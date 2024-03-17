Кронпринц Хокон: что известно о будущем короле Норвегии

Кронпринц Хокон – младший ребенок короля Харальда V и королевы Сони. Сейчас ему 51 год, и он взойдет на норвежский престол не раньше, чем его отец покинет этот мир. Кто такой принц Хокон и что о нем известно, рассказываем в материале.

Детство и юность принца Хокона

Кронпринц Хокон на руках у его матери королевы Сони и рядом с его отцом королем Харальдом V / Фото: Associated Press

Будущий наследник норвежского трона появился на свет 20 июля 1973 года в Национальной больнице в Санкт-Хансхаугене в Осло. Его назвали в честь его прадеда по отцовской линии, Хокона VII, и его дяди по материнской линии Хокона Харальдсена. Он единственный сын короля Харальда V и королевы Сони, но также у него есть старшая сестра принцесса Марта-Луиза. Кронпринц Хокон представляет четвертое поколение действующей норвежской королевской семьи Дома Глюксбургов. Он стал наследным принцем в 17 лет, когда умер его дед – король Улаф и на престол взошел его отец Харальд V, 17 января 1991 года.

Интересный факт о Хоконе

Несмотря на то, что его сестра принцесса Марта-Луиза старше Хокона на два года, она не является наследницей трона и у Норвегии не будет своей королевы пока на престол не взойдет дочь Хокона – принцесса Ингрид Александра.

Кронпринц Хокон с супругой кронпринцессой Метте-Марит и их детьми - принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре / Фото: Getty Images

Все дело в том, что в 1990 году в норвежскую конституцию были внесены изменения, предоставившие абсолютное первородство норвежскому престолу, а это означает, что старший ребенок, независимо от пола, имеет приоритет в линии наследования. Однако это не было сделано задним числом, как в Швеции, а значит Хокон продолжает иметь приоритет над своей старшей сестрой в линии престолонаследия.

Юность принца и образование

Как и следует будущему королю кронпринц Хокон служил в Королевском военно-морском флоте Норвегии. Он окончил Норвежскую военно-морскую академию в 1995 году, а затем год проработал на борту ракетно -торпедных катеров и кораблей ВМФ.

Кронпринц Хокон со своими родителями и сестрой принцессой Мартой Луизой / Фото: Getty Images

В 1999 году он получил степень бакалавра гуманитарных наук в области политологии в Калифорнийском университете в Беркли. А в 2001 году прошел вводный курс для государственных служащих Министерства иностранных дел Норвегии. Он завершил свое образование в 2003 году в Лондонской школе экономики , где ему была присвоена степень магистра (специализируется Хокон на международной торговле).

Кронпринц Хокон / Фото: Associated Press

Кронпринц имеет звание адмирала в Королевском военно-морском флоте Норвегии и звание генерала в норвежской армии и Королевских ВВС.

Семья и дети кронпринца

Будущий король взял в жены простолюдинку и мать-одиночку Метте-Марит Тьессем Хойби. Когда было объявлено о помолвке наследного принца Хокона и Метте-Марит многие норвежцы сочли его выбор жены неуместным. Не только потому, что у нее уже был ребенок, а в большей мере потому, что отец ее первого ребенка был осужден за преступления, связанные с наркотиками.

На пресс-конференции после объявления королевским дворцом о помолвке пары, Метте-Марит сказала, что "ее юношеский бунт, возможно, был сильнее, чем у большинства молодых людей".

Эта история еще долго обсуждалась в норвежской прессе, но не помешала состояться свадьбе влюбленных.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

Хокон и Метте-Марит поженились 25 августа 2001 года в соборе Осло. Шафером Хокона на его свадьбе был датский кронпринц Фредерик) ныне король Фредерик X). В этом браке родилось двое детей – принцесса Ингрид-Александра и принц Сверре Магнус. Хокон также является отчимом Мариуса Борга Хойби – первого сына своей жены. В 2024 году супруги отпразднуют 21-ю годовщину со дня своей свадьбы. Настойчивость принца Хокона взять в жены Метте-Марит несмотря на ее прошлое напоминает нам историю его отца короля Харальда V, который хотел взять в жены простолюдинку Соню Харальдсен.

Кронпринц Хокон и его супруга кронпринцесса Метте-Марит с детьми / Фото: Associated Press

Чем занимается кронпринц

Хокон является регентом своего отца короля Харальда V, когда тот не может исполнять свои королевские обязанности по состоянию здоровья или по каким-либо другим причинам. Также кронпринц занимается покровительством ряда организаций.

В 2003 году Хокон был назначен послом доброй воли Программы развития ООН. С 2010 по 2017 год наследный принц был членом совета Фонда "Молодые глобальные лидеры". Также вместе с супругой они основали Фонд наследного принца и наследной принцессы.

Хобби и личные интересы

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Associated Press

Кронпринц Хокон любит спорт и особенно виндсерфинг и серфинг. Также наследник трона большой поклонник музыки. В молодые годы он посещал музыкальные фестивали по всей Европе.

Несколько раз он принимал участие в церемонии открытия Олимпийских игр. А в 2016 году эту эстафету переняла его старшая дочь Ингрид Александра.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Associated Press

Кстати, кто такая принцесса Ингрид Александра и когда она станет королевой Норвегии мы рассказывали ранее в материале.

Читайте также: