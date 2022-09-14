Король Чарльз и королева Елизавета II: трогательные семейные фотографии

Вчера вечером тело королевы Елизаветы II было доставлено в Букингемский дворец, где монарха встречали король Чарльз, королева Камилла, а также внуки – принцы Уильям и Гарри с женами.

У Чарльза с матерью бывали разные отношения. Именно Елизавета II когда-то настояла на том, чтобы он женился на юной леди Диане Спенсер и запретила жениться на Камилле Шанд, которую принц Уэльский уже тогда безоговорочно любил.

Пройшло много лет прежде, чем королева поняла, что это и была главная ошибка, которую она совершила в отношении своего старшего сына. В 1997 году погибла принцесса Диана, а в 2005-м Чарльз таки женился на Камилле с благословения матери. В феврале 2022 года Елизавета II лично пожелала, чтобы после ее смерти жена Чарльза – Камилла – получила титул королевы-консорта.

В своих многочисленных речах в эти дни король Чарльз III много говорил о матери, ее долге, службе и любви к стране и своей семье. Мы решили вспомнить некоторые их самые теплые фотографии. Эта трогательная фотоподборка, надеемся, понравится и вам.

Чарльз и Елизавета наблюдают за специальным парадом с балкона Букингемского дворца после парада в честь дня рождения королевы Trooping the Colour в рамках празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II в Лондоне, 2 июня 2022 года.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II и принц Чарльз в поместье Балморал, 1 октября 2021 года.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II и принц Чарльз на открытии парламента в Палате лордов в Вестминстерском дворце 14 октября 2019 года в Лондоне.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Принц Чарльз целует руку королеве Елизавете II на сцене, а британский певец Пол Маккартни (справа) наблюдает после юбилейного концерта в Букингемском дворце в Лондоне, 4 июня 2012 года.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II вручает принцу Чарльзу Почетную медаль Виктории Королевского садоводческого общества во время посещения выставки цветов в Челси 18 мая 2009 года в Лондоне.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II на семейном фото в честь годовщины бриллиантовой свадьбы королевы и принца Филиппа, 18 ноября 2007 года, Лондон.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II и принц Чарльз, принц Уэльский, смеются наблюдая за Играми горцев в Бремаре.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Принц Уэльский поднимает бокал в ответ на тост своей матери, королевы Елизаветы II, во время приема в его честь накануне своего 50-летия в Букингемском дворце 13 ноября 1998 года в Лондоне.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Принц Чарльз целует руку королевы после того, как она вручила ему приз на турнире по поло в Виндзоре.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II везет своих детей принца Чарльза и принцессу Анну в Виндзоре под наблюдением группы зрителей, 1957 год.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II с принцем Чарльзом в Большом Виндзорском парке во время матча по поло, 1956 год.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы собирали детские снимки Чарльза с мамой принцессой Елизаветой.

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