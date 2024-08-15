Королевская принцесса Анна: десять неизвестных фактов о любимой дочери принца Филиппа

Ее считают самым трудолюбивым членом британской королевской семьей. В ее день рождения мы собрали для вас самые редкие факты о королевской принцессе.

1. Принцесса Анна – второй ребенок королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Она родилась 15 августа 1950 года и была любимицей своего отца. Этот день – 15 августа – считается Днем капитуляции Японии и фактического окончания Второй мировой войны. Конечно, королева Елизавета II не могла контролировать день своих родов, но рождения принцессы припало на очень важный день. Уже будучи взрослой, Анна регулярно отдает дань уважения тем, кто служит или служил в армии.

Принцесса Анна на руках у матери королевы Елизаветы II рядом со своей бабушкой Елизаветой Боул-Лайон и прабабушкой королевой Марией Текской / Фото: Associated Press

2. Анна стала седьмой королевской принцессой в британской монархии, носившей этот титул. Королева Елизавета II вручила его ей в июне 1987 года. Этот титул принцесса носит всю жизнь, а дается он только старшей дочери монарха. Предполагается, что, когда королем станет принц Уильям, его дочь принцесса Шарлотта получит титул своей двоюродной бабушки (но это может произойти только после смерти Анны).

Принцесса Анна в возрасте 4 лет, 1954 год / Фото: Associated Press

3. Согласно данным womanandhome.com принцесса Анна стала первым членом британской королевской семьи, которая получила образование за пределами дворца, то есть в обычной школе – это была частная школа Бененден, а также была первой, кто из семьи сдал экзамены уровня А, причем сдав из успешно. Учила дочь королевы историю и географию.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

4. Ни для кого не секрет, что принцесса Анна ярая любительница лошадей и всего, что с ними связано. А также стала первым членом британской королевской семьи, принявшим участие в Олимпийских играх, выступая на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году в составе британской конной команды. Анна ездила тогда верхом на лошади своей матери Елизаветы II - Гудвилле. Среди других спортивных достижений принцессы Анны — золото на чемпионате Европы по троеборью в 1971 году и серебро в командных и индивидуальных дисциплинах на чемпионате Европы по троеборью 1975 года.

Принцесса Анна на Олимпиаде в Монреале, 1976 год / Фото: Associated Press

5. В 1994 году принцесса Анна была назначена в Орден Подвязки и попросила, чтобы ее сделали Королевским рыцарем Ордена, а не Дамой, как это принято для женщин. Орден является старейшим и самым старшим рыцарским орденом в Британии. Каждый год его празднуют процессией и специальной службой.

Принцесса Анна с отцом принцем Филиппом / Фото: Associated Press

6. Принцесса Анна стала первым членом королевской семьи, совершившим официальный визит в тогдашний СССР в 1990 году в качестве гостя советского правительства. Принцесса пробыла в Москве три дня, прежде чем отправиться в Сибирь, Туркмению и Киев.

Принцесса Анна с визитом в Киеве, 1990 год / Фото: Getty Images

7. На принцессу было совершено покушение. В 1974 году тогдашняя 23-летняя принцесса Анна возвращалась в Букингемский дворец после посещения благотворительного мероприятия со своим первым мужем, капитаном Марком Филлипсом. На приказ похитителя выйти из машины принцесса тогда ответила: "Вряд ли это возможно". В перестрелке пострадали ее водитель и охранник, но Ее Высочество осталась цела и невредима. Подробнее об инциденте мы рассказывали ранее.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

8. Она живет в поместье Гэткомб-Парк, где расположена действующая ферма. Там принцесса обожает кататься верхом на лошади. Там же проводится Фестиваль британского троеборья.

9. В отличие от своих трех братьев, принцесса Анна решила не давать своим двоим детям (Заре Тиндалл и Майклу Филлипсу) титулы принцессы и принца. Позже она прокомментировала, что считала, что им так будет проще. Ее дочь Зара публично поблагодарила мать за это, тем самым подтвердив теорию принцессы Анны.

Принцесса Анна со своими детьми Питером и Зарой / Фото: Getty Images

10. Принцесса Анна стала первой женщиной, принявшей участие в так называемом Бдении принцев после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Бдение принцев проводилось только дважды — после смерти короля Георга V и после смерти королевы-матери в 2002 году. Оно называется бдением принцев, потому что четверо детей Георга V — тогдашний король Эдуард VIII и принцы Альберт, Генри и Джордж — стояли на страже у гроба своего отца 28 января 1936 года в Вестминстерском зале. За королеву-мать бдили принц Чарльз, принц Эндрю, принц Эдвард и виконт Линли.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Напомним, вы также можете почитать две истории любви королевской принцессы Анны.

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