Королева поп-музыки и культовая личность: вспоминаем, какой была Мадонна в молодости

Предлагаем немного заглянуть в прошлое и посмотреть на архив знаковых образов звезды.
Американская поп-певица Мадонна родилась 16 августа 1958 года и сегодня она празднует свое 65-летие. За почти 40 лет на сцене она добилась колоссального успеха, став одной из самых эпатажных, культовых и знаменитых певиц всех времен.
За годы на сцене, чего только не надевала звезда, ведь она выходила на публику и в кружевном платье Like a Virgin и "голом" наряде от Jean Paul Gaultier. Также в центр внимания попадали ее прически, макияжи и то что она носила на красных дорожках.
Мадонна в свое время перевернула мир шоу-бизнеса с ног на голову и показала, что на сцене можно быть совершенно разной. Предлагаем немного взглянуть на ее некоторые знаковые образы разных лет, хотя на самом деле их настолько много, что вместить в одну публикацию просто невозможно.
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