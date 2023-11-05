Королевские левши: от королевы Виктории до будущего короля – принца Уильяма

Принц Уильям как-то сказал, что у "левшей мозг лучше, чем у правшей". Вероятно, сын короля Чарльза произнес это в шутливой форме, так как устал от вопросов на вроде "о, да вы левша". Сегодня рассказываем вам и о других королевских особах, которые пишут левой рукой.

Принц Уильям

Принц Уильям в детстве / Фото: Getty Images

Как вы уже поняли принц Уэльский Уильям – левша. И это стало для него в некотором роде проблемой, так как он любит играть в поло, а в эту игру согласно правил, нужно играть правой рукой. Так что принцу пришлось подучиться, чтобы его правая рука хорошо справлялась с нужной задачей. Ходят слухи, что старший сын Уильяма – принц Джордж – тоже левша, но официального подтверждения этому пока что нет.

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор

Испанская принцесса и будущая королева недавно во время церемонии присяги на верность конституции в день своего совершеннолетия подписывала Книгу почета Конгресса. На фото видно, что делает это принцесса Астурийская левой рукой.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи

Любимая невестка королевы Елизаветы II – герцогиня Софи – левша, но одинаково хорошо владеет, как левой, так и правой рукой. Это называется амбидекстрия – то есть равное развитие обеих рук. Иногда это врожденная способность, а иногда она вырабатывается благодаря тренировкам.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Софи, скорее всего, как раз занималась тренировками своей правой руки. А еще говорят, у амбидекстров мозг работает немного иначе, чем у остальных людей. Ученые утверждают, что амбидекстры лучше адаптируют свои эмоции в зависимости от ситуации. Софи публично заявляла, что она именно амбидекстр.

Герцогиня Сассекская Меган

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри тоже амбидекстр. Пишет Меган Маркл правой рукой, ей же машет публике или держит сумку, а вот есть и пьет герцогиня, используя левую руку. Врожденная ли это особенность у Меган широкой публике не известно. Ее муж Гарри, как видим на фото, пишет правой рукой.

Королева-мать Елизавета

Королева-мать Елизавета / Фото: Getty Images

Мама королевы Елизаветы II и бабушка принца Уильяма – Елизавета Боуз-Лайон, тоже была левшой, как и ее супруг король Георг VI. Но судя по фото, Елизавету переучивали, так как она часто подписывала книги правой рукой. А вот их дочь королева Елизавета II всегда писала правой рукой. А ее прапрабабушка королева Виктория левша, которую переучивали. Как видите, существует наследственная связь с леворукостью, поскольку она часто встречается в семьях.

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