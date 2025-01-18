Королева с черными зубами: правда ли, что Елизаветы I страдала от кариеса

Если вы любите исторические фильмы, то вероятно не раз видели картины, в которых королева Англии - Елизаветы I - была изображена с ужасными зубами. Правда ли это, рассказала историк Эми Бойингтон.
Сейчас историкам известно, что Елизавета I тщательно охраняла свой образ. Все портреты должны были быть одобрены ею лично, и на всех этих портретах она в основном выглядела молодой, а ее рот всегда был закрыт, поэтому невозможно на любом из них увидеть, почернели ли у нее зубы или нет.
Однако также известно, что Елизавета I любила сахар. Сахар был импортным дорогим товаром, который включали во все виды еды. Например, Елизавета любила марципан, которому можно было придавать всевозможные формы.
Сахарные скульптуры также были очень модными и в основном говорили о вашем богатстве и вкусе, потому что вы могли позволить себе так много сахара, а также кондитера, который делал эти удивительные сооружения.
Говорят, что Елизавета использовала зубную пасту, которая на самом деле была сделана из сахара. Ее она использовала для полировки зубов, что, конечно, только ухудшало состояние ее здоровья. И да, это повлияло на ее зубы, у нее были гнилые зубы, как и у многих ее придворных.
Когда королеве было 65 лет, немецкий путешественник сказал следующее о Елизавете: "Ее лицо продолговатое, светлое, но морщинистое, глаза маленькие, но черные и приятные, нос немного крючковатый, зубы черные, недостаток, которым, похоже, страдают англичане из-за большого употребления сахара".
Так что зубы Елизавета действительно были не в порядке. У нее было много отсутствующих зубов, потому что их пришлось вырывать, а остальные были гнилыми или коричневыми.
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