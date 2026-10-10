Ковёр как искусство: стильный дом актрисы Шэрон Стоун вдохновляет на смелые изменения

Шэрон Стоун instagram.com_sharonstone

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Шэрон Стоун всегда отличалась смелостью — как в выборе киноролей, так и в умении оставаться собой. Эта свобода ощущается и в её интерьерах, где сочетаются искусство, книги, антиквариат и насыщенные цвета, об этом говорится в материале издания Woman&Home. Дизайнер ковров Венди Моррисон, чьи работы украшают дом актрисы, показала, как продуманный декор может сделать пространство выразительным и неповторимым.

Один из главных уроков интерьерного стиля от Шэрон — воспринимать пол как пятую стену. Ковёр здесь не просто дополняет мебель, а становится отправной точкой для оформления комнаты, помогает выстроить цветовую палитру, создать акцент и объединить различные элементы в целостную композицию.

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В гостиной актрисы ярко-жёлтый ковёр эффектно контрастирует с нежно-розовыми диванами. Эту смелую цветовую гамму дополняет абстрактная картина с оттенками синего, зелёного и розового. В другой комнате орнаментальный ковер задает тон всему пространству, придаёт ему характер и визуальную глубину.

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Даже ванная комната не стала исключением. Тёмный ковёр с цветочным узором перекликается с природными оттенками большой пейзажной росписи на стене, а на этом фоне эффектно смотрится блестящая золотая ванна на ножках. Сочетание выразительного текстиля с классическими белыми дверями и декоративными панелями создает атмосферу сдержанной роскоши без лишней помпезности.

Интерьер Шэрон Стоун напоминает, что для обновления дома не обязательно менять мебель или перекрашивать стены. Иногда достаточно ковра с интересным орнаментом, контрастного текстиля или художественного акцента. Главное — выбирать детали, которые отражают вашу индивидуальность, ведь именно они превращают обычное пространство в дом с характером.

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