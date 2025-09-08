Королевские помолвки: какими фотографиями члены британской королевской семьи сообщали радостную новость

Принц Уильям и Кэтрин Миддлтон на официльном портрете по случаю помолвки / © Getty Images

В сравнении с другими традициями британской королевской семьи, публикация фотографий на часть помолвки — относительно свежее правило. Фотографиями делится или Букингемский дворец, или пара сама публикует их в своих соцсетях.

Предлагаем посмотреть на портреты, которые использовали члены британской королевской семьи, чтобы объявить о важном событии в своих отношениях.

Принц Альберт, герцог Йоркский, и леди Елизавета Боуз-Лайон

Принц Альберт, герцог Йоркский, и леди Елизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Будущий король Великобритании (впоследствии его короновали как Георга VI) сделал предложение леди Елизавете Боуз-Лайон не один раз. Впервые это произошло в 1921 году, но она отвергла его. Он повторил попытку в марте 1922 года, но опять получил отказ. Третья попытка случилась в январе 1923 года и Елизавета уже согласилась выйти замуж за Альберта. На портрете, который они опубликовали по случаю помолвки, пара позировала в Лондоне. Оба одеты просто и стильно — по моде того времени.

Принцесса Елизавета и лейтенант Филип Маунтбеттен

Принцесса Елизавета и лейтенант Филип Маунтбеттен / © Getty Images

Летом 1946 года Филипп попросил руки Елизаветы у короля Георга VI во время отпуска в Балморале с ее семьей. Король согласился отдать за него дочь, но при условии, что официальная помолвка будет отложена до 21-летия Елизаветы в апреле следующего года. Таким образом пара поделилась новостью о своей будущей свадьбе 10 июля 1947 года.

На фото Елизавета и Филипп позируют в Букингемском дворце и невеста демонстрирует кольцо с бриллиантом, что было впервые для их семьи. Также на ней брошка в виде клематиса, жемчуг и нежное платье.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Спустя два года после знакомства, принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс объявили о своей помолвке — это случилось 26 февраля 1960 года. На фотографиях они позируют в замке в Виндзоре и невеста впервые демонстрирует свое обручальное кольцо с рубином.

Принцесса Анна и капитан Марк Филлипс

Принцесса Анна и капитан Марк Филлипс / © Getty Images

Принцесса Анна — единственная дочь королевы Елизаветы и принца Филиппа — обручилась с Марком Филлипсом на соревнованиях по бадминтону, но они объявили об этом событии только спустя шесть недель — 29 мая 1973 года. На следующий день пара позировала для фотографий в саду Букингемского дворца. Их брак был несчастливым и они расстались.1 2 декабря 1992 года Анна вышла замуж второй раз за Тимоти Лоуренса.

Принц Чарльз и леди Диана Спенсер

Принц Чарльз и леди Диана Спенсер / © Getty Images

Леди Диана Спенсер и принц Чарльз объявили о своей помолвке в День всех влюбленных — 24 февраля 1981 года. Они позировали для фото на территории Букингемского дворца, где невеста продемонстрировала свое обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантом. Леди Диана носила в день помолвки синий костюм и блузу с птицами.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / © Getty Images

После развода с принцессой Дианой, Чарльз обручился с Камиллой Паркер-Боулз. Это произошло в 2005 году, спустя более десяти лет после того, как скандал об их внебрачной связи потряс королевскую семью и через 35 лет после знакомства. Известно, что Чарльз вставал на одно колено, но больше никаких подробностей того момента они не раскрывали.

В качестве фотографий помолвки, они опубликовали свой портрет в Биркхолле в Шотландии, чтобы объявить о помолвке.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон

Принц Эндрю и Сара Фергюсон / © Getty Images

Принц Эндрю и Сара Фергюсон объявили о помолвке 19 марта 1986 года. На фотографиях они оба демонстрируют обручальное кольцо с рубином и бриллиантом и улыбаются у Букингемского дворца. Эндрю сам разработал дизайн обручального кольца для Сары. Невеста вышла к публике в костюме с поясом и синей блузке.

Принц Эдвард и Софи Райс-Джонс

Принц Эдвард и Софи Райс-Джонс / © Getty Images

Спустя пять лет после знакомства принц Эдвард сделал предложение руки и сердца Софи. Это произошло во время отпуска на Багамах в декабре 1998 года, а об их помолвке было объявлено 6 января 1999 года. Радостную новость они сообщили опубликовав фотографии сделанные на фоне цветущей вишни в Сент-Джеймсском дворце. Софи надела в этот день элегантный костюм с декором.

Питер Филлипс и Отем Келли

Питер Филлипс и Отем Келли / © Getty Images

В 2003 году внук королевы Елизаветы встретил Отем Келли, а об их помолвке было объявлено 28 июля 2007 года. В тот день они пришли на Фестиваль британского троеборья в одинаковых нарядах и позировали для фото.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © instagram.com/hellomag

После развода с Отем Келли Филлипс начал встречаться с детской медсестрой Хариет. Об их помолвке было официально объявлено 1 августа 2025 года красивыми фотографиями на которых невеста показывала кольцо.

Зара Филлипс и Майк Тиндалл

Зара Филлипс и Майк Тиндалл / © Getty Images

Дочь принцессы Анны, и соответственно внучка королевы Елизаветы, объявила о своей помолвке с Майком Тиндаллом 21 декабря 2010 года очень необычными для семьи фотографиями, ведь сделаны они были зимой возле их дома в Глостере. Влюбленные позировали для фото в джинсах и теплой повседневной одежде.

Принц Уильям и Кэтрин Миддлтон

Принц Уильям и Кэтрин Миддлтон / © Getty Images

Самая любимая королевская пара обручилась во время отпуска в Кении в 2010 году. Несколько недель спустя, 16 ноября 2010 года, Кларенс-хаус и принц Чарльз сообщили об этом общественности.

Помолвочные фотографии, на которых Кейт была в синем платье, были сделаны в Сент-Джеймсском дворце, и на каждой из них было видно обручальное кольцо будущей принцессы Уэльской с сапфиром, которая раньше принадлежала принцессе Диане.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза сделал предложение своей возлюбленной в их коттедже в Кенсингтонском дворце обычным вечером, когда Меган жарила курицу на кухне. Гарри установил 15 электрических свечей в саду, встал на одно колено и сделал предложение, и Меган почти сразу сказала: «Да!», назвав сюрприз милым, естественным и романтичным. Они объявили о своей помолвке 27 ноября 2017 года. Вскоре после этого были опубликованы официальные фотографии, на которых Гарри и Меган позируют в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. Невеста в тот день вышла к публике в элегантном платье изумрудного цвета.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press

Джек сделал предложение принцесса, когда они были в Никарагуа, подарив ей розовый сапфир, окруженный бриллиантами. 22 января 2018 года королевская семья опубликовала официальные фотографии с помолвки, на которых пара позировала в картинной галерее Букингемского дворца. Евгения одела для фото платье в цветочный принт и милые туфли с бантами.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Instagram принцессы Евгении

Эдоардо сделал предложение внучке королевы Елизаветы во время поездки в Италию. О помолвке Букингемский дворец объявил в сентябре 2019 года. Официальные снимки пары были опубликованы в соцсетях и на них невеста показала свое кольцо с бриллиантом. Как и ее сестра, Беатрис решила надеть платье с цветами для своих романтических фото.