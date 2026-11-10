Кэти Перри и Рассел Брэнд / © Associated Press

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История Рассела Брэнда и Кэти Перри когда-то казалась настоящим голливудским романом. Они познакомились в 2009 году, а уже в 2010-м поженились. Яркая поп-звезда и эпатажный британский комик — их союз привлекал внимание прессы и поклонников, но оказался недолгим, об этом сообщило издание People.

В конце 2011 года, когда Перри готовилась к очередному концерту, она получила от мужа сообщение о том, что он подает на развод. Никакого длительного разговора или личного объяснения, только текст, который буквально за считанные минуты изменил её жизнь.

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Этот болезненный момент вошёл в документальный фильм «Katy Perry: Part of Me», вышедший в 2012 году. На кадрах певица, не сдерживая слёз, сидит за кулисами, а члены команды пытаются её успокоить. Несмотря на личную драму, вскоре Кэти всё же выходит на сцену и выступает перед тысячами зрителей. Развод был официально оформлен в 2012 году. И после этого сообщения Кэти больше не общалась с бывшим мужем.

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Что Кэти рассказывала о браке

Кэти Перри и Рассел Брэнд / © Associated Press

В 2013 году в интервью американскому Vogue Кэти Перри впервые откровенно рассказала о причинах расставания, и её слова заставили по-новому взглянуть на её отношения с Брэндом. Певица рассказала, что мужу не нравилось, когда она брала на себя роль лидера во время гастролей. По её словам, такое поведение с его стороны было слишком контролирующим и причиняло ей боль.

Довольно показательной оказалась другая часть её признания, ведь сначала Кэти винила себя в том, что их брак не сложился. Однако впоследствии она сказала, что узнала «настоящую правду». Что именно открылось певице, она рассказывать не стала. Перри лишь отметила, что сохранит эту информацию в своём сейфе на «черный день».

Она также вспоминала неприятный случай, когда неожиданно пришла на одно из комедийных выступлений Брэнда и услышала, как тот шутил над ней, поскольку не знал, что она находится в зале.

Видео с красной дорожки снова обсуждают в сети

После вынесения судебного приговора внимание пользователей социальных сетей привлек ещё один архивный эпизод — видео с вечеринки Vanity Fair после церемонии «Оскар» в 2010 году. На записи пара общается с журналисткой. Когда та спрашивает о впечатлениях от трансляции церемонии, Брэнд начинает отвечать, но Перри смеется и отмечает, что он вообще её не смотрел. Комик продолжает говорить, хотя его ответ звучит довольно нелепо.

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«Я ловлю его на лжи» — шутит Кэти, а Брэнд сразу же отвечает: «Не ругайся». В этот момент он показывает небольшой значок с надписью «Obey» — «Подчиняйся».

Затем журналистка спрашивает Перри, как ей удаётся «справляться» с таким мужчиной. Певица на мгновение колеблется и несколько раз оглядывается на Брэнда, прежде чем ответить, что он на самом деле очень забавный и часто просто оставляет её без слов.

Сегодня этот фрагмент вновь активно распространяется в соцсетях. Зрители обращают внимание на мимику и язык тела пары, пытаются разглядеть в них признаки напряжения, которое могло существовать задолго до развода. В то же время короткая видеозапись, конечно, не может служить доказательством того, что происходило за закрытыми дверями.

Приговор, который вернул прошлое в заголовки новостей

Кэти Перри и Рассел Брэнд / © Associated Press

Причиной нового интереса к бывшему супружеской паре стал судебный процесс в Великобритании. 5 ноября 2026 года Рассел Брэнд был признан виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и трём пунктам обвинения в сексуальном насилии. Обвинения касались эпизодов, которые, согласно материалам дела, имели место в период с 1999 по 2009 год. Обвинения выдвинули несколько женщин, а сам Брэнд вину не признавал.

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9 ноября суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Детектив-суперинтендант заявил, что Брэнд использовал своё влияние, статус и популярность, чтобы эксплуатировать женщин и совершать сексуальные преступления. По его словам, с ростом популярности комика усиливалось и его чувство вседозволенности.

Брэнд должен отбыть две трети назначенного срока, прежде чем получит право претендовать на условно-досрочное освобождение.

Как Перри отреагировала на новости о бывшем

Кэти Перри и Рассел Брэнд / © Associated Press

Сама Кэти в последние годы редко вспоминает бывшего мужа. Однако в июле 2026 года на концерте певица позволила себе довольно острую шутку. Когда один из поклонников попросил её показать реакцию на встречу с бывшим, Перри ответила: «Надеюсь, моего бывшего здесь нет. Ему вообще-то место в тюрьме!».

Тогда эта фраза прозвучала как очередной ироничный выпад артистки. Теперь, после обвинительного приговора, её слова вновь вспоминают в СМИ.

В настоящее время Перри встречается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Между тем Рассел Брэнд во второй раз женился на Лоре в 2017 году. Супруги воспитывают троих маленьких детей.

Кэти Перри и Рассел Брэнд / © Associated Press

Брак Кэти Перри и Рассела Брэнда распался более 10 лет назад, однако его история вновь оказалась в центре внимания. Внезапное сообщение о разводе, слёзы за кулисами, рассказы о контролирующем поведении и загадочное признание о «настоящей правде» — сегодня все эти детали приобретают новый общественный резонанс.

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