Королева Сильвия: интересные факты о супруге короля Швеции

23 декабря шведская королева Сильвия празднует 81-летие. Эта стильная женщина продолжает работать на благо короны и берет на себя даже больше обязательств, чем ее муж – Карл XVI Густав. Мы собрали несколько интересных фактов о шведской королеве.

1.Ее полное имя Сильвия Рената Зоммерлат, она родилась 23 декабря 1943 года в немецком городе Гейдельберг. По отцу Сильвия немка, а по матери – бразильянка. У нее было трое старших братьев - Ральф (род. 1929), Вальтер Людвиг (1934-2020) и Ханс Йорг (1941—2006), двое из них уже умерли.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

2.Сильвия посещала немецкую школу, где обучение проходило на немецком и португальском языках, в Сан-Паулу, ее отец Вальтер Зоммерлат в это время занимал различные высокие должности в Бразилии. В 1957 году семья вернулась в Германию, где Сильвия завершала учебу в гимназии Luisenschule.

3.Отец Сильвии был членом нацистской партии в Германии, но об этом не сообщалось в течение десятилетий. Королева долгое время тоже этого не знала, и говорила, что это стало для нее большим шоком, когда она узнала об этом.

Сильвия и принц Карл Густав в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

4. Кроме немецкого и португальского королева Сильвия свободно говорит на английском, шведском, испанском и французском, а также знает шведский язык жестов.

5. С 1965 по 1969 год Сильвия училась в Мюнхенской школе устного перевода по специальности "Испанский язык". А потом работала в консульстве Аргентины в Мюнхене.

Сильвия и принц Карл Густав в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

6. Сильвия познакомилась с королем Карлом XVI Густавом (тогда наследным принцем Карлом Густавом) на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, где она работала переводчиком.

7. В те времена, когда у Сильвии и наследного принца начались отношения, она передвигалась по Швеции в светлом парике, чтобы оставаться незамеченной фотографами. А когда переехала в Стокгольм, жила в квартире, принадлежавшей старшей сестре короля, принцессе Кристине, пишет royalcentral.co.uk.

Сильвия и принц Карл Густав в день своей свадьбы / Фото: Getty Images

8. Принц Карл Густав и Сильвия объявили о своей помолвке 12 марта 1976 года. Король сделал предложение, подарив обручальное кольцо своей покойной матери, принцессы Сибиллы.

9. Сильвия и Карл Густав поженились 19 июня 1976 года в Кафедральном Соборе Стокгольма. За два дня до свадьбы Сильвия отказалась от немецкого гражданства и сдала немецкий паспорт, став гражданкой Швеции.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

10. Под венец королева шла в платье от Dior и носила такую ​​же вуаль, как и мать короля. В браке у них родилось трое детей – старшая дочь принцесса Виктория (будущая королева Швеции), сын принц Карл Филипп и принцесса Мадлен.

Королева Сильвия и король Карл Густав с детьми / Фото: Associated Press

Сейчас у Сильвии и Карла Густава восемь внуков, в этом году супруги отметили 48-летие со дня своей свадьбы.

Королева Сильвия с мужем и детьми / Фото: Associated Press

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