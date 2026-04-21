Королеве Елизавете II 100 лет: десять самых невероятных фактов о монархе

1.Она стала первенцем герцога Йоркского Альберта (впоследствии короля Георга VI) и Елизаветы Боуз-Лайон и родилась в 2:40 утра 21 апреля 1926 года. Ее мать будучи на пятом месяце беременности попала в автомобильную аварию и ей чудом удалось избежать выкидыша. Ее беременность тогда держалась в секрете от публики. К счастью, все закончилось хорошо.

2. Принцесса Елизавета появилась на свет в лондонском районе Мейфэр, резиденции графа Стратмор на Брютон-стрит, дом № 17. Первые роды герцогини Йоркской, матери Елизаветы, были долгими и сложными, так как родовая деятельность была слабой, и ей пришлось делать кесарево сечение.

Нынче в этом доме находится китайский ресторан, а на его стене установлена мемориальная табличка, где написано, что здесь родилась Елизавета II.

3.Елизавета никогда не должна была бы стать королевой. На момент ее рождения она была лишь третьей в очереди на престол, как сейчас принцесса Шарлотта Уэльская (единственная дочь Кейт и Уильяма Уэльских).

После смерти ее деда короля Георга V, новым королем должен был стать его старший сын принц Эдуард, дядя Елизаветы. Но Эдуард VIII, пробыв на троне 10 месяцев так и не был коронован, он публично отрекся от короны ради брака с американкой Уоллис Симпсон. Королем стал отец Елизаветы — Георг VI, а его дочь — наследницей. Ей тогда было 10 лет, был 1936 год.

4. В возрасте 21 года принцесса Елизавета произнесла свою культовую речь, которой следовала всю свою жизнь. По случаю своего 21-летия в апреле 1947 года, принцесса выступила с обращением из садов Дома правительства в Кейптауне, Южная Африка, в речи она тогда сказала: «Я заявляю перед вами, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвящена служению вам», — и свое слово сдержала, исполняя официальные обязанности до последних дней своей жизни.

5. Она вышла замуж за пять лет до своего восшествия на британский престол. Ее мужем стал принц греческий и датский Филипп Маунтбеттен. Ей было 8, когда она впервые его увидела. В 13 Елизавета поняла, что влюблена в будущего морского офицера, ему тогда было 18. Поженились они, когда принцессе был 21 год. Церемония венчания состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В браке у них родилось четверо детей — трое сыновей — принцы Чарльз, Эндрю и Эдвад и дочь — принцесса Анна.

6. Самые счастливые годы своей жизни Елизавета считала время, проведенное с мужем и младшими детьми на Мальте. Принцесса Елизавета и принц Филипп жили на Мальте в период с 1949 по 1951 год. Принц служил в Королевском военно-морском флоте и был командирован на Мальту. Елизавета говорила, что именно в тот период она могла жить жизнью самый обычных людей — ходить за покупками, гулять с детьми и бывать в парикмахерской. Ранее мы показывали, как сегодня выглядит их вилла на Мальте.

7.Она стала королевой 6 февраля 1952 года после внезапной смерти ее отца короля Георга VI. Елизавета и Филипп тогда были на отдыхе в Кении. Муж сообщил ей о смерти отца, после звонка из Лондона. Домой Елизавета вернулась уже в статусе монарха.

8. Она была коронована 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Церемонию ее коронации посмотрели по телевидению 27 миллионов человек по всему миру. Ее коронация стала первой в истории Великобритании, которую транслировали по телевидению. Начало ее правления ознаменовалось подъемом оптимистических настроений в Великобритании и странах Содружества, после Второй мировой войны новая «Елизаветинская эпоха» была, как глоток свежего воздуха.

9. В 2015 году королева Елизавета II стала самым долгоправящим правителем Британии за всю ее историю. Она превзошла на троне свою прапрабабушку королеву Викторию, правившую 63 года и 216 дней. А в июне 2022 года Елизавета II отпраздновала 70-летие пребывания на троне. Только недавно стало известно, что монарх боролась с раком последние несколько лет своей жизни и просила врачей постараться продлить ей жизнь насколько это возможно, чтобы отпраздновать столь важную веху правления.

10.Отпраздновав юбилей в июне 2022 года, монарх в последний раз вышла на балкон Букингемского дворца в окружении своей семьи. В ее глазах стояли слезы, ведь в тот день она уже отчетливо понимала, что это ее последнее появление на таком грандиозном мероприятии. В то же лето она, как и всегда, отправилась в шотландский замок Балморал, где мирно скончалась 8 сентября 2022 года.

Похоронена королева в Мемориальной часовне короля Георга VI, которая является частью часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Погребение состоялось 19 сентября 2022 года после государственной церемонии прощания.