех пабликах, а бренд обвинили в эстетизации суицида.

Кристи прокомментировала ситуацию в своем аккаунте в TikTok.

"Я удивляюсь, как люди могут придумать проблему там, где ее нет. Я три дня до этого видела это украшение, и у меня ни разу не возникла ассоциация с петлей", - сказала девушка.

3. Злая Джиджи Хадид

Во время показа дебютной коллекции Виржини Виар для Chanel модели дефилировали на подиуме в виде крыш старого Парижа. Показ должен был стать очень атмосферным, но испортить дебют дизайнера решила пранкер Мари Бенолье, известная под псевдонимом Мари Санфильтр. Девушка вышла на подиум в клетчатом наряде и шляпе и начала мешать моделям и расхаживать перед гостями шоу.

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Модель Джиджи Хадид разозлило такое повеление, и она не стала дожидаться охраны, а решила сама вывести Мари с подиума.

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4. Показ Rick Owens и протест, который никто не понял

На показе американского модельера Рика Оуэнса в 2016 году в финале шоу на подиум вышел парень-модель по имени Джера Дирк. Активист прошел перед публикой, держа в руках белую ткань с надписью Please Kill Angela Merkel. Not ("Пожалуйста, убейте Ангелу Меркель. Нет").

Смысл послания модели так толком никто и не понял, но предполагают, что речь шла о долговом кризисе Греции, большую роль в котором сыграла Германия.

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5. Gucci и психическое здоровье

На показе Gucci модель Аеша Тан Джонс, принимавшая участие в показе, решила высказать свое мнение о новой коллекции бренда, в которой несколько образов были вдохновлены смирительными рубашками. Модель во время своего дефиле выставила вперед руки, на которых было написано: "Психическое здоровье — это не мода".

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7. Fendi и мех

Как-то Карл Лагерфельд заявил, что не видит смысла отказываться от изделий из меха, пока люди ежедневно носят кожу и едят мясо. Такое заявление возмутило активистов, и во время показа Fendi они попытались сорвать шоу.

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На улице перед показом бренда один из активистов переоделся в огромного Лагерфельда в виде смерти с косой с надписью: Fendi: Fur is Death ("Fendi: Мех — это смерть").

7. Christian Dior и мини-юбки

В 1964 году на модные подиумы начали выходит модели в мини-юбках. Этот элемент одежды стал символом эмансипации женщин и толчком к сексуальной революции. Но были бренды, которые отказывались принимать мини-юбки и включать их в свои коллекции, и одним из таких был бренд Dior. На подиумах этого Модного дома модели дефилировали в классических нарядах и юбках миди.

В Британии даже появилось движение "Британского сообщества по защите мини-юбок", и в 1966 году его представительницы вышли на улицы с табличками: "Не предавайте мини-юбки", "Поддерживайте мини-юбки", "Мини-юбки навсегда".

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8. Неделя моды в Лондоне

Редко какой показ мод проходит без акций активистской организации PETA (Люди за этичное обращение с животными), и во время Недели моды в Лондоне они устроили впечатляющую акцию против кожаных изделий. Участники движения облили себя черной жидкостью, символизирующей токсичные побочные продукты от производства кожи.

На табличках активистов было написано: "Кожа — это грязный бизнес", "Выбросьте кожу".

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9. Louis Vuitton и активисты

Во время показа новой коллекции Louis Vuitton весна-лето 2022 год в Париже показ был сорван климатическими активистами. Протестующие вышли на подиум с плакатами "Чрезмерное потребление = вымирание".

Как стало известно, активисты - участники движения Amis de la Terre France — организации, выступающей за защиту окружающей среды.

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10. Кошка-модель

В 2018 году на подиум модного показа в Стамбуле вышла кошка. Откуда взялось животное, не понятно, но она бесстрашно появилась на публике и стала вылизываться просто по среди подиума. Моделям приходилось обходить животное, а когда ей это не нравилось, она бросалась прямо на них.

Более того, в прессе после этого случая никто не говорил о новой коллекции дизайнера Гёксена Хакки Али, а все разговоры были только о кошке.

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