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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды
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Время на прочтение
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Ковёр как искусство: стильный дом актрисы Шэрон Стоун вдохновляет на смелые изменения

Голливудская звезда доказывает, что один правильно подобранный аксессуар способен полностью преобразить интерьер. В её доме в Беверли-Хиллз именно ковры задают настроение, объединяют цвета и превращают каждую комнату в особую историю.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Шэрон Стоун instagram.com_sharonstone

Шэрон Стоун instagram.com_sharonstone

Шэрон Стоун всегда отличалась смелостью — как в выборе киноролей, так и в умении оставаться собой. Эта свобода ощущается и в её интерьерах, где сочетаются искусство, книги, антиквариат и насыщенные цвета, об этом говорится в материале издания Woman&Home. Дизайнер ковров Венди Моррисон, чьи работы украшают дом актрисы, показала, как продуманный декор может сделать пространство выразительным и неповторимым.

Один из главных уроков интерьерного стиля от Шэрон — воспринимать пол как пятую стену. Ковёр здесь не просто дополняет мебель, а становится отправной точкой для оформления комнаты, помогает выстроить цветовую палитру, создать акцент и объединить различные элементы в целостную композицию.

В гостиной актрисы ярко-жёлтый ковёр эффектно контрастирует с нежно-розовыми диванами. Эту смелую цветовую гамму дополняет абстрактная картина с оттенками синего, зелёного и розового. В другой комнате орнаментальный ковер задает тон всему пространству, придаёт ему характер и визуальную глубину.

Даже ванная комната не стала исключением. Тёмный ковёр с цветочным узором перекликается с природными оттенками большой пейзажной росписи на стене, а на этом фоне эффектно смотрится блестящая золотая ванна на ножках. Сочетание выразительного текстиля с классическими белыми дверями и декоративными панелями создает атмосферу сдержанной роскоши без лишней помпезности.

Интерьер Шэрон Стоун напоминает, что для обновления дома не обязательно менять мебель или перекрашивать стены. Иногда достаточно ковра с интересным орнаментом, контрастного текстиля или художественного акцента. Главное — выбирать детали, которые отражают вашу индивидуальность, ведь именно они превращают обычное пространство в дом с характером.

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