Корсеты, мини-юбки и революционный показ Chanel: как феминизм повлиял на моду

Вокруг феминизма существует много различных мифов и негатива. Кто-то считает, что это исключительно не бритые части тела, своенравный характер и отказ от любой мужской помощи. Для кого-то другого феминизм - это непривлекательность. Есть и те, кто ассоциирует его исключительно с ультрарадикальным движение Femen. Но на самом деле в современном мире понятие феминизма и того, что оно символизирует, намного шире и намного весомее, чем все эти заблуждения. Сегодня феминизм - это в первую очередь равенство, отсутствие границ и сексуального подтекста.

В ХХІ веке женщина может быть такой, какой пожелает, и работать в любой сфере. Ведь если оглянуться вокруг, мы увидим, что современное поколение все больше старается быть проще, минималистичнее и жить в комфорте с миром и в первую очередь со своим телом. Мы "исповедуем" body-positivity, надеваем кроссовки под вечерние платья и отдаем предпочтение необременяющему нас casual.

Но мода и наш современный стиль - это одна из крупиц того, что подарил нам феминизм. Ведь на протяжении всей истории борьбы женщин за свои права и гендерное равенство она была одним из важных инструментов в этом сражении. В результате феминистическое движение кардинально повлияло на моду, сделав белую футболку и рваные джинсы в вашем шкафу своим непосредственным достижением. Поэтому давайте посмотрим, с чего все начиналось.

Отказ от корсетов

Этот предмет женского туалета стал одним из самых главных и самых противоречивых символов феминизма. Носили их сначала европейские женщины с конца 16-го века, а потом эта мода распространилась и на другие регионы. Центральным элементом образа дам того времени была тонкая талия, и из-за нее и начались все проблемы, несмотря на то, что изначально корсет задумывался для поддержки груди и придания фигуре более изящного силуэта.

Молодая женщина зашнуровывает корсет другой женщины, 1897 год / Фото: Getty Images

Радикальные модницы начали утягивать корсеты максимально туго, чтобы достичь желанной формы "песочные часы". Такая практика обрела название tightlacing. Были и те, кто считал нужным прививать корсетоношение своим дочерям с раннего возраста, даже с младенчества. Это, конечно же, врачами не одобрялось, и было много противников подобной моды. Они предупреждали об опасности тугой шнуровки и призывали женщин отказаться от нее. Но многие дамы того времени были против таких наставлений и продолжали утягивать талии, ведь чувствовали себя так намного привлекательнее и сексуальнее. Важно отметить, что мужчины не заставляли носить женщин корсеты, но желание быть сексуальной для них и выглядеть стройнее и моложе, принуждало делать их это с собой самостоятельно.

Модель в корсете / Фото: Getty Images

Викторианский корсет, конец 1890-х гг / Фото: Getty Images

Движение женщин за свои права началось в 1800-х годах в США и в Великобритании, а далее распространилось на остальную Европу. Именно в это время началось большое движения викторианской реформы одежды. Оно было сосредоточено на практичности и удобстве, ведь современные дамы стали более активными, много гуляли, ездили на велосипедах. В этот момент доктор Инес Гаш-Сарро придумала свой вариант корсета с S-образным изгибом. Они были более тугие и с сильным смещением баланса вперед. У носящих его женщин начинались боли в пояснице и коленях из-за нагрузки на позвоночник. Также пробовались различные модификации корсетов для большего удобства. Но в начале 1900-х годов тонкая корсетная талия стала выходить из моды. Феминистские движения и движения за реформу одежды постепенно, но уверенно добились своего - свободной одежды и естественной талия, даже для вечерних нарядов.

В 1905 году парижский модельер Поль Пуаре предложил рубашечный крой женского платья без корсета, а также предлагал модным парижанкам наряды в античном стиле, туники и пеплос. Но от феминизма Пуаре был далек, ведь все равно женщина для него оставалась лишь объектом для декорирования.

Платье Поля Пуаре, 1914 год / Фото: Getty Images

Поскольку основа для корсета делалась из металла, после вступления США в Первую мировую войну в 1917 году Совет военной промышленности попросил женщин прекратить покупать корсеты, чтобы использовать этот метал на военные нужды. Благодаря этому запрету американка Карисс Кросби придумала и запатентовала первый прототип бюстгальтера.

Постепенно корсеты пытались возродиться в 60-х, 80-х, 90-х, но они больше не были тем незаменимым предметом одежды, как ранее.

Новый стиль и унисекс

Законодательницей новой женской моды и настоящим революционером стала, конечно же, Коко Шанель. Именно она предложила надеть европейским женщинам брюки, одежду свободного кроя, использовала твидовую ткань, которую ранее можно было встретить лишь в изделиях для мужчин. Она пыталась сделать одежду для женщин еще удобнее, проще и элегантнее.

Девушки в нарядах от Chanel / Фото: Getty Images

Новый силуэт костюма от Шанель выглядел более серьезно и строго. Этот деловой минимализм полюбила секс-символ 30-х годов - голливудская актриса Марлен Дитрих, и ее коллега Кэтрин Хепберн. Актрисы отказались от платьев и костюмов с юбками в пользу полноценной мужской одежды - жакетов и брюк. При этом они сохраняли свою женственность и обаяние, а образ Дитрих в черном смокинге стал культовым.

Марлен Дитрих / Фото: Getty Images

Во время Второй мировой войны образ женщины еще более изменился стал проще, минималистичнее. Новая мода того времени - утилитарный стиль. Теперь женщин все чаще можно было увидеть в униформе, прочных сапогах, хлопке, клетке, а в США - и в дениме. В Америке появился образ некой "Роузи Клипальщицы", но и наше общество не отставало, продвигая идею сильной работящей женщины. На пропагандистских плакатах того времени можно встретить изображение женщин в спортивной форме, рабочей одежде, брюках и прочных сапогах.

"Клепальщица Роузи" / Фото: Associated Press

В 60-х началась новая волна феминизма. Важное влияние на моду в то время оказал Ив Сен-Лоран, создавший коллекцию Pop Art. Он первым облачил женщин в смокинг. Да, брюки дамы носили и до него, но именно Сен-Лоран создал элегантные брючные костюмы, идеально сидящие по фигуре, в качестве вечернего наряда. Но не сразу это было принято публикой. Как-то нью-йоркскую модницу Нэн Кемпнер в подобном костюме не впустили в ресторан Le Cote Basque, тогда она сняла брюки и демонстративно вошла в заведение в одном лишь удлиненном жакете, превратившемся в мини-платье. Но вскоре все изменилось, когда в смокингах начали появляться первые модницы того времени: Катрин Денев, Франсуаза Арди и Лайза Миннелли. Больше женщина в брюках не воспринимались в диковину, а образ унисекс начал набирать обороты.

Модель в костюме-тройке, созданным Yves Saint Laurent / Фото: Getty Images

Короткие юбки

Новый виток в моде, изменивший мир, восприятие относительно женского тела и сексуальности, конечно же, относится к укорочению юбки. Кто первым изобрел мини-юбку, остается спорным вопросом. Кто-то приписывает эту заслугу Мэри Квант, кто-то Джону Бейтсу, а другие - Андре Куррежу, но на самом деле каждый их этих дизайнеров привнес свой вклад в этот новый женский образ.

Сломала границы Твигги - короткая стрижка, худощавая фигура без выраженной талии и мини-юбка. Супермодель кардинально перевернула представление того, как должна выглядеть женщина и окончательно вывела "песочные часы" из моды.

Твигги / Фото: Getty Images

Не отставали от модных тенденций и наши женщины. Иногда для того, чтобы выглядеть соответствующие, некоторые просто отрезали длинный подол юбки, что породило множество критики, на входе в некоторые университеты и школы можно было встретить руководителей комсомола, которые измеряли линейкой длину юбки, чтобы удостовериться, не открывает ли она "слишком много". Но женщины стояли на своем, и в результате мини прочно укрепилась, и борьба была уже бесполезной. Мини-юбка осталась с нами навсегда.

Мода 80-90-х

Спустя еще несколько десятилетий феминизм начал проявляться в моде как часть искусства. На европейские подиумы модели выходили в нарядах Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, Иссэй Миякэ и "Антверпенской шестерки". Эти дизайнеры показали, что мода может быть способом самовыражения, они избавились от гламура и разрушили стереотип "традиционной" женственности с изгибами и формами.

Теперь выражение своей сексуальности стало проще. Красивая - любая женщина, а не только с точеной талией и высокой грудью.

Модель идет по подиуму на показе одежды Yohji Yamamoto. Осень/зима 1989-1990 / Фото: Getty Images

Рей Кавакубо - стала первой после Ива Сен-Лорана, кому Met Gala посвятили мероприятие при жизни, назвав "дизайнером, оказавшим наибольшее влияние на современную моду". Она ставила под сомнение идеалы красоты, навязываемые западным, в частности американским, обществом. Она пыталась развеять штамп "представительница прекрасного пола".

Платья модельера Рей Кавакубо представлены на выставке Metropolitan Museum of Art Costume Institutes 2017 / Фото: Getty Images

Современность

В 2014 году главный модельер итальянского Дома моды Fendi и французского Chanel Карл Лагерфельд задал новый тренд, превратив модный показ Chanel сезона осень-зима в феминистский марш, показав таким образом, что феминизм важен и касается не только женщин.

Карл Лагарфельд в рамках показа модной коллекции прет-а-порте Chanel весна/лето 2015, Париж, Франция / Фото: Associated Press

Здание парижского Большого дворца превратилось в бульвар, на который вышли модели с плакатами и кричавшее в мегафон. "Занимайтесь модой, а не войной", "Феминистка, но женственная", "Женщины, вперед!", "Будь своим собственным стилистом".

Карл Лагарфельд в рамках показа модной коллекции прет-а-порте Chanel весна/лето 2015, Париж, Франция / Фото: Associated Press

Затем в 2017 году движение поддержал Модный дом Dior. Креативный директор Мария Грация Кьюри создала футболки со слоганом We should all be feminists для весенне-летней коллекции. На Неделе моды в Париже по всей локации проведения шоу светились неоновые надписи: "Женская любовь - неоплачиваемый труд", "Согласие" и другие. Сам подиум укрывали газетные развороты, статьи из которых были посвящены теме феминизма и прецедентам угнетения женщин.

Итальянский дизайнер и блогер Кьяра Ферраньи на показе Christian Dior Haute Couture весна-лето 2017 / Фото: Getty Images

