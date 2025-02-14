Королевские туры: правила, которых придерживается Чарльз и его родственники

Этой весной король Чарльз и королева Камилла отправятся в еще один заграничный тур. Королевская чета посетит с визитом Италию и Ватикан. Мы решили рассказать вам, каких правил придерживаются члены британской королевской семьи в подобных поездках.

Любой королевский тур – это не спонтанное решение короля куда-либо поехать, а тщательно спланированное мероприятие со своим сводом правил.

Для Чарльза и Камиллы весенний тур в Италию станет вторым после объявления дворца о том, что у монарха рак. Первым стала поездка в Австралию и Самоа, которая прошла прекрасно, вдохновив короля на новые путешествия.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Поговорим о правилах и протоколе в королевских турах.

Черный наряд всегда должен быть в чемодане

Это негласное правило выполняют все члены семьи с того самого момента, как принцесса Елизавета отправившись в поездку в Кению со своим мужем принцем Филиппом в 1952 году и не взяла с собой черное платье, а когда вынуждена была вернуться в Лондон после внезапной кончины ее отца короля Георга VI, не выходила из самолета, пока ей не принесли подобающий наряд.

Королева Елизавета II, 1952 год / Фото: Associated Press

Чтобы убедиться, что это никогда не повторится, члены королевской семьи должны брать с собой в тур черный наряд на случай, если кто-то умрет, пока они будут в отъезде.

Переодеваться в самолете

Королева Елизавета II в самолете / Фото: Getty Images

И речь идет совсем не о ситуации, которая приключилась с молодой королевой Елизаветой II, о которой мы писали выше. Не секрет, что члены королевской семьи, чаще женщины, меняют одежду во время полета, чтобы выглядеть красиво и каждый раз в новом образе на новом месте, ведь их будут поджидать фотографы. Именно по этой причине часто можно увидеть, как тот или иной член семьи покидая одну страну или город и садясь в самолет в одном наряде, по прилету выходит из него уже в совсем другом. Согласно данным журнала People, который ссылается на издание Town & Country, в полет королевские особы предпочитают надевать комфортную одежду, переодеваясь в парадный лук за несколько минут до появления на публике, чтобы ничего не помять.

Возить в туры свою группу крови

В каждую такую поездку всенепременно отправляются пакеты с кровью, соответствующей группе крови монарха, на случай чрезвычайной ситуации. Наверняка, это касается и остальных высокопоставленных членов семьи, которые едут в тур.

Гордон Рейнер из Telegraph рассказывал, что врач Королевского флота всегда путешествовал с королевой Елизаветой II и искал информацию о местных больницах, куда бы она ни направлялась. "Их врач никогда не находится дальше, чем в нескольких шагах от них, неся с собой громоздкую медицинскую сумку, в которой находится мобильный дефибриллятор и всевозможные лекарства для оказания неотложной помощи", - говорит господин Рейнер.

Пройти краткий курс по истории страны, которую посещают

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

Члены королевской семьи учат основные приветствия на родном языке каждой страны перед визитом. Это правило этикета, которое строго соблюдается, так как таким образом король, королева, принц или принцесса демонстрируют уважение к принимающей стороне, желая произвести наилучшее первое впечатление.

Наследники престола должны лететь отдельно

Принц Уильям и принц Джордж / Фото: Associated Press

Чтобы сохранить линию престолонаследия, наследники престола не летают вместе. Короля Чарльза и его наследника принца Уильяма на одном рейсе увидеть невозможно. А вот Уильяма и его сына Джорджа, который является вторым в очереди на престол, пока еще вероятно. Но, как гласит королевское правило, принц Джордж должен будет летать отдельно от своего отца Уильяма по достижению 12-летнего возраста (сейчас ему 11 лет). Именно в таком возрасте и его отец начал придерживаться этого правила. Уильяму исполнилось 12 лет в 1994 году, и он больше не мог летать в одном самолете с Чарльзом.

Одежда, как модная дипломатия

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Иногда одежда, которую носят в таких поездках члены королевской семьи, красноречивее любых слов. Зачастую женщины носят луки от дизайнеров той страны, которую посещают. Также прилагаются усилия, чтобы чтить и уважать культуру той страны, куда направляются монарх и его родственники. Хочется вспомнить покойную королеву Елизавету II, которая всегда удачно подбирала наряд, и выражая, к примеру, поддержку той или иной ситуации, демонстрировала это и в своем образе. Много раз Елизавета II поддерживала и Украину таким образом.

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