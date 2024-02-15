Королева Рания: что известно о супруге короля Иордании Абдаллы II

Ее красотой восхищаются и называют одной из самых красивых современных королев. Рания, не только красива, но и умна, образована, успешна и реализована. Рассказываем вам подробнее о том, кто же такая Рания Аль-Абдалла.

Кто такая Рания, детство и учеба

Королева Рания / Фото: Associated Press

Рания Аль-Ясин родилась 31 августа 1970 года в Кувейте в семье палестинцев. Ее отец был родом из Тулькарма на Западном Берегу реки Иордан (территория Иордании в 1948—1967 годах). По линии дедушки (отца ее матери) у Рании есть турецкие корни. Училась будущая королева в Новой английской школе в Кувейте.

В начале девяностых семья Рании была вынуждена бежать в Иорданию из Кувейта, когда, после освобождения Кувейта от иракской оккупации, палестинцев обвинили в сотрудничестве с захватчиками.

Учебу Рания продолжила в Американском университете в Каире (в Египте), получив степень в области делового администрирования. После возвращения в Иорданию ей предложили руководящую должность в иорданском представительстве Apple, но Рания отказалась и перешла в представительство Citibank в Аммане, принадлежащее сестре и зятю короля Абдаллы II. Это было судьбоносное решение, так как уже очень скоро Рания и познакомилась со своим будущим мужем. Это произошло в августе 1992 года.

Помолвка и свадьба с будущим королем Иордании

Как мы уже говорили, Рания и Абдалла познакомились благодаря сестре на тот момент будущего короля, которая собрала гостей на званом обеде в январе 1993 года. Среди приглашенных были и будущие молодожены. Историю их любви мы уже рассказывали ранее. Напомним лишь, что Рания с самой первой встречи очаровала тогда еще наследного принца и его отца короля Хусейна.

Свадьба Рании и Абдаллы II, 10 июня 1993 год / Фото: Getty Images

Рания и Абдалла объявили о помолвке через несколько месяцев после знакомства. А свадьбу сыграли 10 июня 1993 года.

За несколько недель до своей смерти в 1999 году король Хусейн назвал Абдаллу своим наследником, и Абдалла стал преемником своего отца.

Рания и Абдалла II в день коронации, 1999 год / Фото: Getty Images

Рания получила титул королевы (22 марта 1999 года) после трехмесячного официального траура по поводу смерти короля Хусейна в 1999 году. А ее муж официально был объявлен королем Абдаллой II 7 февраля 1999 года (интронизация состоялась 9 июня того же года).

В браке у пары родилось четверо детей – наследный принц Хусейн (1994), принцесса Иман (1996), принцесса Сальма (2000) и принц Хашим (2005). Все четверо детей пары появились на свет в Медицинском центре короля Хусейна в Аммане.

Королева Рания и ее семья / Фото: Instagram королевы Рании

Общественная деятельность Рании после замужества

Королева Рания очень активная женщина. Она является главой Иорданского фонда, который занимается помощью женщинам принимать участие в экономической жизни страны и создавать новые компании. Организацию королева организовала в 1995 году, вскоре после свадьбы.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Конечно же, Ее Величество, поддерживает проекты, которые выступают за защиту прав женщин, а также занимается борьбой с жестоким обращением с детьми и создала первый в Иордании центр для тех, кто пострадал.

Королева принимает активное участие в международной политике, посещает различные форумы и встречи, часто сопровождает мужа-короля в заграничных поездках и очень много путешествует сама.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Она уделяет внимание проектам, связанным с образованием и обучением. В июле 2005 года в сотрудничестве с Министерством образования король и королева учредили ежегодную награду учителей — Премию королевы Рании за выдающиеся достижения в образовании.

В 2009 году снова в партнерстве с Министерством образования она учредила Академию учителей Королевы Рании, где предоставляют программы профессионального развития для учителей.

Королева Рания / Фото: Associated Press

А еще Рания является председателем первого интерактивного детского музея Иордании, который открылся в мае 2007 года и учредителем Королевского общества по информированию о здоровье, где родителей и их детей обучают основам питания и гигиены, пользе физических упражнений, вреду курения и другим областям, связанным со здоровьем.

И это далеко не весь список достижений Ее Величества королевы.

Интересные факты о Рании

Королева Рания / Фото: Associated Press

Семья королевы Рании имеет палестинское происхождение. У Рании есть почетное звание полковника вооруженных сил страны. Одновременно ее супруг, король Абдалла, назначил Ранию главой общества в поддержку военных и их семей. Королева Рания является пользователем Facebook и Instagram. Она использует свою страницу, чтобы общаться с людьми и обсуждать межкультурный диалог. Любимые дизайнеры королевы — Эли Сааб и Джорджо Армани. В октябре 2020 года королева Рания была назначена членом Совета Earthshot Prize — инициативы принца Уильяма по поиску решений экологических проблем.

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