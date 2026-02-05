Королева Мэри: пять интересных фактов о жене короля Дании

Королева Мэри / © Associated Press

1.Мэри Элизабет Дональдсон родилась 5 февраля 1972 года в Хобарте, в Австралии. Она изучала юриспруденцию, коммерцию и рекламный бизнес в университете и работала в этой же сфере после завершения учебы в 1995 году. И, конечно же, совсем не думала о том, что когда-то выйдет замуж за принца, хотя его ей нагадала гадалка.

2. Мэри познакомилась с Фредериком (тогдашним наследным принцем Дании) во время летних Олимпийских игр 2000 года в одном сиднейском пабе. Ей тогда было 28 лет. Так как жили они в разных странах, отношениях начинались по переписке, а потом переросли в нечто большее. Уже через год датская пресса впервые назвала Мэри Дональдсон новой возлюбленной принца Фредерика.

Мэри и принц Фредерик / © Associated Press

3. Будучи носителем английского языка, Мэри с момента помолвки с кронпринцем Фредериком ставила перед собой приоритетную задачу свободно говорить по-датски, и в нескольких интервью во время помолвки признавала, что это было для нее непросто. Но выучить язык ей таки удалось и сейчас она свободно им владеет.

Мэри и принц Фредерик в день объявления о помолвке в 2003 году / © Associated Press

4. Мэри и Фредерик объявили о своей помолвке в 2003 году и поженилась 14 мая 2004 года в Копенгагенском соборе. Мэри стала претенденткой на звание первой в мире королевы, родившейся в Австралии. Она также приняла евангелическо -лютеранскую церковь Дании и получила датское гражданство в день свадьбы. Мэри стала единственным человеком, не рожденным в королевской семье, кто надел свадебную фату, которую ранее носили несколько бывших принцесс, а также сама королева Маргрете II — мама Фредерика. После свадьбы Дональдсон получила титул Ее Королевского Высочества наследной принцессы Дании.

Мэри и принц Фредерик в день своей свадьбы в 2004 году / © Associated Press

5. У Мэри и Фредерика, которые в январе 2024 года стали королем и королевой Дании — четверо детей. Первого ребенка Мэри родила в 2005 году, через полтора года после свадьбы. Сейчас принц Кристиан носит титул наследного принца. Через два года после него родилась его младшая сестра — принцесса Изабелла, а еще через четыре — появились на свет близнецы — принц Винсент и принцесса Жозефина. Девочку именуют настоящей королевской бунтаркой.