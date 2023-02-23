Королевы и пластика: кто из монарших особ менял внешность и делал "уколы молодости"

Королевским особам отнюдь не чужды желания выглядеть как можно дольше молодо и красиво. Мы собрали для вас подборку женщин из королевских семей, которые не побоялись обратиться к услугам пластических хирургов, а также регулярно посещают кабинеты косметологов.

Королева Испании Летиция

Если сравнить фотографии Летиции Ортис в молодости и сейчас, то сразу заметно, что некоторые манипуляции со своим лицом королева все-таки делала.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В юности у Летиции на носу была горбинка. Не известно, комплексовала ли она из-за этого, но карьерой журналистки и телеведущей из-за этого маленького "изъяна" жертвовать не собиралась. А потом встретила принца Фелипе, а он влюбился в простолюдинку с горбинкой на носу. Пластику Летиция сделала уже после свадьбы с наследным принцем в 2004 году.

Летиция Ортис и принц Фелипе / Фото: Associated Press

Сразу стало заметно, что внешность королевской особы претерпела изменений, и, чтобы не возникало лишних разговоров, испанский королевский дворец выпустил заявление. В нем говорилось, что у королевы начались проблемы с дыханием из-за врожденного искривления носовой перегородки, поэтому потребовалась операция. После хирургического вмешательства нос Летиции стал выглядеть практически идеально. Но останавливаться супруга принца не собиралась.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Летиция родила королю Филиппу VI двух дочерей. И ее грудь после двух беременностей и двух грудных вскармливаний, конечно, потеряла прежние объемы и упругость.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева легко исправила это не только подтяжкой, но и имплантами. Дворец официально не комментировал больше никаких манипуляций с ее телом, но результат мы видим невооруженным глазом.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также на просторах интернета не сложно найти комментарии различных хирургов, утверждающих, что Летиция делала коррекцию век, носогубных складок и прибегла к процедуре липофилинга - введение собственного жира для увеличения объема скул. Внешне королева сейчас действительно выглядит лучше, чем когда-либо раньше.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

С чем ей точно повезло, так это с фигурой. От природы стройная Летиция, а также занимается йогой и пилатесом и находится в очень хорошей форме. И охотно демонстрирует публике свои рельефные руки и подкачанные икры на ногах.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Княгиня Монако Шарлин

Шарлин Уиттсток / Фото: Associated Press

Супруга князя Монако Альбера II – Шарлин Уиттсток – хоть и княгиня Монако, а предпочитает вести тихий образ жизни. Все манипуляции, которые Шарлин проводила со своим лицом, тоже остались за крепкими воротами дворца.

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

По мнению некоторых пластических хирургов, Шарлин, однозначно, увеличивала губы филлерами и немного корректировала форму подбородка - он стал более острым. Не пренебрегает княгиня Монако и инъекциями ботулотоксина, так как на лбу у нее практически не заметны морщины. Вокруг глаз, тем не менее, у княгини есть "гусиные лапки".

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин

Супруга принца Уильяма, будущего короля Великобритании, вряд ли обращалась к пластическим хирургам и что-либо корректировала в своей внешности. Если сравнить ее фотографии юных лет и сейчас, то заметно, что принцесса похудела, а ее лицо, соответственно, тоже стало выглядеть более худощавым.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Пухлые подростковые щеки Кейт исчезли, а вместо них ее лицо обрело более выразительные очертания. Но к пластике это не имеет никакого отношения. Не корректировала Кэтрин и форму носа, как многие предполагают. Но, нет сомнений, что принцесса делает уколы ботокса, так как морщины на лбу почти не заметны, а также не пренебрегает уходовыми косметологическими процедурами. Также Кэтрин, скорее всего, обращалась к стоматологу, чтобы выровнять зубной ряд и отбелить зубы. Установка виниров маловероятна, улыбка Кейт выглядит максимально естественно.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

А вот область нижних век, скорее всего, корректировалась. Или принцесса делала блефаропластику, или прибегает к микротоковой терапии. В любом случае с аппаратной косметологией принцесса Уэльская точно на "ты". И выглядит она отлично на свой возраст.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Королева Иордании Рания

Жена короля Абдаллы II – Рания – настоящая счастливица. Природа наградила ее красивыми чертами лица, и с большей долей вероятности королева не обращалась к пластическим хирургам для каких-то радикальных перемен.

Королева Рания / Фото: Associated Press

Популярную среди знаменитостей ринопластику Рания не делала, ее нос выглядит одинаково, как на ранних фото, так и сейчас, когда королеве уже за 50 лет. Но абсолютно точно королева прибегает к инъекциям ботокса, филлеров и геля в носогубную складку. И, конечно, королева-консорт пользуется всеми благами современной косметологии, что позволяет ее коже сиять.

Королева Рания / Фото: Associated Press

Королева Рания / Фото: Associated Press

Королева Рания / Фото: Associated Press

Королева Нидерландов Максима

Супругу короля Нидерландов Виллема-Александра считают одной из самых эмоциональных королевских особ современности. У Максимы очень активная мимика лица. Морщины также заметны, и Ее Величество не торопится использовать даже инъекции ботокса, которыми не пренебрегают другие ее коллеги.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Если сравнить фотографии Максимы в молодые годы и сейчас, то не заметны особо никакие радикальные перемены во внешности, кроме естественного старения.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Но некоторые хирурги все равно придерживаются мнения, что королева делала себе блефаропластику, так как на верхних веках Максимы еще в молодости был избыток кожи. Но это, пожалуй, единственное, ради чего королева Максима могла посетить кабинет хирурга.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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