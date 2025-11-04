Королева, которая ненавидела младенцев: как послеродовая депрессия травмировала самого известного монарха Британии

Королева Виктория с четырьмя правнуками / © Getty Images

Как королеву, беременность и период после родов отрывали ее от действительно важных обязанностей — и ее это очень раздражало. Но даже когда королевские дети рождались, Виктория действительно трудно находила с ними связь в младенческом возрасте.

Современные историки считают, что Виктория, вероятно, страдала послеродовой депрессией после многих своих беременностей. Она точно испытывала трудности с тем, чтобы эмоционально привязаться к младенцам, и на самом деле они вызывали у нее отвращение.

Однажды она написала о младенцах: «Я абстрактно не испытываю нежности к детям, пока они не станут маленькими людьми. Уродливый младенец — это очень неприятное зрелище, а даже самый красивый — ужасен, когда раздет. Примерно до четырех месяцев — с тем большим туловищем, маленькими конечностями и тем страшным, похожим на лягушачье, движением».

Она даже предупреждала об этом свою дочь, писав, что та может чувствовать одиночество и склонность к плачу: «Это то, через что проходит каждая женщина в большей или меньшей степени — и я во время своей первой изоляции после родов ужасно мучилась от этого».

После рождения своего второго сына, Берти, Виктория даже сообщала, что видела галлюцинации и чувствовала, будто сходит с ума. Королева Виктория испытывала полное отвращение к самой идее грудного вскармливания и это не было чем-то совсем необычным, ведь в то время многие женщины из аристократии или королевских семей отдавали своих детей кормилицам. Но Виктория была особенно критично настроена к грудному вскармливанию и считала, что этот процесс «разрушает разум молодой женщины».

Когда она узнала, что одна из ее дочерей кормит ребенка грудью, Виктория написала: «У меня волосы дыбом встают от мысли, что мои дочери превратились в коров».

Вероятно, если бы во времена Виктории существовали средства контрацепции, она бы обязательно ими пользовалась — или по крайней мере после того, как родила бы наследника и запасного наследника.

Когда ее старшая дочь вышла замуж, начали распространяться слухи, что она беременна. Вместо того, чтобы обрадоваться, Виктория написала дочери: «Все, кто тебя любит, молятся, чтобы тебя обошла эта кара хотя бы на год».

Виктория была очень откровенной — и, видимо, как королева, должна была быть такой. А когда она писала, как выглядел ее маленький сын Леопольд при рождении, то отметила, что он был «ужасный на вид».