Королева Камилла: причуды и привычки супруги короля Чарльза III

Более тридцати лет принц Чарльз (тогда еще наследник престола) ждал разрешения жениться на женщине, которую он всегда любил – его Камилле – веселой, немного странной, той, которая всегда была отличным собеседником и умела его слушать.

Мы уже рассказывали вам о причудах короля Чарльза III, о том, что на завтрак он предпочитает есть всего две сливы, одну из которой оставляет на тарелке и о том, что требует своего камердинера гладить его шнурки. Сегодня поговорим о причудах его жены Камиллы.

Камилла и путешествия

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Не секрет, что королева часто сопровождает мужа-короля в заграничных поездках. Она переняла некоторые привычки у Чарльза, например, перед тем, как отправится в какую-либо страну, она отправляет записку "принимающей стороне" со своими пожеланиями о том, где она желает остаться ночевать или чем отобедать или отужинать. Камилла может даже взять с собой в поездку некоторые предметы мебели или интерьера, которые любит. Эти вещи помогают королеве чувствовать себя в любой стране, почти как дома.

Камилла не любит перелеты

Королева Камилла и король Чарльз III во Франции / Фото: Getty Images

Достоверно не известно, есть ли у супруги монарха аэрофобия, но известно, что Камилла не любит летать и всегда очень тревожится, когда ей предстоит полет на самолете. Некоторые источники сообщают, что Ее Величество читает в полете мантры и постукивает пальцем по руке и другим частям тела, чтобы справиться с тревогой во время таких полетов.

Любовь к синему цвету

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

После смерти королевы Елизаветы II многие начали замечать, что Камилла сделала главным цветом своего гардероба "королевский синий". О нем мы писали подробный материал. Именно в синих нарядах Камилла появилась на первых мероприятиях в лице королевы-консорта. Говорят, что синий ассоциируется с цветами британского флага, а еще с точки зрения психологии, именно синий цвет ассоциируется с доверием, долгом, авторитетом и несет в себе историческую символику благородства и статуса. Эксперты говорят, что Камилла таким образом демонстрирует свою непоколебимость и собранность.

Камилла смотрела "Корону"

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Популярный сериал "Корона", который рассказывает о жизни британской королевской семьи, не смотрела ни королева Елизавета II, ни ее муж принц Филипп, ни Чарльз и его сестра принцесса Анна. А вот некоторые источники из дворца рассказали как-то журналистам Vanity Fair, что Камилла смотрела сериал за бокалом красного вина. !У нее замечательное чувство юмора, и то, что показано в сериале, ее нисколько не смущает", - рассказал изданию друг семьи.

Королева увлекается балетом

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Мало кто знает, но Камилла не только частая гостья Королевского оперного театра в Лондоне, но и сама брала уроки танцев. Доподлинно не известно, в какой период жизни она занималась балетом, но говорят, Ее Величество с радостью меняла каблуки на балетки и шла танцевать. Однажды Камилла публично рассказала, что эти занятия предназначены для людей от 55 лет и старше, и хотя это не хобби, которым она хочет хвастаться, она прекрасно проводит время. "Я еще новичок и, вероятно, всегда останусь новичком, но я чувствую, что после года или полутора лет таких занятий, я улучшу свои навыки. Но я определенно не собираюсь выходить на сцену", - говорила Камилла.

Камилла продает мед

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Может быть вы об этом даже не слышали, но в 2015 году королева выпустила свой собственный продукт питания – мед и он назывался "Мед герцогини Корнуоллской" (согласно ее тогдашнему титулу). "Этот нежный мед, выпущенный ограниченным тиражом, изготовленный пчелами в собственном саду Камилла в Уилтшире, идеально подходит для тостов", - гласило описание продукта. Продавался он в лондонском универмаге Fortnum & Mason по цене 20 фунтов (25 долларов), а все вырученные средства шли на благотворительность.

Наверняка у Камиллы есть еще много талантов, о которых не известно широкой публике. Но сейчас все ее королевское внимание сосредоточено на короле Чарльзе III, который борется с раком.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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