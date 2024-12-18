Королевские конфузы года: фотошоп принцессы Кейт, альпака чихнула на короля и Камилла в разных серьгах

С королевскими особами на мероприятиях часто происходят разные конфузные ситуации. Чем был богат 2024 год вспоминаем сегодня.

Пес королевы Максимы смутил семью

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Дело было во время недавней зимней фотосессии нидерландской королевской семьи. Королева Максима и король Виллем-Александр п традиции взяли своего собаку Мамбо на съемку с собой, ведь он тоже член семьи. Фотосет снимали в Бегинаже - одном из старейших закрытых дворов Амстердама, построенном в XIV веке. И во время съемки пес решил справить свою нужду около дерева, чем смутил наследницу трона – принцессу Катарину-Амалию и остальных членов семьи.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Принц Гарри оконфузился, как его жена Меган

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Герцог Сассекский во время своего визита в Ванкувер встретился с учениками начальной школы во время презентации школьной программы Invictus Games 2025 в Seaforth Armory в Канаде. Во время визита принц Гарри рассказал о своем ежегодном турнире по адаптивным видам спорта для раненых и травмированных военнослужащих. Во время мероприятия с принцем Гарри произошел точно такой же конфуз, какой уже случался с его женой Меган в 2020 году, когда она с принцем посетили Канада-Хаус в Лондоне в преддверии Нового года. Конфуз можно посмотреть на фото, но с кем не бывает, все мы люди.

Герцогиня Эдинбургская получила мячом в глаз

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

С Софи приключился конфуз, когда герцогиня посетила Виндзор с официальным визитом в качестве покровительницы благотворительной организации Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC). Во время мероприятия Софи сыграла там в гольф и во время этой игры мяч случайно попал ей в лицо. К счастью, герцогиня не пострадала, а лишь посмеялась с инцидента.

На короля Чарльза чихнула альпака

Король Чарльз в Канберре / Фото: Getty Images

Во визита короля Чарльза и королевы Камиллы в Канберру с монархом приключилась забавная ситуация. Общаясь с пришедшими людьми король обратил внимание, что один из мужчин был с альпакой. Его хозяин Роберт Флетчер считает свою альпаку животным, оказывающим поддержку благотворительным организациям и домам престарелых. Когда монарх проходил мимо, альпака чихнула, забрызгав короля. Это не вызвало переполох, а наоборот смех у Чарльза. Король даже погладил его по носу.

Принц Луи упал на параде

Принц Луи / Фото: Getty Images

Семья Уэльских полным составом присутствовала на параде Trooping the Color в честь дня рождения короля Чарльза в июне 2024 года. Шестилетний принц Луи, которого родители уже несколько лет как берут на такие торжественные мероприятия, был настолько взволнован, что упал, ожидая на ступеньках перед Букингемским дворцом. Это произошло перед самым началом военного парада. К счастью, обошлось без травм и серьезных повреждений, а инцидент даже не все заметили.

Принцеса Евгения надела пикантное платье

Принцесса Евгения на свадьбе Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения осенью побывала на свадьбе Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон. На торжество принцесса приехала в оливковом платье-миди с плиссированным подолом от JOSEPH, а когда направлялась в Честерский собор, то ветер вздернул подол ее красивого платья. Такой конфуз часто происходил ранее с принцессой Уэльской Кейт. А еще платье, которое в этот раз носила принцесса Евгения, просвечивало ее грудь.

С невесты Оливии Хенсон улетала фата

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Не обошлось без конфузов и для невесты Оливии Хенсон. Она направлялась к алтарю Честерского собора в белом платье от Emma Victoria Payne из шелкового креп-сатина цвета слоновой кости и шелковой органзы с вышивкой на заказ. Образ она дополнила фамильной тиарой, фатой и синими туфлями. Ветер в этот день был такой сильный, что едва не сорвал фату с головы невесты.

Королева Максима чуть не потеряла шляпу

Королева Максима / Фото: Getty Images

Кстати, все по той же причине ветренной погоды. Во время одного публичного мероприятия в Гааге, на которое королева Максима приехала в желтом платье от Natan Couture, дополнив лук замшевыми туфлями на каблуках от Gianvito Rossi и широкополой шляпой Maison Fabienne Delvigne, эта самая шляпа так и норовила сорваться с головы Ее Величества. Максима то и делала, что смеялась и придерживала аксессуар руками.

Принцесса Уэльская и фотошоп

Шквал критики пролился на принцессу Уэльскую Кейт в марте этого года, когда она опубликовала в соцсетях снимок с детьми ко Дню матери. Королевские поклонники были в восторге от фотографии и рады видеть, что у принцессы Уэльской все хорошо и ее здоровье в порядке, ведь уже тогда ходили слухи о том, что ей нездоровиться, но о диагнозе она молчала.

А позже стало известно, что крупнейшие фотоагентства удалили фото со своих сайтов этот снимок из-за претензий к редактированию, заявив, что опубликованная Кенсингтонским дворцом фотография, на которой изображена принцесса Уэльская и трое ее детей, была обработана в фотошопе. Комментаторы в социальных сетях заметили, что что-то не в порядке с рукавом кардигана принцессы Шарлотты, словно отсутствует часть руки Шарлотты, а также были вопросы к размытой руке принца Джорджа.

Принцесса Уэльская с детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Instagram/Кенсингтонского дворца

Через несколько дней принцесса выпустила заявление, сказав, что она действительно экспериментировала с редактированием.

"Я хотела бы выразить свои извинения за любое замешательство, вызванной семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все, кто праздновал, хорошо провели праздник. С", - написала Кэтрин в сторис.

Королева Камилла надела разные серьги

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Во время визита в Суиндон, где Камилла посетила приют для женщин, она появилась с разными серьгами в ушах. В одном ухе у нее была жемчужная серьга-клипса, а в другом – золотая. "Возможно, Ее Величество следовала тенденции несовпадающих сережек", - предположили поклонники. Дворец же оставил это без каких-либо комментариев.

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