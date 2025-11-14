Королевские помолвки Европы: как будущие монархи объявляли о главной новости своей жизни

Князь Альбер II и Шарлин Уиттсток / © Getty Images

О том, что пара обручилась обычно сообщается официально и публикуется фотография и проводится специальная фотосессия, на которую приглашается пресса.

Ранее мы рассказывали о помолвках в британской королевской семье, а теперь предлагаем узнать, как это было в других европейских странах в разные годы.

София и Хуан Карлос

София и Хуан Карлос / © Getty Images

На момент помолвки пары, испанская королевская семья проживала в изгнании в Лозанне, Швейцария, именно там они и объявили о помолвке принца Хуана Карлоса Испанского с принцессой Софией Греческой и Датской. Это произошло 13 сентября 1961 года в доме бабушки Хуана Карлоса, королевы Виктории Евгении.

Во время помолвки Хуан Карлос подарил Софии кольцо, сделанное из переплавленных древнегреческих монет, но сделал это необычно — он бросил в нее коробочку со словами: «Софи, лови!». В день объявления радовной новости пара позировала фотографам в лаконичных нарядах — жених надел костюм с рубашкой, а невеста костюм с жакетом и юбкой, которые дополнила двумя бриллиантовыми брошками и небольшой сумкой.

Летиция и Филипп

Летиция и Филипп / © Getty Images

Пара объявила о помолвке 1 ноября 2003 года. 6 ноября 2003 года во дворце Эль Пардо пара вышла к фотографам и обменялась подарками — принц подарил Летиции обручальное кольцо с 16-каратным бриллиантом в отделке из белого золота, а она ему подарила запонки из белого золота с сапфирами и классическую книгу.

Филипп надел на мероприятие классический полосатый костюм с галстуком и белой рубашкой, Летиция отдала предпочтение белоснежному наряду от Armani — костюму с брюками и жакетом.

Беатрикс и Клаус

Беатрикс и Клаус / © Getty Images

Принцесса и ее возлюбленный Клаус ван Амсберг объявили о помолвке 28 июня 1965 года, после того, как их роман был раскрыт — они, как оказалось уже были вместе несколько лет. После объявления пара встретилась с прессой в садах дворца Сустдейк и дала интервью. Беатрикс надела на мероприятие совсем не лаконичный наряд, а с принтом и оригинальным воротом, который украсила брошками-цветами с бриллиантами. Жених был в костюме-тройке.

Максима и Виллем-Александр

Максима и Виллем-Александр / © Getty Images

Мероприятие посвящено официальной помолвке кронпринца Нидерландов Виллема-Александра и его возлюбленной Максимы Соррегьеты состоялось 30 марта 2001 года. Объявили о будущей свадьбе мать принца королева Беатрикс и ее муж в королевском дворце Нордейнде в Гааге. Максима появилась на помолвке в красном платье лаконичного дизайна, которое дополнила брошья в виде цветка и серьгами.

Сильвия и Карл Густав

Сильвия и Карл Густав / © Getty Images

Король Швеции Карл Густав решила женится с немецкой переводчицей Сильвией Зоммерлат и объявил о своей помолвке 12 марта 1976 года. Король подарил своей невесте кольцо с одним камнем, украшенным бриллиантом в 2 карата, которое когда-то принадлежало его матери. 14 марта пара встретилась со СМИ в Королевском дворце.

Король и Сильвия сидели в зале Сибиллы и оба были одеты очень сдержанно. Жених надел костюм в полоску и галстук в принт, а невеста платье белого цвета в лаконичную полоску, а также дополнила наряд платком на шее.

Виктория и Даниэль

Виктория и Даниэль / © Getty Images

О помолвке Виктории и Даниэля Вестлинга было объявлено 24 февраля 2009 года на пресс-конференции в Королевском дворце Стокгольма. Невеста вышла к прессе в элегантном шелковом платье синего цвета с рукавами три четверти и подчеркнутой талией. Наряд она дополнила драгоценной брошью. Жених же был в лаконичном костюме, а принт его галстука соответствовал наряду Виктории.

Соня и Харальд

Соня и Харальд / © Getty Images

Для этого фото наследный принц Норвегии Харальд и его возлюбленная Соня Харальдсен, позировали после объявления о своей помолвке и были очень счастливы, ведь состояли на тот момент в отношениях около девяти лет. Изначально отец принца был категорически против брака сына с Соней, но все же дал свое согласие и 18 марта 1968 года объявил о помолвке пары.

Харальд подарил Соне кольцо с бриллиантом своей матери. А надела на объявление о помолвке невеста костюм с юбкой и жакетом, который украшали пуговицы в два ряда.

Мате-Марит и Хокон

Мате-Марит и Хокон / © Getty Images

Принц Хокон и его возлюбленная Метте-Марит объявили о своей помолвке в декабре 2000 года. Фотосессия и пресс-конференция по этому случаю состоялись в Королевском дворце 1 декабря. Невеста надела лаконичный и довольно строгий костюм бежевого цвета с отделкой из бисера, а также украсила волосы цветком. Принц был в простом и классическом костюме.

Мария-Тереза и Анри

Мария-Тереза и Анри / © Getty Images

Официальное объявление о помолвке великого герцога Люксембурга Анри и Марии-Терезы состоялось в 1980 году в замке Берг, через три недели после того, как Анри сделал девушке предложение. Пара познакомилась во время учебы в Женеве и изначально родители жениха были против его женитьбе на Марии-Терезе, однако помолвка и свадьба все равно состоялись. Невеста надела на объявление миру о своем новом статусе в кардигане, шоколадной юбке и блузе с воротом-бантом. Анри надел костюм в клетчатый принт.

Стефания и Гийом

Стефания и Гийом / © Getty Images

Графиня Стефания де Ланнуа и принц Гийом Люксембургский объявили о своей помолвке 27 апреля 2012 года в Люксембурге. До этого они были знакомы много лет, а встречаться начали в 2009 году.

На мероприятие в честь помолвки Стефания надела белую блузу с рукавами три четверти и лаконичную юбку. Цвета невеста добавила к образу с помощью аксессуаров — ярких серег и сумки.

Матильда и Филипп

Матильда и Филипп / © Getty Images

В сентябре 1999 года бельгийский королевский двор объявил о помолвке принца Филиппа и Матильды. Пара решила поженится после нескольки лет отношений, ведт познакомились они еще в 1996 году.

На объявление о помолвке невеста пришла в синем жакете и брюках. А ее шею украшал чокер из бисера. Жених надел серый костюм со светлой рубашкой, но выделился из-за своего золотого галстука.

Маргрете и Хенрик

Маргрете и Хенрик / © Getty Images

Принцесса Маргрете впервые встретилась с французским дипломатом Анри де Лабордом де Монпеза (после свадьбы его имя было изменено на Хенрик) на ужине во французском посольстве в Лондоне в 1965 году.

Об их помолвке было объявлено через год — 4 октября 1966 года. На следующий день, 5 октября, состоялась фотосессия на которой пара позировала демонстрирую обручальное кольцо. Маргрете надела лаконичное приталенное платье с высокой горловиной и несколько украшений. Жених был в классическом костюме.

Мэри и Фредерик

Мэри и Фредерик / © Getty Images

Наследный принц Дании познакомился с Мэри Дональдсон 16 сентября 2000 года во время летних Олимпийских игр в Сиднее и через три года, 8 октября 2003 года, они обручились. Объявление о помолвке состоялось Садовом зале дворца Фреденсборг и невеста появилась там в платье цвета латте с шелковой коричневой отделкой на талии. Жених появился на фотосессии в темно-синем костюме и полосатом галстуке.

Грейс и Ренье

Грейс и Ренье / © Getty Images

Князь Монако Ренье III и американская актриса Грейс Келли объявили о помолвке 5 января 1956 года. Случилось это в доме родителей Келли в США. Грейс надела модное в то время платье с широкой юбкой и рукавами три четверти в принт горошек и дополнила образ платком на шее. Жених появился на помолвке в черном костюме и полосатом галстуке.

Шарлин и Альбер

Шарлин и Альбер / © Getty Images

Князь Альбер II и Шарлин Уиттсток объявили о помолвке официальным портретом, сделанным в Монте-Карло 23 июня 2010 года. На официальной фотографии Шарлин позировала в длинном элегантном шифоновом платье с халтером, а Альбер был в синем костюме и галстуке в принт.