Красавица и богачка: как выглядела и кем была мать Уинстона Черчилля - леди Дженни Черчилль

Она родилась в Бруклине в 1854 году у Клары и Леонарда Джером. Ее отец был известен как "король Уолл-стрит", который заработал свое состояние на акциях.

Дженни была известна как красавица, а из-за ее необычайного приданого, которое, по-видимому, эквивалентно примерно четырем миллионам долларов в сегодняшних деньгах, она была идеальной "добычей", рассказывает историк Эми Бойингтон.

Дженни Черчилль / Фото: Getty Images

В 1873 году, находясь в Великобритании, Дженни, ее сестры и мать были на парусной регате на острове Уайт, когда принц Уэльский (будущий Эдуард VII) представил ее лорду Рэндольфу Черчиллю. Они сразу же влюбились друг в друга, и через три дня обручились. Родители лорда не одобряли помолвку из-за американскости Дженни, а также из-за того, что у нее, по-видимому, была татуировка в виде змеи на запястье, и потому что она не была членом британской аристократии. Но когда они поняли, что у нее было солидное приданое, все уладилось, и пара поженилась в апреле 1874 года.

Новоиспеченная леди Черчилль проводила большую часть времени во дворце Бленхейм в Оксфордшире, и большая часть ее приданого ушла на его модернизацию. Именно здесь она родила своего первого сына Уинстона, который в будущем стал премьер-министром Великобритании. Вскоре после Уинстона родился второй сын по имени Джон.

Дженни Черчилль и ее сыновья / Фото: Getty Images

Леди Черчилль вписалась в британскую аристократию безупречно. Она была очень популярна, остроумна и много смеялась, поэтому ее часто приглашали на вечеринки. Однако у леди Черчилль также было много любовников, и одним из них, по-видимому, был сам принц Уэльский. Несмотря на это, ее брак с лордом Рэндольфом Черчиллем, продолжался, пока тот не умер в 1895 году в возрасте всего 45 лет. Вскоре она нашла своего второго мужа, которого звали Джордж Корнуоллис Уэст, и он был капитаном шотландской гвардии и всего на шесть дней старше ее сына Уинстона. Они поженились в 1900 году, однако этот брак продлился недолго, они развелись в 1914-м.

Дженни Черчилль / Фото: Getty Images

Ее третий брак был с еще более молодым мужчиной - Монтегю Порчем, и он был уже на три года моложе ее сына Уинстона. Они поженились в 1918 году. В 1921 году леди Черчилль поскользнулась с лестницы в новых туфлях и сломала лодыжку. К сожалению, началась гангрена, и ей пришлось ампутировать ногу выше колена. В следующем месяце она умерла от кровоизлияния в возрасте всего 67 лет.

Она похоронена в Блейдоне, Оксфордшир, недалеко от ее первого дома Бленхейм. Ее сын Уинстон Черчилль стал одним из самых известных политиков в истории Великобритании, возглавив страну во время Второй мировой войны.

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