Кронпринцесса Мэри – новая королева Дании: что о ней известно

В датской королевской семье теперь две королевы – Маргрете II – которая уступила престол своему сыну кронпринцу Фредерику и все равно продолжит носить титул королевы и ее невестка – королева-консорт Мэри. О ней сегодня расскажем подробнее.

Кто такая Мэри Дональдсон

Мэри Дональдсон / Фото: Getty Images

Она родилась в Австралии 5 февраля 1972 года (в год, когда королева Маргрете II только взошла на престол). Родители Мэри из Шотландии. Мать Генриетта - помощница вице-канцлера Университета Тасмании, а отец Джон – академик и профессор математики. Родилась и выросла Мэри в Хобарте, а имя получила в честь своих бабушек - Мэри Далглиш и Элизабет Гибсон Мелроуз. У нее есть две старшие сестры, Джейн Стивенс и Патриция Бэйли, и старший брат Джон Стюарт Дональдсон.

Учеба и школьные годы

Начальное образование Мэри получила в школе Клир-Лейк-Сити в Хьюстоне, в которую поступила в 1974 году. В то время ее отец как раз работал в Космическом центре Джонсона. Позже Мэри переехала в Сэнди-Бэй (в пригороде Хобарта), где продолжила учебу в школе и потом поступила в Хобарт-колледж. После его завершения будущая принцесса поступила в Университет Тасмании, который окончила в 1995 году с комбинированной степенью бакалавра коммерции и бакалавра права. В период с 1994 по 1996 Мэри посещала аспирантуру и получила квалификацию с сертификатами в области рекламы от Рекламной федерации Австралии и прямого маркетинга от Австралийской ассоциации прямого маркетинга.

Ее родной язык английский, в школе Мэри изучала французский, а после знакомства с принцем датским взялась за изучение датского языка.

Карьера и профессиональная жизнь

Мэри Дональдсон / Фото: Getty Images

После окончания учебы в 1995 году она работала в австралийских и мировых рекламных агентствах, и даже сама снималась в рекламе. Рекламный ролик с кронпринцессой недавно опубликовали в соцсетях.

После окончания учебы переехала в Мельбурн, чтобы работать в сфере рекламы. Она стала стажером в области маркетинга и коммуникаций в мельбурнском офисе DDB Needham, заняв должность менеджера по работе с клиентами. В 1996 году она устроилась на работу в Mojo Partners менеджером по работе с клиентами.

В 1998 году, через шесть месяцев после смерти матери, она уволилась и отправилась в путешествие по Америке и Европе. В Эдинбурге она три месяца работала менеджером по работе с клиентами в компании Rapp Collins Worldwide. А в начале 1999 года, она была назначена директором по работе с клиентами в международном рекламном агентстве Young & Rubicam в Сиднее.

В июне 2000 года она перешла в небольшое австралийское агентство Love Branding, где некоторое время работала первым директором по работе с клиентами компании. Год спустя Мэри стала директором по продажам и членом управленческой команды Belle Property, фирмы по недвижимости.

В первой половине 2002 года будущая принцесса преподавала английский язык в бизнес-школе в Париже. На тот момент Мэри уже встречалась с кронпринцем Фредериком. В том же году она переехала в Копенгаген и начала работать в Microsoft Business Solutions в качестве консультанта по проектам по развитию бизнеса и коммуникациям, где проработала год.

Встреча с наследным принцем и помолвка

Ей предрекали брак с иностранцем, но Мэри даже не предполагала, что им станет датский наследный принц. Познакомились они в баре отеля Slip Inn в 2000 году во время летних Олимпийских игр, которые проходили в Сиднее.

Мэри Дональдсон и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Принц Фредерик находился в баре со своим младшим братом принцем Иоахимом, его двоюродным братом принцем Греции и Дании Николаосом, а также тогдашним принцем Астурийским Фелипе и принцессой Мартой Луизой Норвежской. Принц Фелипе (ныне король Испании Филипп VI) знал соседку Мэри по квартире. Во время беседы друзья не называли Фредерика кронпринцем и Мэри до последнего не знала, что перед ней будущий король Дании. Какое-то время пара просто переписывалась, поддерживая отношения на расстоянии. Но эти отношения не могли слишком долго оставаться в тайне.

15 ноября 2001 года датский еженедельник Billed Bladet назвал Мэри девушкой Фредерика. В том же году она переехала из Австралии в Данию. А еще через два года (время, за которое Мэри выучила датский язык), королева Маргрете II дала свое согласие на брак ее сына Фредерика и Мэри Дональдсон. Официально пара обручилась 8 октября 2003 года.

Свадьба и дети

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Свадьба Мэри и принца Фредерика состоялась 14 мая 2004 года в Копенгагенском соборе, а медовый месяц пара провела в Африке. Мэри получила датское гражданство и титул кронпринцессы. Бывшая пресвитерианка, после замужества она перешла в евангелическо-лютеранскую церковь Дании.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

В браке у них родилось четверо детей – старшие принц Кристиан и принцесса Изабелла и близнецы - принц Винсент и принцесса Жозефина.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с младшими детьми / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с детьми / Фото: Getty Images

После замужества с датским принцем кронпринцесса Мэри принялась исполнять многочисленные королевские обязанности. А также в 2007 году основала Фонд Мэри целью которого является улучшение жизни, нарушенной окружающей средой, наследственностью, болезнями или другими обстоятельствами, которые могут изолировать или исключить людей из общества. Словом, принцесса прекрасно интегрировалась в датскую королевскую семью и нашла применение своим способностям. А теперь ей предстоит выйти на новый уровень работы, ведь с новым титулом королевы-консорта у Мэри будет еще и много новых обязанностей.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

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