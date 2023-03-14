Королевские титулы: что изменилось после смерти Елизаветы II и с восшествием на престол короля Чарльза III

С тех пор, как король Чарльз III возглавил британский трон, некоторые титули у членов королевской семьи были обновлены. Если раньше Кейт Миддлтон не носила титул принцессы, то теперь именно так ее и следует называть. Коснулись изменения и других родственников монарха. Разберемся в этом вопросе подробнее.

Титул королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

При жизни королева Елизавета II, как правящий монарх именовалась Queen regnant – то есть женщина, которая занимает трон по праву рождения. Мы рассказывали ранее, что в иерархии британских титулов король стоит выше королевы, но, так как Елизавета II была правящим монархом, ее муж Филипп никак не мог стать выше ее, поэтому он носил титул принца-консорта, который получил через десять лет после их свадьбы в 1957 году. Но Филипп отказался от титула, пожелав остаться просто принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. С момента его смерти в 2021 году титул герцога Эдинбургского снова вернулся к короне.

Титул герцога Эдинбургского

Герцогиня Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Но задолго до этого еще в 1999 году, когда младший сын Филиппа и Елизаветы – принц Эдвард женился на Софи Рис-Джонс, были достигнуты договоренности, согласно которым титул герцога Эдинбургского после возвращения к короне будет передан именно принцу Эдварду. 10 марта 2023 года, спустя два года после смерти Филиппа, король Чарльз III сдержал обещание данное отцу и объявил, что отныне титул герцога Эдинбургского принадлежит Эдварду, а его супруга Софи стала с этого дня герцогиней Эдинбургской.

Титул принца и принцессы Уэльских

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

С момента восшествия Чарльза на трон его старший сын принц Уильям и первый в линии наследования престола унаследовал титул принца Уэльского от своего отца (Чарльз носил титул с момента, когда ему исполнился 21 год, и получил тогда его от своей матери королевы Елизаветы II). Жена Уильяма – Кейт – автоматически получила титул принцессы Уэльской, который когда-то носила принцесса Диана. Стоит отметить, что вторая жена Чарльза – Камилла – тоже имела титул принцессы Уэльской, но не использовала его публично. Также Уильям и Кэтрин сохранили за собой титулы герцога и герцогини Кембриджских и Корнуольских, а титулы их детей теперь звучат так – принц Джордж Уэльский, принцесса Шарлотта Уэльская и принц Луи Уэльский.

Титул королевы Камиллы

Королева Елизавета II и королева Камилла / Фото: Getty Images

После свадьбы с тогда еще наследным принцем Уэльским Чарльзом в 2005 году Камилла получила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской, но последний не использовала в память о покойной принцессе Диане. А в феврале 2022 года в честь платинового юбилея правления Елизаветы II, монарх вручила Камилле новый титул – королевы-консорта с пометкой, что пользоваться титулом Камилла сможет тогда, когда ее муж станет королем. 8 сентября 2022 года королева Елизавета II умерла, Чарльз стал королем, а его жена получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, как предполагалось изначально. После коронации Камиллы, а она будет коронована вместе с мужем 6 мая 2023 года, скорее всего из ее титула уберут приставку «консорт». Так же, как ее убрали из титулов других европейских королев: королевы Нидерландов Максимы, Испании – Летиции или Бельгии – Матильды.

Принц Гарри и Меган Маркл и их дети

Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган таки дожали короля Чарльза III и он дал их детям положенные им титулы принца и принцессы. Предполагается, что король согласился дать титулы внукам после разговора с сыном Гарри, который состоялся после похорон королевы Елизаветы II. После смерти Елизаветы и восшествия на трон короля Чарльза его внуки Арчи и Лилибет автоматически получили право на эти титулы, а согласно правилу, установленному королем Георгом V в 1917 году, также теперь могут претендовать на титулы Их Королевских Высочеств. Чарльз согласился выдать патентные грамоты, чтобы присвоить титулы принца и принцессы его двум внукам, которые живут со своими родителями в Монтесито. Теперь детей Сассекских следует называть принц Арчи Сассекский и принцесса Лилибет Сассекская. Меган и Гарри так и остались герцогом и герцогиней Сассекскими, в их титулах никаких перемен не произошло.

Принц Эндрю и принцесса Анна

Принц Эндрю / Фото: Associated Press

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Брат и сестра Чарльза – продолжают носить свои титулы. У Эндрю это титул герцога Йоркского, пожалован он был ему в день свадьбы с Сарой Фергюсон в 1986 году. Сестра короля - Анна - носит титул королевской принцессы. С титулом Анны все очень интересно, он принадлежит Анне уже 36 лет (был вручен в 1987 году). Принцесса Анна является седьмым человеком, который носит его с того самого момента, как Карл I учредил для своей дочери, принцессы Марии, в 1642 году.

Титул королевской принцессы присваивается старшей дочери монарха и не является автоматическим. Последней, кому принадлежал титул до Анны была принцесса Мария, единственная дочь короля Георга V и королевы Марии, которая умерла в 1965 году. Титул оставался вакантным в течение 22 лет, прежде чем королева даровала его принцессе Анне 13 июня 1987 года.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Титул сохраняется на всю жизнь, до самой смерти его обладателя. Когда принц Уильям станет королем, он не сможет даровать этот титул своей дочери принцессе Шарлотте, если принцесса Анна будет еще жива. Точно так же, как король Георг VI не смог даровать этот титул своей старшей дочери принцессе Елизавете, став королем, потому что титул принадлежал его сестре принцессе Марии. Но, если принцессы Анны уже не будет в живых, титул вполне может получить принцесса Шарлотта.

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