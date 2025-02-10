Король Чарльз и королева Камилла: 15 интересных фактов об отношениях пары

Роман короля Чарльза и королевы Камиллы начался задолго до того, как принц познакомился со своей первой женой Дианой Спенсер, продолжился во время их брака и обрел свой счастливый финал в 2005 году.

Об отношениях Чарльза и Камиллы, а точнее о разных периодах этих отношений и долгожданной помолвке пары расскажем сегодня подробнее.

Чарльз и Камилла, 70-е годы / Фото: Getty Images

1.Принц Уэльский Чарльз встретил Камиллу в 1970 году. Их познакомила общая подруга Люсия Санта Круз. В книге "Герцогиня: Нерассказанная история " автор Пенни Джунор написала, что Чарльз был сразу же сражен. "Ему нравилось, что она улыбалась не только ртом, но и глазами, и смеялась над теми же глупостями, что и он", — писала автор. "Ему также нравилось, что она была такой естественной, легкой и дружелюбной, нисколько не заискивающей перед ним и не подхалимничающей. Короче говоря, он был очень очарован ею и после той первой встречи начал ей звонить", - говорится в книге.

Принц Чарльз и Камилла, 1979 год / Фото: Getty Images

2.Отношения, которые не успели начаться очень быстро и закончились. Когда об увлечении сына узнала его мать королева Елизавета II, она быстро разрешила ситуацию отправив сына на службу в Королевский флот. По мнению королевы Камилла не соответствовала королевским требованиям для брака с наследником престола – не была девушкой и не имела аристократического происхождения. В результате в 1971 году Чарльз и Камилла расстались.

3.Пока Чарльз служил в Королевском морском флоте, Камилла обручилась с Эндрю Паркером-Боулзом. А своему бывшему сообщила об этом в письме. Поженились Камилла и Эндрю в 1973 году. Но с Чарльзом Камилла осталась в хороших отношениях, а когда родила сына Тома, то принц Уэльский стал его крестным.

4. В 1981 году Камилла Паркер-Боулз присутствовала на свадьбе принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

Свадьба Чарльза и Дианы / Фото: Associated Press

5. Если верить книге Эндрю Мортона "Диана. Настоящая история из ее уст", то отношения Чарльза и Камиллы возобновились в 1986 году, хотя они оба были в браках.

6. В январе 1995 года Камилла и ее муж Эндрю объявили о своих планах развестись. В их заявлении говорилось, что они живут раздельно уже несколько лет и решили окончательно оформить развод, сославшись на то, что между ними не осталось общих интересов.

7. В августе 1996 года был официально оформлен развод принца Чарльза с принцессой Дианой, которые также разошлись четырьмя годами ранее. Год спустя принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Ее внезапная и трагическая гибель внесла коррективы и в планы Чарльза публично подтвердить свои отношения с Камиллой.

8. Следующие два года Чарльз и Камилла делали все возможное, чтобы их не фотографировали папарацци. Впервые они официально вышли в свет 28 января 1999 года на мероприятии в Лондоне.

Чарльз и Камилла и их первое появление на публике официально, Лондон, 1999 год / Фото: Getty Images

9. В 2003 году принц Чарльз и Камилла перевели свои отношения на новый уровень, когда они вместе переехали в Кларенс-хаус – резиденцию, в которой они до сих пор проживают. Вскоре после этого дворец открыл офис для Камиллы в Кларенс-хаусе.

10. Они объявили о своей помолвке 10 февраля 2005 года. Камилла подтвердила журналистам The Telegraph, что принц Уэльский встал на одно колено, чтобы сделать предложение, как это принято в традиции.

"Миссис Паркер Боулз и я в полном восторге", — сказал он. "Это будет совершенно особенный день для нас и наших семей", - прокомментировал событие тогда Чарльз.

11. Королева Елизавета II и принц Филипп также публично поддержали cына. "Герцог Эдинбургский и я очень рады, что принц Уэльский и миссис Паркер Боулз поженятся", — сказала монарх в своем заявлении. Хотя тридцать лет назад Елизавета совсем не поддерживала эту идею.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом / Фото: Getty Images

12. Принц Уильям и его младший брат принц Гарри (которые, как мы узнали потом, просили отца не женится на Камилле), опубликовали совместное заявление, в котором говорилось: "Мы оба очень рады за нашего отца и Камиллу и желаем им удачи в будущем".

13. Чарльз преподнес своей возлюбленной помолвочное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки весом в пять карат с багетами по бокам. Оно принадлежало его бабушке – Елизавете Боуз-Лайон (матери королевы Елизаветы II). Королева-мать получила кольцо в подарок, когда родила дочь Елизавету, то есть фактически, кольцо было подарком на рождение ребенка от мужа – короля Георга VI. Чарльз, который был близок со своей бабушкой, выбрал кольцо по сентиментальным причинам и использовал его, чтобы сделать предложение Камилле в 2005 году.

Камилла в день помолвки с Чарльзом, 10 февраля 2005 год / Фото: Getty Images

14. Их свадьба состоялась 9 апреля 2005 года. Это была гражданская церемония в Виндзорской ратуше и служба благословения супругов в часовне Святого Георгия.

Принц Чарльз и Камилла в день их свадьбы, 9 апреля 2005 год / Фото: Associated Press

15. Когда Чарльз в 74 года стал королем Великобритании, он заявил: "Я рассчитываю на любящую помощь моей дорогой жены Камиллы. В знак признания ее верной государственной службы с момента нашего брака она становится моей королевой-консортом", - сказал король в своем первом обращении к нации в качестве монарха. Говорят, Камилла не очень хотела носить титул королевы, но согласилась на него из-за преданности и любви к мужу.

Королева Камилла и король Чарльз на приеме дипломатического корпуса в Букингемском дворце, 2024 год / Фото: Getty Images

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