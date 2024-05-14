Королева Мэри и король Фредерик X: пятнадцать интересных фактов об отношениях датской пары

14 мая король Фредерик X и королева Мэри празднуют двадцатую годовщину со дня своей свадьбы, состоявшейся в этот день в 2004 году. Вспоминаем сегодня интересные факты об этой датской королевской паре.

1.Наследный принц Дании Фредерик встретил Мэри Дональдсон 16 сентября 2000 года во время летних Олимпийских игр 2000 года в пабе The Slip Inn в Сиднее и не стал скрывать, что он наследник датского престола.

Мэри Дональдсон и кронпринц Фредерик / Фото: Associated Press

2.До этого знакомства принц Фредерик скитался от одной пассии к другой и вел достаточно не скромный образ жизни.

3. Когда он начал встречаться с Мэри Дональдсон их отношения долгое время держались в тайне, так как мать Фредерика – королева Маргрете II – тщательно подбирала девушку на роль будущей королевы и невесты для своего старшего сына-наследника.

Мэри Дональдсон и кронпринц Фредерик / Фото: Associated Press

4. 24 сентября 2003 года было объявлено, что королева Маргрете II намерена дать согласие на брак на заседании Государственного совета , назначенном на 8 октября 2003 года.

Помолвка Мэри Дональдсон и кронпринца Фредерика / Фото: Associated Press

5. О помолвке пары было официально объявлено в тот же день - 8 октября 2003 года. Фредерик подарил Мэри обручальное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки и двумя рубиновыми багетами изумрудной огранки.

6. Перед свадьбой Мэри Дональдсон, которая ранее имела двойное гражданство Австралии и Великобритании, получила датское гражданство. Она также перешла из пресвитерианства в лютеранскую церковь Дании.

Свадьба Мэри Дональдсон и кронпринца Фредерика / Фото: Associated Press

7. Отношения этой пары в прессе изображались, как "сказка", где прекрасный принц взял в жены простолюдинку.

8. Свадьба кронпринца Фредерика и Мэри Дональдсон состоялась 14 мая 2004 года в Копенгагенском соборе, а свадебный банкет прошел во дворце Фреденсборг.

Свадьба Мэри Дональдсон и кронпринца Фредерика / Фото: Associated Press

9. На свадьбе невеста появилась в сшитом на заказ датским модельером Уффе Франком платье и с фатой из ирландского кружева, которую на своих свадьбах носили дочери королевы Ингрид - Маргрете, Бенедикте и Анн-Мари. А свадебная тиара Мэри была подарком королевы Маргрете и принца Хенрика.

Свадьба Мэри Дональдсон и кронпринца Фредерика / Фото: Associated Press

10.После замужества Мэри приняла титул мужа и стала Ее Королевским Высочеством наследной принцессой Дании. А 29 апреля 2008 года Фредерику и Мэри также были присвоены титулы графа и графини Монпеза.

Свадьба Мэри Дональдсон и кронпринца Фредерика / Фото: Associated Press

11.В браке у супругов родилось четверо детей - наследный принц Кристиан, принцесса Изабелла и близнецы - принц Винсент и принцесса Жозефина.

12.Свадебное платье кронпринцессы было выставлено на выставке в замке Фредериксборг в честь ее 50-летия в 2022 году.

Свадьба Мэри Дональдсон и кронпринца Фредерика / Фото: Associated Press

13. Во время своей новогодней речи 2024 года королева Маргрете II объявила, что отрекается от престола в пользу сына Фредерика.

"Я решила, что сейчас подходящее время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду с поста королевы Дании. Я оставляю трон своему сыну, наследному принцу Фредерику", - заявила королева.

Королева Мэри и король Фредерик X в день коронации / Фото: Associated Press

14.С восшествием Фредерика на датский престол в 2024 году Мэри автоматически стала королевой-консортом Дании.

15. Свою 20-ю годовщину свадьбы король и королева проведут вдали от дома, им предстоит государственный визит в Норвегию.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали, что их "сказочный роман" закончился и причиной тому стала (по словам прессы измена Фредерика). Но они оба намерены продолжать исполнять свои королевские обязанности несмотря ни на что.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

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