Королева София: десять интересных фактов о матери правящего короля Испании

Королеве Испании Софии, матери правящего короля Филиппа VI, сегодня исполняется 86 лет. Она все еще активно исполняет свои королевские обязанности, часто выходит в свет и не собирается на пенсию, как ее муж экс-король Хуан Карлос I. Мы собрали несколько интересных фактов о ней.

1. Она родилась 2 ноября 1938 года недалеко от Афин, в Греции в семье принца Павла Греческого и его жены (будущих короля Греции Павла I и королевы Фредерики). Среди ее предков - германские князья, монархи Дании и Англии.

2. Детство Софии прошло Египте и Южной Африке, так как на тот момент греческая королевская семья пребывала в изгнании. Вернуться в Грецию родители девочки смогли лишь в 1946 году, когда Софии было 8 лет.

Королева София / Фото: Associated Press

3. Училась София в немецком колледже Шлосс Салем, а также изучала педагогические науки, музыку и археологию в Афинском университете.

4. В молодые годы будущая королева принимала участие в Олимпийских играх в 1960 году в качестве резервного члена команды греческих мастеров парусного спорта, которая завоевала тогда золотую медаль. До сих пор, приезжая летом в отпуск в Пальма-де-Майорку, королева София иногда участвует в соревнованиях с парусного спорта.

Королева София / Фото: Getty Images

5. 14 мая 1962 года София вышла замуж на наследного принца Хуана Карлоса, будущего короля Испании (правившего с 1975 по 2014 год). Много лет она носила титул королевы-консорта. Он является ее троюродным братом по отцовской линии, познакомились они в 1954 году во время круиза по греческим островам.

Королева София c королем Хуан Карлосом I и детьми / Фото: Associated Press

6. В браке у Софии и Хуанс Карлоса родилось трое детей – две старшие дочери – инфанта Елена и Кристина и сын Фелипе (ныне король Филипп VI). С тех пор, как Хуан Карлос отошел от дел после скандала и передал трон сыну, он перестал исполнять королевские обязанности, а вот королева София продолжает вести активную общественную жизнь до сих пор.

Королева София и король Хуан Карлос / Фото: Getty Images

7. София является президентом "Фонда королевы Софии", почетным председателем Фонда по борьбе с наркоманией, Королевского попечительского совета по образованию и поддержке инвалидов, Высшей королевской музыкальной школы им. королевы Софии, ряда других просветительских и благотворительных организаций.

8. София вегетарианка. Она весьма консервативных взглядов за что ее критикуют. Выступает против однополых браков и абортов, а также настаивает на необходимости религиозного воспитания в школах. Критика полилась на королеву после выхода книги Пилар Урбано "The Queen Up Close" в 2008 году, которая содержала предполагаемые заявления Софии на эти темы.

Королева София с сыном Филиппом VI и невесткой Летицией / Фото: Associated Press

9. София автор двух книг по греческой археологии, она прекрасно разбирается в живописи и сама неплохо рисует, а также любит музыку.

Королева София / Фото: Getty Images

10. Королева София — почетный академик Королевской академии изящных искусств "Сан-Фернандо" и Королевской академии истории и имеет степень почетного доктора ряда университетов, в том числе Вальядолидского, Кембриджского, Оксфордского, Джорджтаунского и Нью-Йоркского.

Королева София / Фото: Associated Press

Напомним, недавно день рождения отмечала внучка королевы Софии - принцесса Леонор, а мы собрали для вас интересные факты о ней и ее стильные выходы в свет.

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