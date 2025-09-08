- Дата публикации
Королевские помолвки: какими фотографиями члены британской королевской семьи сообщали радостную новость
Когда королевская пара сообщает о помолвке, то по традиции, они делятся с публикой своим фото.
В сравнении с другими традициями британской королевской семьи, публикация фотографий на часть помолвки — относительно свежее правило. Фотографиями делится или Букингемский дворец, или пара сама публикует их в своих соцсетях.
Предлагаем посмотреть на портреты, которые использовали члены британской королевской семьи, чтобы объявить о важном событии в своих отношениях.
Принц Альберт, герцог Йоркский, и леди Елизавета Боуз-Лайон
Будущий король Великобритании (впоследствии его короновали как Георга VI) сделал предложение леди Елизавете Боуз-Лайон не один раз. Впервые это произошло в 1921 году, но она отвергла его. Он повторил попытку в марте 1922 года, но опять получил отказ. Третья попытка случилась в январе 1923 года и Елизавета уже согласилась выйти замуж за Альберта. На портрете, который они опубликовали по случаю помолвки, пара позировала в Лондоне. Оба одеты просто и стильно — по моде того времени.
Принцесса Елизавета и лейтенант Филип Маунтбеттен
Летом 1946 года Филипп попросил руки Елизаветы у короля Георга VI во время отпуска в Балморале с ее семьей. Король согласился отдать за него дочь, но при условии, что официальная помолвка будет отложена до 21-летия Елизаветы в апреле следующего года. Таким образом пара поделилась новостью о своей будущей свадьбе 10 июля 1947 года.
На фото Елизавета и Филипп позируют в Букингемском дворце и невеста демонстрирует кольцо с бриллиантом, что было впервые для их семьи. Также на ней брошка в виде клематиса, жемчуг и нежное платье.
Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс
Спустя два года после знакомства, принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс объявили о своей помолвке — это случилось 26 февраля 1960 года. На фотографиях они позируют в замке в Виндзоре и невеста впервые демонстрирует свое обручальное кольцо с рубином.
Принцесса Анна и капитан Марк Филлипс
Принцесса Анна — единственная дочь королевы Елизаветы и принца Филиппа — обручилась с Марком Филлипсом на соревнованиях по бадминтону, но они объявили об этом событии только спустя шесть недель — 29 мая 1973 года. На следующий день пара позировала для фотографий в саду Букингемского дворца. Их брак был несчастливым и они расстались.1 2 декабря 1992 года Анна вышла замуж второй раз за Тимоти Лоуренса.
Принц Чарльз и леди Диана Спенсер
Леди Диана Спенсер и принц Чарльз объявили о своей помолвке в День всех влюбленных — 24 февраля 1981 года. Они позировали для фото на территории Букингемского дворца, где невеста продемонстрировала свое обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантом. Леди Диана носила в день помолвки синий костюм и блузу с птицами.
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз
После развода с принцессой Дианой, Чарльз обручился с Камиллой Паркер-Боулз. Это произошло в 2005 году, спустя более десяти лет после того, как скандал об их внебрачной связи потряс королевскую семью и через 35 лет после знакомства. Известно, что Чарльз вставал на одно колено, но больше никаких подробностей того момента они не раскрывали.
В качестве фотографий помолвки, они опубликовали свой портрет в Биркхолле в Шотландии, чтобы объявить о помолвке.
Принц Эндрю и Сара Фергюсон
Принц Эндрю и Сара Фергюсон объявили о помолвке 19 марта 1986 года. На фотографиях они оба демонстрируют обручальное кольцо с рубином и бриллиантом и улыбаются у Букингемского дворца. Эндрю сам разработал дизайн обручального кольца для Сары. Невеста вышла к публике в костюме с поясом и синей блузке.
Принц Эдвард и Софи Райс-Джонс
Спустя пять лет после знакомства принц Эдвард сделал предложение руки и сердца Софи. Это произошло во время отпуска на Багамах в декабре 1998 года, а об их помолвке было объявлено 6 января 1999 года. Радостную новость они сообщили опубликовав фотографии сделанные на фоне цветущей вишни в Сент-Джеймсском дворце. Софи надела в этот день элегантный костюм с декором.
Питер Филлипс и Отем Келли
В 2003 году внук королевы Елизаветы встретил Отем Келли, а об их помолвке было объявлено 28 июля 2007 года. В тот день они пришли на Фестиваль британского троеборья в одинаковых нарядах и позировали для фото.
Питер Филлипс и Харриет Сперлинг
После развода с Отем Келли Филлипс начал встречаться с детской медсестрой Хариет. Об их помолвке было официально объявлено 1 августа 2025 года красивыми фотографиями на которых невеста показывала кольцо.
Зара Филлипс и Майк Тиндалл
Дочь принцессы Анны, и соответственно внучка королевы Елизаветы, объявила о своей помолвке с Майком Тиндаллом 21 декабря 2010 года очень необычными для семьи фотографиями, ведь сделаны они были зимой возле их дома в Глостере. Влюбленные позировали для фото в джинсах и теплой повседневной одежде.
Принц Уильям и Кэтрин Миддлтон
Самая любимая королевская пара обручилась во время отпуска в Кении в 2010 году. Несколько недель спустя, 16 ноября 2010 года, Кларенс-хаус и принц Чарльз сообщили об этом общественности.
Помолвочные фотографии, на которых Кейт была в синем платье, были сделаны в Сент-Джеймсском дворце, и на каждой из них было видно обручальное кольцо будущей принцессы Уэльской с сапфиром, которая раньше принадлежала принцессе Диане.
Принц Гарри и Меган Маркл
Младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза сделал предложение своей возлюбленной в их коттедже в Кенсингтонском дворце обычным вечером, когда Меган жарила курицу на кухне. Гарри установил 15 электрических свечей в саду, встал на одно колено и сделал предложение, и Меган почти сразу сказала: «Да!», назвав сюрприз милым, естественным и романтичным. Они объявили о своей помолвке 27 ноября 2017 года. Вскоре после этого были опубликованы официальные фотографии, на которых Гарри и Меган позируют в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. Невеста в тот день вышла к публике в элегантном платье изумрудного цвета.
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
Джек сделал предложение принцесса, когда они были в Никарагуа, подарив ей розовый сапфир, окруженный бриллиантами. 22 января 2018 года королевская семья опубликовала официальные фотографии с помолвки, на которых пара позировала в картинной галерее Букингемского дворца. Евгения одела для фото платье в цветочный принт и милые туфли с бантами.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Эдоардо сделал предложение внучке королевы Елизаветы во время поездки в Италию. О помолвке Букингемский дворец объявил в сентябре 2019 года. Официальные снимки пары были опубликованы в соцсетях и на них невеста показала свое кольцо с бриллиантом. Как и ее сестра, Беатрис решила надеть платье с цветами для своих романтических фото.