Король Чарльз III: десять интересных фактов о любовных делах монарха

14 ноября король Чарльз III, который находится на британской престоле уже два года, празднует 76-летие. Этот день монарх планирует провести на работе. А пока король будет работать, продвигая свой очередной экологический проект, мы предлагаем вам вспомнить самые интересные факты из его личной жизни. Тем более, вспомнить есть что, ведь Чарльз дважды был женат.

1. Всем известно, что тогдашний принц Уэльский долгое время оставался холостяком и не мог найти достойную пассию для себя, ведь его будущая жена должна была бы стать будущей королевой-консортом Великобритании.

2. Когда ему исполнилось 29 лет его мать королева Елизавета II поставила вопрос ребром, заявив, что Чарльзу следует немедленно найти девушку на которой он женится, ведь наследнику было уже почти 30, а подходящих кандидатур все не было.

Принц Чарльз и Диана Спенсер в день репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Фото: Associated Press

3. Чарльзу советовали обратить внимание на милую девушку, для которой принц был бы первым мужчиной. И в 1977 году Чарльз встретил леди Диану Спенсер, которой на тот момент было 16 лет. В своих мемуарах "Диана. Настоящая история из ее уст" принцесса Уэльская рассказывала, что прежде, чем Чарльз сделал ей предложение они виделись всего 13 раз.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день своей свадьбы, 29 июля 1981 года / Фото: Associated Press

4. На самом деле до встречи с Дианой Чарльз уже был влюблен в Камиллу Шанд. Ровесница принца была веселой, понимала его с полуслова, но в королевстве ее не считали подходящей пассией для наследного принца.

Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз / Фото: Getty Images

5. Когда Чарльз впервые встретил Камиллу Шанд летом 1971 года, она представила ему словами: "Моя прабабушка была любовницей твоего прадедушки — ну и что скажешь?". Историю прабабушки Камиллы – Алиссы Кеппел – мы уже рассказывали ранее.

6. Чарльз и Камилла начали встречаться, хотя и понимали, что их отношения обречены. Узнав об этом, королева Елизавета II вмешалась и отправила сына на службу в Королевский флот. Спустя некоторое время Камилла прислала Чарльзу письмо, что выходит замуж за Эндрю Паркер-Боулза, чем разбила принцу сердце. Брак Камиллы длился более 20 лет, она стала мамой двоих детей, но в 1996 году они с Эндрю развелись.

Камилла Шанд и Эндрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

7. До отношений с Камиллой и Дианой, принц Чарльз крутил короткую интрижку со старшей сестрой леди Дианы – леди Сарой Спенсер, которая была на шесть лет старше леди Ди. Сара и Чарльз 1977 году приезжали на охоту в родовое поместье Элторп, где наследник и увидел свою будущую жену в первый раз.

Принц Чарльз и леди Сара Спенсер / Фото: Getty Images

8. Именно принцесса Диана родила Чарльзу наследника и запасного. Их старший сын Уильям появился на свет в июне 1982 года, во дворце рассказали, что принц Уэльский тогда плакал от счастья. А в 1984 году на свет появился второй сын – Гарри. В своих мемуарах Диана говорила, что в тот период (до рождения Гарри) они с мужем были ближе друг к другу, чем когда-либо. Но Чарльз не обрадовался рождению еще одного сына, так как хотел дочь, а принцесса Диана не рассказала ему заранее, что это будет мальчик, хотя знала это.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день выписки с принцем Гарри, 1984 год / Фото: Associated Press

"Я знала, что у нас будет еще один мальчик, потому что видела результаты сканирования. Чарльз всегда мечтал о девочке. Он хотел двоих детей и хотел девочку. Я знала, что Гарри мальчик и не сказала ему. Гарри появился на свет, у Гарри были рыжие волосы, Гарри был мальчиком. Первым комментарием Чарльза было: "О, Боже, это мальчик. И у него еще и рыжие волосы". Что-то внутри меня умерло", - вспоминала тот период своей жизни Диана в книге "Диана. Настоящая история из ее уст".

Принц Чарльз и принцесса Диана с детьми / Фото: Associated Press

9. В 1986 году принц Чарльз возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боулз. По информации The Guardian принцесса Диана однажды столкнулась с Камиллой и та ей сказала: "Все мужчины в мире влюбляются в тебя, и у тебя двое прекрасных детей, чего еще ты хочешь?" А Диана ей ответила: "Я хочу своего мужа".

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыном Уильямом / Фото: Associated Press

В 1994 году Чарльз публично признался, что состоит в отношениях с Камиллой (на тот момент с Дианой они еще не развелись, но уже не жили вместе, развод официально оформили в 1996 году).

Камилла Паркер-Боулз / Фото: Associated Press

10. В интервью Dimbleby в 1994 году принц Чарльз сказал, что был верен супруге "до тех пор, пока его брак не развалился окончательно".

Спустя много лет отношений с Камиллой в 2005 году королева Елизавета II дала разрешение на второй брак сына и 9 апреля того же года Чарльз женился на женщине, которую всегда любил.

Принц Чарльз и Камилла в день их свадьбы, 9 апреля 2005 год / Фото: Associated Press

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