Королева Мэри: десять интересных фактов о супруге датского короля

5 февраля 2025 года супруге датского короля Фредерика X – королеве Мэри – исполняется 53 года. Мы собрали для вас интересные факты об австралийке, которая в свое время покорила сердце датского кронпринца.

1. Мэри Дональдсон простолюдинка. Она родилась в Австралии, в семье шотландских ученых Джона и Генриетты Дональдсон, эмигрировавших в Австралию вскоре после свадьбы в 1963 году.

Королева Мэри / Фото: Associated Press

2. Отец королевы Марии был профессором прикладной математики. Окончив Эдинбургский университет, Джон Дональдсон получил степень бакалавра наук с отличием по математике и физике в 1963 году. Затем он переехал в Австралию, чтобы работать под руководством профессора в Университете Тасмании, где в 1967 году получил степень доктора философии по математике. До выхода на пенсию он работал преподавателем и деканом университета, путешествуя по учреждениям, включая Оксфорд, в качестве приглашенного профессора.

3. Мать Мэри – Генриетта - скончалась в 1997 году в результате неудачной операции на сердце. Это произошло за три года до того, как ее дочь Мэри встретила своего будущего мужа.

4. Будущая королева обучалась коммерции и юриспруденции в университете Тасмании (1989—1994 годы). Имеет профессиональные сертификаты в области маркетинга и рекламы. После окончания учебы Мэри работала в рекламных агентствах DDB Needham и Mojo Partners в Мельбурне и Young & Rubicam в Сиднее. После переезда в Данию она некоторое время работала в Navision/Microsoft Business Solutions в Копенгагене.

5. Мэри Дональдсон познакомилась с кронпринцем Дании Фредериком 16 сентября 2000 года в пабе в Сиднее во время летних Олимпийских игр. На момент их встречи Мэри не знала, кто он такой. Между ними завязались отношения, которые сперва держались в тайне.

Мэри и Фредерик / Фото: Associated Press

6. В 2002 году Мэри переехала в Европу. Она стала преподавать английский в бизнес-школе в Париже. В августе 2002 года она перебралась в Данию, а 8 октября 2003 года состоялась ее официальная помолвка с кронпринцем Фредериком – старшим сыном королевы Маргрете II. Об их отношениях мы детально рассказывали ранее.

Королева Мэри / Фото: Associated Press

7. Их свадьба состоялась 14 мая 2004 года. Мэри Элизабет Дональдсон вышла замуж за кронпринца Фредерика. В день бракосочетания Мэри получила титул Ее Королевского Высочества кронпринцессы Мэри Датской. Венчание прошло в Соборной церкви Девы Марии в Копенгагене, а свадебные торжества — во дворце Фреденсборг.

Мэри и Фредерик в день помолвки / Фото: Associated Press

8. Их первый ребенок, наследный принц Кристиан, родился 15 октября 2005 года в Копенгагене. 21 апреля 2007 года на свет появилась принцесса Изабелла. Затем 8 января 2011 года Мэри родила близнецов - принца Винсента и принцессу Жозефину.

Королева Мэри и король Фредерик X с детьми / Фото: Getty Images

9. В сентябре 2007 года кронпринцесса Мэри основала собственную благотворительную организацию The Mary Foundation, которая занимается такими инициативами, как борьба с издевательствами, защита прав жертв домашнего насилия и борьба с одиночеством.

Мэри и Фредерик / Фото: Associated Press

10. После восхождения Фредерика X на престол 14 января 2024 года ее муж принял новый титул короля Дании, а Мэри стала королевой Дании. Датский королевский дом подтвердил, что их старший ребенок, принц Кристиан, также получит новый титул наследного принца Кристиана.

Королева Мэри и король Фредерик X на коронации в 2024 году / Фото: Associated Press

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