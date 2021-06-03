Королевские титулы: почему Меган не принцесса, а Кейт может стать королевой-консортом

О королевских титулах обычно говорят мало. В народе часто путают титулы, и многие даже не знают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл нельзя называть принцессами, потому что они таковыми не являются. А почивший в 2021 году принц Филипп носил титул принца-консорта, хотя не принял его официально. Разбираемся в этой непростой теме подробнее.

Начнем, пожалуй, с самого главного – королев. Царствующая королева (Queen regnant) – это женщина, которая занимает трон по праву рождения. Этот титул носила королева Великобритании Виктория, носит королева Елизавета II, королева Дании Маргрете II, ранее носила королева Нидерландов Беатрикс (до отречения в пользу сына в 2013 году) и ее мать королева Юлиана (отреклась в пользу дочери Беатрикс в 1980 году).

Королева Елизавета II / Getty Images

В иерархии британских титулов король стоит выше королевы, но, так как Елизавета II правящий монарх, ее муж Филипп никак не мог стать выше ее, поэтому он носил титул принца-консорта. Но и этот титул Филипп получил не сразу, а только в 1957 году, когда его жена-королева сделала его принцем-консортом Соединенного Королевства. Но, к удивлению многих, Филипп отказался от официального титула, пожелав остаться просто принцем Филиппом. После свадьбы в 1947 году, как известно, принц Филипп также удостоился титулов герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвича.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

Впервые титул принца-консорта официально получил муж королевы Виктории – принц Альберт. Принцем-консортом также был супруг датской королевы Маргрете II – принц Хенрик Датский.

Кстати, что касается титула герцога Эдинбургского, то, согласно договоренности между королевой Елизаветой II, принцем Филиппом и их младшим сыном принцем Эдвардом, датированном 1999 годом, именно Эдвард получит этот титул после того, как его старший брат принц Чарльз в конечном итоге вступит на престол и станет новым королем Великобритании. До этого момента титул герцога Эдинбургского достался старшему сыну Филиппа – принцу Чарльз.

Принц Эдвард и его супруга Софи / Getty Images

Если же страной правит монарх (король), то его супруга именуется королевой-консортом. Queen consort означает, что она жена короля. Никакой властью королева-консорт не обладает и именуется королевой только потому, что замужем за королем. Такая правительница имеет равный с супругом социальный ранг и носит женский эквивалент монархического титула супруга, но не обладает политическими и военными полномочиями регента.

Такой титул носит королева-консорт Максима (супруга правящего кроля Нидерландов Виллема-Александра), королева-консорт Летиция (супруга правящего кроля Испании Филиппа VI), королева-консорт Матильда (супруга короля Бельгии Филиппа).

Королева Максима с супргом королем Виллемом-Александром / Associated Press

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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Титулом королевы-консорта можно обладать только при жизни мужа-короля. Если же супруг умирает, меняется и титул вдовствующей супруги, иногда титул звучит просто "королева" и ее имя. История помнит мать королевы Елизаветы II – Елизаветы Боуз-Лайон, носившей титул королевы-матери Елизаветы после смерти своего супруга короля Георга VI. Мать Елизаветы II именовалась именно королевой-матерью, потому что у них с дочерью одинаковые имена, что могло приводить к путанице.

Что же касается титулов принцев и принцесс, здесь тоже все очень интересно и даже местами запутанно. Королева Елизавета II пошла на уступки и теперь разрешает своим детям и внукам жениться на простолюдинах. Вспомним, как ее старший сын принц Чарльз тридцать долгих лет ждал, когда сможет взять в жены простолюдинку Камиллу Шанд, и сделал это в 2005 году. Брак одобрила королева, а второй жене Чарльза был дарован титул герцогини Корнуольской в Британии и герцогини Ротсейской в Шотландии. А когда ее супруг Чарльз, принц Уэльский, станет королем, Камилла получит право на титул принцессы-консорта – это будет впервые в истории. Как супруга Чарльза она имеет также право и на титул принцессы Уэльской, который носила первая жена принца – принцесса Диана. Но из уважения к памяти почившей принцессы Дианы этот титул Камилла не использует.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

Титулы принцев и принцесс достаются только по праву рождения в королевской семье. Кейт Миддлтон, например, не является принцессой, ни по крови, никак иначе. После свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году ей был дарован королевой титул Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская. Ее свекровь Диана после замужества с Чарльзом имела титул Диана, принцесса Уэльская, но в народе ее именовали принцесса Диана или принцесса Ди. Так же, как и у Камиллы (нынешней супруги Чарльза), у Дианы был титул герцогини Корнуольской. При этом титул принца выше любого титула герцогства, поэтому и Диана осталась в памяти людей принцессой.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская же имеет все шансы стать королевой-консортом после того, как на трон взойдет ее супруг принц Уильям. А вот трое детей Кембриджей носят титул принцев и принцессы. Первый ребенок пары – принц Джордж – получил титул принца Кембриджского после своего рождения в 2013 году, а старшие дети пары – Шарлотта и Луи – получили титулы принцессы и принца после постановления королевы Елизаветы II.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям с детьми / Associated Press

Точно такая же история и с принцем Гарри: он является принцем по крови, а его жена Меган Маркл никогда принцессой не была и не будет. После свадьбы в 2018 году королева даровала ей официальный титул Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская, но после сложения королевских полномочий в 2020 году Меган утратила титул Ее Королевского Высочества, однако сохранила титул герцогини Сассекской.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

А вот вокруг первенца пары – сына Арчи, а точнее, его предполагаемого титула, было много шума. Титул принца не положен Арчи согласно указу короля Георга V, который в 1917 году издал документ, направленный на сокращение числа людей, владеющих титулом. Согласно документу, только королевские дети, находящиеся в прямой наследственной линии, могут стать принцами и получить титулы Его Королевского Высочества.

Единственным правнуком монарха, получившим титул при рождении в соответствии с постановлением короля Георга V, стал первый внук принца Уэльского, старший сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской – принц Джордж. Королева Елизавета II изменила это решение всего за несколько месяцев до рождения первенца Кейт и Уильяма, постановив, что все дети первенца принца Уэльского будут иметь королевский титул при рождении. Но речь шла только о детях Уильяма как предполагаемого будущего короля Великобритании.

Принц Эдвард, графиня Уэссекская Софи, леди Луиза Виндзор, принц Эндрю / Associated Press

Еще один интересный титул – граф Уэссекский, его носит младший сын королевы Елизаветы II – принц Эдвард, который также является принцем по крови. В 1999 году Эдвард женился на Софи Рис-Джонс. Первоначально планировалось, что Эдвард получит титул герцога Кембриджского, который спустя 12 лет был присвоен его племяннику принцу Уильяму. Однако принц Эдвард выбрал себе сам другой титул, в честь вымышленного эпизодического персонажа фильма "Влюбленный Шекспир" – "графа Уэссекского", которого сыграл Колин Ферт. Жена Эдварда получила титул графини Уэссекской. Второстепенный титул Эдварда – виконт Северн, по Северну – реке в Уэльсе, что связано с валлийским происхождением его жены Софи Рис-Джонс. Второй ребенок пары – Джеймс, использует этот титул как титул учтивости, хотя по закону как внук монарха имел право на титул принца. Софи и Эдвард отказались от этого титула для своего сына и дочери леди Луизы.

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