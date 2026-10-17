Кожа да кости: актриса Кристин Дэвис рассказала, как худела ради сериала "Секс в большом городе"

Кристин Дэвис / © Getty Images

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За безупречными образами Шарлотты Йорк в культовом сериале «Секс в большом городе» скрывалась совсем не такая гламурная реальность. Кристин Дэвис, которой сейчас 61 год, вспомнила период, когда пыталась соответствовать жестким стандартам женской внешности конца 1990-х и начала 2000-х. Желание быть стройнее заставило её прибегнуть к радикальным ограничениям в питании, поэтому теперь актриса откровенно говорит об этом опыте, сообщает издание Hello!.

«Несколько недель я ела только M&M’s»

Кристин Дэвис / © Associated Press

О прошлом Дэвис рассказала в подкасте «Are You a Charlotte?», где пообщалась со своим бывшим коллегой Эваном Хэндлером, сыгравшим Гарри Голденблатта — мужа её героини.

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Актриса призналась, что однажды в течение нескольких недель питалась преимущественно конфетами M&M’s, а вспоминая последствия такого эксперимента, описала себя как чересчур худую:«У меня уже совсем не осталось груди, одни кости».

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На эту идею Дэвис натолкнула история о балеринах, которые якобы поддерживали стройность с помощью сигарет и шоколадных батончиков. Курить актриса не стала, однако решила попробовать подобный подход к питанию. Впоследствии даже специалист по акупунктуре был шокирован, когда узнал, что сладости фактически составляют основу её рациона.

Давление со стороны Голливуда и чужие комментарии

Кристин Дэвис / © Associated Press

Тогдашние стандарты красоты требовали от женщин очень худощавого силуэта. Дэвис от природы обладала выразительными женственными формами, однако пыталась изменить свою фигуру, чтобы соответствовать ожиданиям модной индустрии. Однако диеты не приносили желаемого результата, а постоянное внимание ко внешности подрывало её уверенность в себе.

Это давление сопровождало актрису ещё со времён работы над сериалом «Район Мелроуз», где она также испытывала потребность быть чрезвычайно стройной. Во время съемок «Секса в большом городе» ситуация не слишком изменилась, ведь зрители позволяли себе комментировать её фигуру даже при встрече на улице.

Принятие себя важнее стандартов

Кристин Дэвис / © Associated Press

Со временем отношение Дэвис к своей внешности изменилось. К финальному сезону «Секса в большом городе» актриса начала чувствовать себя более комфортно в собственном теле. Особенно показательной для неё стала свадебная сцена Шарлотты и Гарри в 6-м сезоне. Когда она теперь пересматривает эту сцену, Дэвис видит, насколько красивой она была в свадебном платье, и уже не стремится скрывать свои естественные изгибы.

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После шести сезонов оригинального сериала, двух полнометражных фильмов и трёх сезонов продолжения «И просто так…» актриса продолжает говорить о давлении, которое оказывается на женщин из-за их внешности, и о важности принятия собственного тела.

История Кристин — напоминание о том, каким трудным путем может оказаться попытка соответствовать чужим стандартам красоты. То, что когда-то казалось необходимым условием успеха, сегодня актриса переосмысливает с большей любовью к себе, потому что ни одна роль, ни один тренд и ни один идеал не стоят того, чтобы жертвовать здоровьем ради цифры на весах.

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