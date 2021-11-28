Королевские конфузы года: маленькое платье Меган, смешной принц Чарльз и смелый разрез Летиции

2021-й был насыщенным на королевские события. Не обошлось и без конфузных ситуаций. Вспоминаем, что же забавного произошло за этот год в семьях европейских монархов.

В этом году, как и в 2020-м в несколько конфузных ситуаций попала королева-консорт Испании Летиция.

Королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / Getty Images

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В июне король Испании Филипп и его супруга королева Летиция приветствовали президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его жену Ким Чжон Сук на государственной церемонии, состоявшейся в Королевском дворце в Мадриде. Президент прибыл в Испанию с трехдневным государственным визитом. Это первый был его визит в страну за 14 лет. Летиция выбрала для выхода нежный наряд розового оттенка, который состоял из топа без рукавов и кружевной юбки миди. Украшал его тонкий пояс, подчеркивающий изящную талию королевы. Обула она остроносые замшевые мюли с прозрачной деталью. Перед самой встречей с президентом на улице поднялся сильный ветер, который напрочь испортил прическу Летиции.

Королева Летиция / Getty Images

Королева быстро попыталась поправить волосы руками, и до встречи с президентом уже все было хорошо.

В феврале с королевой Летицией произошел другой конфуз, она посетила выставку в Национальной библиотеке в Мадриде и выбрала для этого выхода платье от испанского бренда Massimo Dutti. На плечи накинула пальто от Carolina Hererra и дополнила аутфит лаковыми туфлями-лодочками от Lodi. А когда королева выходила из библиотеки, фотографы запечатлели ее с очень интересного ракурса.

Королева Летиция / Getty Images

Одежду с такими разрезами супруга короля Филиппа VI обычно не носит, но этот образ и эти фотографии Летиции начали сравнивать с "оскаровским" выходом Анджелины Джоли в 2012 года, когда все только и делали, что обсуждали ее платье Versace с эффектным разрезом.

И вот буквально на этой неделе Летиция во время визита с супругом в Швецию во время торжественного приема с шведскими монархами и фотосессии уронила на пол клатч. Содержимое сумочки высыпалось на пол, но Летиция не показала и капли смятения, она собрала все обратно и продолжила приветствовать гостей.

Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

Недавно обсуждали красное платье герцогини Сассекской Меган, в котором она приехала на гала-концерт Salute To Freedom в Музей морского и воздушного космоса Intrepid в Нью-Йорке вместе с мужем принцем Гарри. Красивое красное платье с откровенным декольте от Carolina Herrera из коллекции Pre-Fall 2022 было великолепным, но немного не уместных на мероприятии, где принц Гарри чествовал военнослужащих.

Герцогиня Меган / Getty Images

К тому же, Меган надела платье на размер меньше и это было хорошо видно.

Принц Чарльз

Принц Чарльз / Getty Images

С принцем Чарльзом произошла смешная ситуация, когда наследник трона посетил в июне ферму в Чиппинг-Нортоне. Основатель FarmED Ян Уилкинсон продемонстрировал Его Королевскому Высочеству образцы почвы, которые используют на ферме, а Чарльз наклонился, чтобы ее понюхать. Фотографы сделали снимки, на которых было видно, как редкие седые волосы едва прикрывают лысину старшего сына королевы Елизаветы II.

Королева Матильда

Королева Матильда / Getty Images

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С бельгийской королевой Матильдой ветер тоже сыграл злую шутку. В июле во время празднования Национального дня в Бельгии королева Матильда появилась на публике в легком светлом платье с флористическим принтом и с кейп-накидкой. К наряду королева-консорт подобрала зеленый клатч, перчатки, а также обула светлые туфли на каблуках. Ее легкое платье из тонкой ткани при малейшем порыве ветра прилипало к телу. Надо отдать должное королеве, она пыталась расправить подол наряда, но бороться со стихией было бессмысленно.

Королева Максима

Королева Максима / Getty Images

Королева Нидерландов Максима обычно выглядит очень ярко и элегантно. В этом году с ней практически не случалось конфузов. За исключением, пожалуй, одного выхода, где Ее Величество появилась в очень пятых брюках. Разбирая стильные образы королевы Максимы за год, мы даже включили туда этот аутфит. Потому что несмотря на то, что брюки-клеш от GIlson пудрово-розового цвета из коллекции весна-лето 2021 помялись, Максима удачно подобрала к ним топ от Natan горчичного цвета и горчичные туфли-лодочки на каблуках, клатч в тон и широкий пояс на талии. Так что конфуз хоть и имел место быть, но его, возможно, никто и не заметил за искренними эмоциями королевы.

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