Кронпринцесса Метте-Марит может никогда не стать королевой: как норвежская монархия переживает кризис

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Реклама

Как принцесса общалась с Эпштейном и к чему это привело

В недавно опубликованных документах правительства США были раскрыты файлы, которые раскрывают тесные отношения Метте-Марит с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Согласно официальной версии, отношения с Эпштейном происходили в светских кругах, преимущественно в Соединенных Штатах, в период с 2011 по 2013 год. Принцесса несколько раз встречалась с Эпштейном у него дома, а также в Осло, всегда в присутствии нескольких других людей. Принцесса никогда не посещала частный остров Эпштейна и никогда не получала от него никаких денег ни лично, ни через благотворительные фонды. Когда эта информация всплыла, кронпринцессе пришлось выпустить публичное заявление и объяснить свои действия.

Заявление принцессы Метте-Марит

В опубликованном на прошлой неделе дворцом заявлении говорится, что Метте-Марит берет на себя ответственность за то, что не провела более тщательного расследования биографии Эпштейна и не смогла быстро понять, каким человеком он был. «Я бы никогда не имела дела с Эпштейном, если бы знала о серьезности его преступных действий. Мне следовало более тщательно изучить его прошлое, и я сожалею, что не сделала этого», — подчеркивает она.

Реклама

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Кроме того, принцесса выразила свою солидарность с жертвами: «Благодаря моему обширному опыту в международных вопросах здравоохранения я воочию убедилась в том, какой глубокий вред сексуальное насилие наносит детям и женщинам. Мы все несем общую ответственность за борьбу с сексуальным насилием и поддержку жертв, и я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования и солидарность с жертвами злоупотреблений, совершенных Джеффри Эпштейном».

В официальном заявлении подтверждается, что последний контакт с Эпштейном по электронной почте состоялся в 2014 году и что отношения закончились отчасти потому, что Метте-Марит посчитала, что Эпштейн пытался использовать свои связи с ней против других людей.

В связи с такими всплывшими подробностями уже несколько норвежских организаций отказались продолжать сотрудничество с Метте-Марит, а норвежцы недовольны тем, что женщина с такой репутацией может стать их следующей королевой-консортом.

Муж кронпринцессы — кронпринц Хокон поддержал ее публично

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Публично выступил в поддержку жены и ее супруг. Он объяснил журналистам, что семья переживает особенно трудный период и что сейчас приоритетом является поддержание внутреннего равновесия.

Реклама

«Многое происходит одновременно», — отметил он, подчеркнув, что его главная забота — это обеспечение правильного расставления приоритетов. В этой связи наследник престола настаивал на том, что в последние дни он сосредоточился на о семье, поддержке Мариуса в его нынешней ситуации, а также на заботе о других детях. Кронпринц также сказал, что Метте-Марит осведомлена об общественном интересе и о том, что многие хотят услышать ее мнение, что он считает «совершенно нормальным». Однако сейчас не время: «Она хотела бы объяснить, что произошло, но сейчас не может». Тем не менее, он подтвердил, что она сделает это позже, поскольку хочет высказаться по этому поводу, и попросил отнестись с пониманием к ее молчанию.

Суд над сыном принцессы — Мариусом Хойби

Еще одна проблема королевской семьи — суд над старшим сыном Метте-Марит — Мариусом, которого она родила за несколько лет до своей свадьбы с принцем. Кронпринц не является его биологическим отцом, но усыновил Мариуса. 29-летнего мужчину сейчас обвиняют в 38 разных преступлениях, в том числе и сексуального насилия. Судебный процесс продлится до середины марта. По большей части обвинений Мариус своей вины не признает. А его мать и отец заявили, что не появятся на судебных заседаниях и решение должно приниматься в соответствии с законами Норвегии.

Проблемы со здоровьем кронпринцессы

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

C 2018 года кронпринцесса Метте-Марит страдает хроническим фиброзом легких. В конце прошлого года королевский дворец официально сообщил, что, возможно, ей понадобится пересадка легких после явного ухудшения состояния здоровья.

«Приближается время, когда необходимо провести пересадку легких, и мы ведем необходимую подготовку, чтобы это стало возможным, когда придет время», — гласило заявление.

Реклама

Более никаких деталей по этому вопросу не сообщается. Как видите, кронпринцесса столкнулась с рядом проблем и проживает сейчас крайне сложное время.