Королева с черными зубами: правда ли, что Елизаветы I страдала от кариеса

Если вы любите исторические фильмы, то вероятно не раз видели картины, в которых королева Англии - Елизаветы I - была изображена с ужасными зубами. Правда ли это, рассказала историк Эми Бойингтон.

Сейчас историкам известно, что Елизавета I тщательно охраняла свой образ. Все портреты должны были быть одобрены ею лично, и на всех этих портретах она в основном выглядела молодой, а ее рот всегда был закрыт, поэтому невозможно на любом из них увидеть, почернели ли у нее зубы или нет.

Однако также известно, что Елизавета I любила сахар. Сахар был импортным дорогим товаром, который включали во все виды еды. Например, Елизавета любила марципан, которому можно было придавать всевозможные формы.

Сахарные скульптуры также были очень модными и в основном говорили о вашем богатстве и вкусе, потому что вы могли позволить себе так много сахара, а также кондитера, который делал эти удивительные сооружения.

Елизавета I / Фото: Getty Images

Говорят, что Елизавета использовала зубную пасту, которая на самом деле была сделана из сахара. Ее она использовала для полировки зубов, что, конечно, только ухудшало состояние ее здоровья. И да, это повлияло на ее зубы, у нее были гнилые зубы, как и у многих ее придворных.

Когда королеве было 65 лет, немецкий путешественник сказал следующее о Елизавете: "Ее лицо продолговатое, светлое, но морщинистое, глаза маленькие, но черные и приятные, нос немного крючковатый, зубы черные, недостаток, которым, похоже, страдают англичане из-за большого употребления сахара".

Елизавета I / Фото: Getty Images

Так что зубы Елизавета действительно были не в порядке. У нее было много отсутствующих зубов, потому что их пришлось вырывать, а остальные были гнилыми или коричневыми.

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