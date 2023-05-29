Королевский синий: почему королева Камилла носит наряды этого цвета

С тех пор как Камилла стала королевой, ее все чаще стали видеть на публике в нарядах синего цвета. Поклонники Ее Величества уже прозвали этот цвет "королевский синий", а эксперты принялись разбирать, что такого особенного в этом оттенке, который так полюбился супруге короля Чарльза III.

Многие королевские эксперты сходятся во мнении, что решение королевы Камиллы носить темно-синие наряды связано с тем, что она хочет продемонстрировать публике свою собранность и непоколебимость. Ведь синий цвет несет в себе историческую символику благородства и статуса. К тому же синий – достаточно яркий цвет, и, выбирая его, Камилла также наследует правило покойной королевы Елизаветы II – выбирать для своих образов такие наряды, которые помогут ей быть на публике более заметной.

Мы решили вспомнить, на каких важных для себя мероприятиях королева Камилла появлялась в нарядах королевского синего цвета.

Служба в честь Дня Содружества в марте

Ежегодная служба в честь Дня Содружества состоялась в марте в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. 75-летняя королева Камилла появилась на ней в синем пальто и шляпе, украшенной перьями. Она надела черные кожаные перчатки, черные колготы и черные туфли на каблуках. А на пальто у королевы была пришпилена сапфировая брошь королевы Елизаветы II.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Пасхальная служба в Виндзоре

В этом году Чарльз и Камилла впервые главенствовали на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре. Это была первая служба на Пасху, на которой члены семьи собрались без королевы Елизаветы II. Камилла выбрала для выхода темно-синее платье-пальто с вышивкой на рукавах и декольте, дополнив наряд лаконичной шляпой-таблеткой, в руке королева держала синюю сумку от Chanel, а обута была в замшевые синие туфли от Eliot Zed.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Служба Royal Maundy в Йоркском соборе

В этом году король и королева посетили службу Royal Maundy в Великий четверг, за несколько дней до Пасхи. На мероприятие в Йоркский собор королева Камилла также приехала в синем наряде. Только выбрала в этот раз не яркий синий оттенок, а насыщенный темный. Это было пальто с белым воротником, к которому Камилла подобрала широкополую шляпу в тон с белой лентой, а в руке держала синюю сумку от Chanel. Идеальный и сдержанный образ получился.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Рождество в Сандрингеме

Для своего первого рождества в Сандрингеме в качестве королевы-консорта Камилла выбрала темно-синий наряд и шляпу-таблетку в тон с бахромой. В тот день королевская семья была запечатлена фотографами во время прогулки в церковь святой Марии Магдалины. В руках Камилла снова несла сумку от Chanel.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Фотосессия в честь коронации

Как видите, королева Камилла выбирает синий цвет и для торжественных мероприятий, как, например, фотосессия в честь предстоящей коронации, где на снимке Ее Величество также блистала в ярком синем платье-пальто из крепа, разработанном ее любимым дизайнером Фионой Клэр. В тот важный день на ней были жемчужные серьги покойной королевы Елизаветы с сапфиром и рубином и ожерелье из ее частной коллекции.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Коронационный концерт в Виндзоре

Королева Камилла носит не только платья или пальто. Ее Величество появлялась в синем комбинезоне на коронационном концерте. Наряд от бренда Anna Valentine с рукавами три четверти и атласными манжетами идеально сидел на фигуре королевы. У комбинезона была молния от воротника посередине и атласная лента. А еще он отлично гармонировал с золотыми украшениями.

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Associated Press

Визит в Ливерпуль на "Евровидение-2023"

Накануне старта "Евровидения", который в этом году проходил в Великобритании от имени Украины, король и королева посетили Liverpool Arena, где зажгли сцену песенного конкурса. В тот день Камилла снова выбрала для выхода синий цвет.

Она была в синем пальто и своих любимых черных замшевых туфлях. У нее была идеальная укладка, в ушах - жемчужные серьги-висюльки, на запястьях - несколько золотых браслетов, в том числе и любимый от бренда Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз и королева Камилла зажгли сцену "Евровидения 2023" / Фото: Associated Press

Выбирая королевский синий цвет, Камилла не просто демонстрирует миру свою уверенность и спокойствие. Она показывает, что понимает и принимает свою новую роль и готова нести ответственность за свою работу. Конечно, мы видим Камиллу в белом и даже в оттенках зеленого, но именно синий цвет стал ее королевской изюминкой, как яркие пальто и цветочные платья были изюминкой для королевы Елизаветы II.

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