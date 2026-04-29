Празднуют годовщину: конфузы на свадьбе принца Уильяма и принцессы Кейт Уэльских

Свадьба Кейт и Уильяма Уэльских / © Associated Press

Принц Уильям забыл снять машину с ручника

Эта забавная ситуцация произошла со старшим сыном короля Чарльза III в день свадьбы из-за волнения. После церемонии венчания Кейт и Уильяма в Вестминстерском аббатсве, пару приветствовали миллионы ликующих поклонников, заполнивших улицы Лондона. После они отправились в Букингемский дворец, где королева Елизавета II устроила прием в их честь.

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press

Когда пришло время уезжать, принц Уильям и Кейт сели в винтажный Aston Martin, принца Чарльза (он получил его в подарок от матери Елизаветы II на свое 21-летие). Принц Уильям спросил у отца разрешения, чтобы использовать именно этот автомобиль. Получив его, принц сел за руль, но забыл снять авто с ручника, когда рушил. Из-за этого у автомобиля потом возникли проблемы.

Кольцо невесты оказалось слишком маленьким

Во время церемонии венчания в аббатстве принц Уильям должен был надеть на палец Кэтрин обручальное кольцо из валлийского золота. Но в самый ответственный момент стало ясно, что кольцо плохо налезает на палец будущей жены Уильяма. Все потому, что накануне свадьбы Кэтрин похудела и попросила ювелиров уменьшить кольцо на один размер, чтобы оно не болталось на пальце.

Принц Уильям надеват кольцо на палец Кейт Миддлтон / © Associated Press

«Кейт попросила компанию Wartski, которая изготовила кольцо, сделать его на размер меньше, чтобы оно не соскальзывало», — рассказал изданию источник, близкий к паре. Но, похоже, размер оказался немного маловат.

К счастью, принц справился с задачей и кольцо всетаки надел на палец Кейт, но ему пришлось постараться.

Конфуз с платьем невесты

Платье цвета слоновой кости было создано из атласа и кружева дизайнером Сарой Бертон (на тот момент креативным директором бренда Alexander McQueen). А шлейф платья был около 2,7 метров, что доставляло некоторых неудобств. Выходя из кареты, прибывшей к аббатству, Кэтрин едва справилась со шлейфом и вытащила его оттуда. Принц Уильям не мог помочь, он держал Кейт за руку и только наблюдал за происходящим.

Принцесса Уэльская в день своей свадьбы с принцем Уильямом, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Венчальная клятва оказалась неполной

Когда на свадьбе Кейт и Уильяма архиепископ Кентерберийский доктор Ровен Уильямс спросил невесту: «Кэтрин Элизабет, берешь ли ты этого человека?», она едва слышно произнесла: «Да». Тогда Уильям надел обручальное кольцо на палец невесты, а она произнесла брачный обет, пообещав «любить и заботиться», но опустила клятву повиноваться мужу.

Свадьба Кейт и Уильяма в 2011 году / © Associated Press

Кстати, первой эту клятву нарушила мама Уильяма – принцесса Диана в 1981 году, когда выходила замуж за принца Чарльза. Она упустила слово «повиноваться» (obey) в своей клятве, что стало первым подобным случаем в британской монархии.

Шутка принца Уильяма в адрес его тестя Майкла Миддлтона

Кейт грациозно прошла по длинному проходу в Вестминстерском аббатстве мимо рядов гостей и под руку со своим отцом Майклом, когда подошла к алтарю, ее уже ждал принц Уильям. Тогда жених неожиданно отпустил шутку в адрес ее отца Майкла Миддлтона:

Кейт с отцом Майклом Миддлтоном по пути в аббатство / © Associated Press

«У нас должно быть просто небольшое семейное мероприятие», — сказал Уильям своему тестю, написала Кэти Николл в своей книге 2013 года «Кейт: будущая королева».

Принц Уильям, принцесса Кейт и Майкл Миддлтон / © Associated Press

Но это было совсем не «маленькое семейное мероприятие» — по сообщениям, церемонию посмотрели два миллиарда человек по всему миру, а в самом Вестминстерском аббатстве присутствовало 1900 гостей.

С момента свадьбы Кейт и Уильям стали трижды родителями, а в будущем им предстоит стать новыми королем и королевой Великобритании.

