Королева Рания: что известно о супруге короля Иордании Абдаллы II

Ее красотой восхищаются и называют одной из самых красивых современных королев. Рания, не только красива, но и умна, образована, успешна и реализована. Рассказываем вам подробнее о том, кто же такая Рания Аль-Абдалла.
Кто такая Рания, детство и учеба
Рания Аль-Ясин родилась 31 августа 1970 года в Кувейте в семье палестинцев. Ее отец был родом из Тулькарма на Западном Берегу реки Иордан (территория Иордании в 1948—1967 годах). По линии дедушки (отца ее матери) у Рании есть турецкие корни. Училась будущая королева в Новой английской школе в Кувейте.
В начале девяностых семья Рании была вынуждена бежать в Иорданию из Кувейта, когда, после освобождения Кувейта от иракской оккупации, палестинцев обвинили в сотрудничестве с захватчиками.
Учебу Рания продолжила в Американском университете в Каире (в Египте), получив степень в области делового администрирования. После возвращения в Иорданию ей предложили руководящую должность в иорданском представительстве Apple, но Рания отказалась и перешла в представительство Citibank в Аммане, принадлежащее сестре и зятю короля Абдаллы II. Это было судьбоносное решение, так как уже очень скоро Рания и познакомилась со своим будущим мужем. Это произошло в августе 1992 года.
Помолвка и свадьба с будущим королем Иордании
Как мы уже говорили, Рания и Абдалла познакомились благодаря сестре на тот момент будущего короля, которая собрала гостей на званом обеде в январе 1993 года. Среди приглашенных были и будущие молодожены. Историю их любви мы уже рассказывали ранее. Напомним лишь, что Рания с самой первой встречи очаровала тогда еще наследного принца и его отца короля Хусейна.
Рания и Абдалла объявили о помолвке через несколько месяцев после знакомства. А свадьбу сыграли 10 июня 1993 года.
За несколько недель до своей смерти в 1999 году король Хусейн назвал Абдаллу своим наследником, и Абдалла стал преемником своего отца.
Рания получила титул королевы (22 марта 1999 года) после трехмесячного официального траура по поводу смерти короля Хусейна в 1999 году. А ее муж официально был объявлен королем Абдаллой II 7 февраля 1999 года (интронизация состоялась 9 июня того же года).
В браке у пары родилось четверо детей – наследный принц Хусейн (1994), принцесса Иман (1996), принцесса Сальма (2000) и принц Хашим (2005). Все четверо детей пары появились на свет в Медицинском центре короля Хусейна в Аммане.
Общественная деятельность Рании после замужества
Королева Рания очень активная женщина. Она является главой Иорданского фонда, который занимается помощью женщинам принимать участие в экономической жизни страны и создавать новые компании. Организацию королева организовала в 1995 году, вскоре после свадьбы.
Конечно же, Ее Величество, поддерживает проекты, которые выступают за защиту прав женщин, а также занимается борьбой с жестоким обращением с детьми и создала первый в Иордании центр для тех, кто пострадал.
Королева принимает активное участие в международной политике, посещает различные форумы и встречи, часто сопровождает мужа-короля в заграничных поездках и очень много путешествует сама.
Она уделяет внимание проектам, связанным с образованием и обучением. В июле 2005 года в сотрудничестве с Министерством образования король и королева учредили ежегодную награду учителей — Премию королевы Рании за выдающиеся достижения в образовании.
В 2009 году снова в партнерстве с Министерством образования она учредила Академию учителей Королевы Рании, где предоставляют программы профессионального развития для учителей.
А еще Рания является председателем первого интерактивного детского музея Иордании, который открылся в мае 2007 года и учредителем Королевского общества по информированию о здоровье, где родителей и их детей обучают основам питания и гигиены, пользе физических упражнений, вреду курения и другим областям, связанным со здоровьем.
И это далеко не весь список достижений Ее Величества королевы.
Интересные факты о Рании
- Семья королевы Рании имеет палестинское происхождение.
- У Рании есть почетное звание полковника вооруженных сил страны. Одновременно ее супруг, король Абдалла, назначил Ранию главой общества в поддержку военных и их семей.
- Королева Рания является пользователем Facebook и Instagram. Она использует свою страницу, чтобы общаться с людьми и обсуждать межкультурный диалог.
- Любимые дизайнеры королевы — Эли Сааб и Джорджо Армани.
- В октябре 2020 года королева Рания была назначена членом Совета Earthshot Prize — инициативы принца Уильяма по поиску решений экологических проблем.
Читайте также: