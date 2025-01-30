Король Филипп VI: десять интересных фактов о супруге королевы Летиции

30 января испанскому монарху исполняется 57 лет. Рассказываем вам интересные факты о короле.

1.Фелипе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос лос Сантос де Бурбон родился в клинике Нуэстра-Сеньора-де-Лорето в Мадриде 30 января 1968 года. К моменту рождения Фелипе у его родителей – короля Хуан Карлоса и королевы Софии уже было две дочери - инфанта Елена (род. 20 декабря 1963) и инфанта Кристина (род. 13 июня 1965).

Принц Фелипе с родителями / Фото: Getty Images

2. При рождении Фелипе получил титул инфанта. Он был крещен во дворце Сарсуэла под Мадридом. Крестными родителями мальчика стали его дед граф Барселонский Хуан де Бурбон и его прабабушка королева Виктория Евгения.

Принц Фелипе с родителями и сестрами / Фото: Getty Images

3. 22 ноября 1975 года его отец Хуан Карлос I стал королем Испании, а его сын Фелипе – наследником престола. В 1977 году Фелипе получил титулы принца Астурийского, принца Жиронского и принца Вианского.

Король Хуан Карлос I, его супруга королева София и трое их детей - Фелипе, Кристина и Елена / Фото: Associated Press

4. 30 января 1986 года, когда ему исполнилось 18 лет, Фелипе принес присягу на верность Конституции и королю в испанском Парламенте, полностью приняв на себя роль наследника испанской короны (такую же процедуру прошла и его старшая дочь принцесса Леонор в октябре 2023 года).

5. Принц окончил среднюю школу Santa María de los Rosales в Мадриде в 1984 году. После на год отправился в Канаду. В 1985 году поступил на учебу в Военную академию в Сарагосе (сейчас там учится его дочь Леонор) и в Академии ВВС в Сан-Хавьере. Учебу принц закончил в 1988 году.

Король Филипп VI и королева Летиция с дочерьми / Фото: Getty Images

6. Продолжил свое образование наследный принц в 1988 году в Мадридском автономном университете, где изучал юриспруденцию и экономику, окончив его в 1993 году. А в мае 1995 года он получил диплом магистра в области международных отношений Джорджтаунского университета в США.

Принц Фелипе / Фото: Getty Images

7. Принц Фелипе был членом олимпийской сборной Испании по парусному спорту на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне и занял шестое место, а также принимал участие в церемонии открытия в качестве знаменосца олимпийской сборной.

8. 2 июня 2014 года король Хуан Карлос после 39 лет правления заявил, что отказывается от престола в пользу своего сына, принца Фелипе.

Король Испании Филипп VI и королева Испании Летиция с дочерьми, король Хуан Карлос I и королева София / Фото: Getty Images

А 19 июня 2014 года прошла церемония восшествия принца Фелипе на престол в качестве нового короля Испании под именем Филипп VI. Он был официально приведен к присяге и провозглашен королем 20 июня 2014 года на заседании Генеральных кортесов Испании (парламент Испании).

Король Испании Филипп VI и королева Испании Летиция на балконе Королевского дворца во время официальной церемонии коронации короля 19 июня 2014 года в Мадриде / Фото: Getty Images

Король Испании Филипп VI и королева Испании Летиция во время официальной церемонии коронации короля 19 июня 2014 года в Мадриде / Фото: Getty Images

Король Испании Филипп VI и королева Испании Летиция во время официальной церемонии коронации короля 19 июня 2014 года в Мадриде / Фото: Getty Images

Филипп VI стал самым молодым монархом в Европе, будучи на девять месяцев моложе, чем король Нидерландов Виллем-Александр.

Король Филипп VI и королева Летиция на Конгрессе депутатов во время его первой речи о провозглашении королем Испании в испанском парламенте 19 июня 2014 года в Мадриде / Фото: Getty Images

Летиция, принц Фелипе и Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

9. На момент восшествия на престол Филипп уже десять лет был женат на журналистке Летиции Ортис, принцессе Летиции. Их свадьба состоялась 22 мая 2004 года. Пара уже воспитывала двоих дочерей – 9-летнюю принцессу Леонор и 7-летнюю инфанту Софию.

Летиция и принц Фелипе в день помолвки 1 ноября 2003 года / Фото: Getty Images

Наследный принц Фелипе де Бурбон и Летиция Ортис 2004 год. Мадрид / Фото: Getty Images

10. Король свободно говорит с детства на четырех языках: испанском, английском, французском и каталанском. Обожает парусный спорт и проводить летний отпуск со своей семьей в Пальма-де-Майорке, где обязательно отправляется плавать под парусами.

Принц Фелипе и принцесса Летиция с дочерьми / Фото: Getty Images

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

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