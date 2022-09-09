Королевские титулы: почему Камилла теперь королева, а Уильям и Кейт – принц и принцесса Уэльские

Король Чарльз III сменил свою мать королеву Елизавету II на британском престоле. Сегодня Его Величество произнес свою первую речь к нации из Букингемского дворца. Рассказал о дани уважения его покойной матери, а также новых титула для жены и его детей и внуков.

С момента восшествия короля Чарльза III на трон изменилась не только очередь преемников. Сегодня мы хотим рассказать вам о том, как поменялись титулы других членов британской королевской семьи.

Кейт и Уильям – принц и принцесса Уэльские

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

При жизни Елизаветы II принц Чарльз носил титул принца Уэльского, который получил от матери, когда ему исполнился 21 год. Теперь же этот титул Чарльз официально передает своему старшему сыну – принцу Уильяму. Таким образом Кейт и Уильям официально становятся принцем и принцессой Уэльскими. В своей речи Чарльз сказал, что с гордостью носил титул принца Уэльского большую часть своей жизни, и уверен, что его сын продолжит это делать.

Стоит отметить, что Уильям и Кэтрин сохраняют за собой титулы герцога и герцогини Кембриджских и Корнуольских, а титулы их детей теперь звучат так – принц Джордж Уэльский, принцесса Шарлотта Уэльская и принц Луи Уэльский.

Камилла – королева-консорт или просто королева Камилла

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Супруга короля Чарльза III больше не носит титул герцогини Корнуольской, теперь ее титул звучит так – королева-консорт или королева Камилла. Этот титул Камилле присвоила еще при жизни королева Елизавета II, случилось это в феврале 2022 года, с пометкой, что пользоваться титулом Камилла сможет тогда, когда ее муж станет королем. То есть с 8 сентября 2022 года.

Сегодня король Чарльз III и королева Камилла прибыли в Букингемской дворец около которого их встречали подданные, приносившие цветы ко дворцу в память о Елизавете II.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Гарри и Меган остаются при своих титулах герцога и герцогини Сассекских. В своей речи король Чарльз III упомянул и о них, сказав:

"Я выражаю свою любовь принцу Гарри и Меган, которые продолжают строить свою жизнь за океаном".

Двое детей пары – сын Арчи и дочь Лили – не становятся автоматически принцем и принцессой, такое может произойти только в случае, если король Чарльз выдаст специальный указ об этом.

Принц Эндрю и принцесса Анна

Брат и сестра Чарльза – продолжают носить свои титулы. У Эндрю это титул герцога Йоркского, а у Анны – королевская принцесса, этот титул она носит с 1987 года (уже более 35 лет). Больше о титуле читайте в нашем материале, почему дочь Елизаветы II носит именно этот титул.

Граф и графиня Уэссекские – Эдвард и Софи

Графиня Уэссекская Софи и граф Эдвард / Фото: Associated Press

Еще один брат Чарльза – принц Эдвард, граф Уэссекский и его супруга графиня Софи также остаются пока что при своем титуле. После смерти принца Филиппа (по его последнему желанию) его титул герцога Эдинбургского должен был перейти к младшему сыну Эдварду. Когда принц Филипп скончался в апреле 2021 года, титул герцога Эдинбургского автоматически перешел к короне и сейчас, когда Чарльз стал королем, он может издать специальный указ и отдать титул герцога Эдинбургского брату Эдварду, как того хотел их отец.

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