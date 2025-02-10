Королева Камилла: десять невероятных фактов о супруге короля Чарльза III

За многие годы жизни в британской королевской семье супруга короля Чарльза III сумела доказать, что она достойна носить титул королевы и исполнять свои монаршие обязанности столько, сколько потребуется. Рассказываем вам десять невероятных фактов о невестке покойной королевы Елизаветы II, которую та сперва совсем не хотела видеть в качестве жены наследника престола.

Камилла родилась в семье аристократов

Ее родители – Брюс и Розалинда Шанд были богатыми аристократами. Отец был офицером британской армии, участником Второй мировой войны, а мать, названная "дебютанткой года" в 1939 году, была дочерью Роланда Кьюбитта, 3-го барона Эшкомба. Родилась Камилла 17 июля 1947 года, через год после свадьбы ее родителей. У Камиллы есть младшая сестра Аннабель и был младший брат Марк (умер в 2014 году в результате несчастного случая (падения и удара головой возле отеля в Нью-Йорке).

Королева Камилла и ее сестра Аннабель / Фото: Associated Press

Камилла с детства имела связь с британской королевской семьей

Прабабушка Камиллы по материнской линии, британская аристократка и светская львица Алиса Кеппел, была известной любовницей короля Эдуарда VII (прапрадеда короля Чарльза III). А ее родители проводили были частыми гостями на мероприятиях королевской семьи.

Алиса Кеппел / Фото: Getty Images

Она с детства любила читать

Страсть Камиллы к литературе и чтению ей привил отец Брюс. Он часто читал своей дочери книги на ночь. Кроме чтения королева любила животных, особенно собак и лошадей. Свой детство Ее Величество вспоминает, как "идеальное во всех смыслах". Сейчас Камилла руководит онлайн-книжным клубом под названием "The Reading Room".

Будущая королева была одной из дебютанток на балу в Лондоне

Это произошло в марте 1965 года, когда Камилла была представлена одной из 311 претенденток на балу дебютанток.

У нее была настоящая работа до того, как она стала женой наследного принца

В 60-х годах Камилла работала секретаршей в нескольких фирмах в Вест-Энде, а также на ресепшене фирмы Sibyl Colefax & John Fowler в Мейфэре, откуда ее уволили из-за того, что однажды она опоздала на работу, потому что всю ночь провела в клубе. Похоже, молодые годы будущая королева проводила очень весело.

Она была замужем дважды

Ее первым мужем (с 1973 по 1995 год) был Эндрю Паркер Боулз, офицер британской армии, который до жениться с Камиллой имел непродолжительные отношения с сестрой Чарльза – принцессой Анной. Роман с Чарльзом у Камиллы начался еще во времена его брака с принцессой Дианой (примерно в 1986 году), хотя связь между ними была еще до свадьбы Чарльза и Дианы. В 1995 году Камилла развелась с первым мужем. А 9 апрея 2005 года вышла замуж во второй – за будущего короля Великобритании.

Королева Камилла в день помолвки с принцем Чарльзом / Фото: Associated Press

У нее есть двое детей и пятеро внуков

От первого брака у Камиллы родилось двое детей – сын Том Паркер Боулз и дочь Лора Лопес. Том стал автором кулинарных книг и ресторанным критиком, а Лора работает куратором искусств. Король Чарльз также является крестным отцом Тома. Во втором браке у Камиллы не было детей (замуж она выходила в 58 лет). Также у нее есть пятеро внуков.

Помолвочное кольцо Камиллы от Чарльза принадлежало королеве-матери Елизавете

Королева Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Шанд в день свадьбы / Фото: Associated Press

Чарльз и Камилла обручились в феврале 2005 года и поженились в апреле того же года. Ее помолвочное кольцо имеет 5-каратный бриллиант изумрудной огранки, окруженный тремя бриллиантами багетной огранки с каждой стороны. После свадьбы она получила титул принцессы Уэльской, который до нее носила Диана, первая жена Чарльза), но не использовала его, взамен носила титул герцогини Корнуольской. Герцог Корнуольский - титул, присваиваемый старшему сыну правящего британского монарха. Когда Камилла вышла замуж за Чарльза, она взяла себе женскую версию титула и стала герцогиней Корнуольской вместо принцессы Уэльской.

Камилла любит собак и своих вязла в приюте

Коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Своих джек-рассел-терьеров по имени Бет и Блюбелл королева взяла из приюта для собак и кошек Battersea Dogs and Cats Home в Лондоне, покровительницей которого она является. Кстати, эти собаки были вышиты на ее коронационном платье от дизайнера Брюса Одфилда, в котором она приехала на коронацию Чарльза III.

Королева обожает садоводство и все, что связано с природой

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Тут королю Чарльзу повезло, у его супруги похожие с ним интересы. Камилла страстная поклонница отдыха на природе и обожает садоводство, охоту и лошадей. "Я бы проводила в своем саду весь день, каждый день, если бы мне разрешили. Я люблю пачкать руки", - сказала как-то Камилла. Если вы обращали когда-то внимание на маникюр короля Чарльза, то понимаете, что он также не против проводить так свободное время.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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