Кортни Кардашьян откровенно рассказала о послеродовом периоде и возвращении к работе

Кортни Кардашьян с мужем Трэвисом Баркером / © Associated Press

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Кортни Кардашьян не впервые откровенно говорит о беременности, материнстве, фертильности и изменениях в собственном теле. На этот раз звезда реалити-шоу «Семья Кардашьян» рассказала о личном опыте возвращения к работе после рождения четвёртого ребёнка — сына Рокки, которого она родила в конце октября в браке с Трэвисом Баркером, об этом сообщило издание Hello!

В Instagram Кортни опубликовала кадры со съемок промоматериалов к новому сезону «Семейство Кардашьян». За кулисами гламурной фотосессии скрывалось нечто более важное — её честное признание о том, как она на самом деле чувствовала себя в этот момент.

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Кортни рассказала, что съемки проходили всего лишь на третий месяц после родов, и она «совершенно не была готова» к такой масштабной работе, когда весь день приходится находиться в центре внимания большого количества людей. И хотя маленький Рокки был рядом с мамой на съемочной площадке, это всё равно совсем не то же самое, что уютные дни дома.

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На фотографиях Кортни позирует в бежевом облегающем платье с открытыми плечами. А на одном из последних снимков она показала, что под эффектным нарядом скрывалось корректирующее белье, а с края фотографии выглядывает крошечная ножка Рокки.

Кортни Кардашьян / © Associated Press

Но вместо того, чтобы сосредотачиваться на дискомфорте, Кортни решила изменить свой взгляд на ситуацию. Она призналась, что в последнее время сознательно старается думать о положительных моментах жизни.

Для неё одно из главных преимуществ — возможность брать ребёнка с собой на работу. После нескольких «пижамных» месяцев ей даже понравилось снова нарядиться, накраситься и почувствовать себя гламурной. А ещё Кортни ценит возможность работать вместе с мамой и сёстрами и называет это настоящим благословением и «прекрасной жизнью».

Кортни Кардашьян с мужем Трэвисом Баркером / © Associated Press

Откровенность звезды сразу нашла отклик у поклонников и знаменитостей. Среди тех, кто поддержал Кортни, была Мишель Пфайффер, которая написала, что ей нравится всё в этом посте. Поклонники, в свою очередь, поблагодарили Кардашьян за то, что она помогает нормализовать отношение к телу после родов и принять его таким, какое оно есть.

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Идея Кортни проста, но очень близка многим молодым мамам: возвращение к привычной жизни не всегда проходит по четкому графику. Даже за безупречным макияжем, платьем и камерами может скрываться женщина, которая ещё привыкает к новой себе. И Кортни Кардашьян решает не скрывать этот процесс, а открыто проживать его с самоиронией, любовью к себе и маленьким сыном рядом.

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