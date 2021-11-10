Кровавая история Гуччи: кто убил последнего наследника модной империи

Гуччи - итальянская семья, основавшая модный дом Gucci, который выпускает вещи и аксессуары класса люкс. Бренд за многие годы своего существования переходил в руки разным наследникам и переживал и взлеты, и падения, но чаще всего оставался на слуху не из-за своих коллекций, а скандалов, которыми была окутана семья.

Одним из самых громких событий стало убийство Маурицио Гуччи - внука и последнего наследника основателя бренда. 27 марта 1995 года бизнесмена застрелил наемный киллер на пороге его офиса. Обвинили в содеянном жену Маурицио - Патрицию Реджани.

Завидный жених

Маурицио был очень харизматичным молодым человеком, часто появлялся в светских хрониках и обладал, как и многие итальянцы, взрывным нравом. В 22-летнем возрасте молодой миллионер на одной из вечеринок познакомился с любовью всей своей жизни - Патрицией Реджани.

Маурицио Гуччи / Associated Press

Часто девушку называют не ровней наследнику модной династии, но это не совсем так, ведь бедной она на самом деле не была. Мать Патриции работала официанткой и изначально воспитывала дочь одна, но как-то повстречав не молодого Фердинано Реджиани вышла за него замуж, а вскоре мужчина удочерил Патрицию. Отчем был состоятельным предпринимателем и занимался перевозками.

Семья Гучии не одобряла эти отношения, но Маурицио не считался с их мнение и уже через два года после знакомства в Патрицией он сделал ей предложение и пара поженилась. Многие родственники проигнорировали это событие и на свадьбу не пришли, среди них был и отец жениха - Рудольфо Гуччи, он считал, что девушка выходит замуж не за его сына, а за деньги их семьи.

После свадьбы

Несмотря на все прогнозы семейства, брак был весьма длительным и продержался восемнадцать лет. Во всяком случаи, официально. В этом браке у них родилось две дочери Алессандра и Аллегра. На протяжении многих лет Маурицио и Патриция жили как в сказке: он дарил ей дорогие украшения, машины, яхты. Иногда они бурно ссорились, а потом мирились.

В 1983 году умер отец Маурицио Рудольфо Гуччи. Он завещал сыну компанию, но с бизнесом тот не справился и помимо семейных разбирательств из-за наследства бизнес Маурицио практически развалил, а компанию разорил и продал частями. Его стиль управления и неграмотность ведения бизнеса Патриция всячески критиковала. Возможно, не выдержав постоянных скандалов, в 1985-м Маурицио уехал в короткую командировку из которой домой не вернулся и закрутил роман с женщиной по имени Паола Франки.

Бракоразводный процесс длился 6 лет. Патриция была в бешенстве, ведь развод лишал ее привычного образа жизни - Маурицио должен был выплачивать ей лишь 860 тысяч долларов в год. Также жару в огонь добавила болезнь Патриции - у женщины обнаружили доброкачественную опухоль мозга и пусть операция прошла успешно, но очень сильно сказалась на ее психоэмоциональном состоянии. В период реабилитации она надеялась, что муж одумается и вернется к ней, окажет поддержку, но этого так и не произошло.

Мысли о месте

Простить мужу измену Патриция не могла. После развода она с радостью давала интервью прессе, в которых обливала мужа грязью, жаловалась на мизерные алименты и желала ему смерти.

Также женщина много времени проводила со своей подругой Джузеппиной Ауриеммой, которая увлекалась гаданиями, картами и магией. Патриция часто ходила к ней "советоваться с духами" и якобы именно духи подсказали, что она должна убить своего бывшего мужа, ведь тогда ее жизнь наладится.

Патриция Реджани и Джузеппина Ауриемма / Associated Press

Повлияли на ее решения слухи о скорой свадьбе Маурицио и его любовницы. Она даже консультировалась с адвокатом по поводу того, сколько лет ей дадут, если она избавится от Маурицио.

Патриция Реджани / Associated Press

Убивство Гуччи

Обвинения в прессе не были пустыми словами и Патриция действительно готовила план мести. Помогла в преступлении ей подруга-экстрасенс Джузеппина, которая и нашла киллеров - Орацио Чикала и Бенедетто Чераула. 27 марта 1995 года Маурицио Гуччи расстреляли на пороге его собственного офиса в Милане.

Патриция Реджани и ее дочери Алессандра и Аллегра / Associated Press

У полиции было множество версий о виновнике. Они даже рассматривали версию, что это дело рук мафии. Раскрыть преступление удалось в 1997-м году после того, как Паола Франки уговорила следователей проверить и Патрицию. Быстро нашли и исполнителей преступления.

Джузеппина Ауриемма / Associated Press

Патриция Реджани / Associated Press

Киллер получил пожизненное заключение, его сообщник - 29 лет, Джузеппина - 25 лет, а сама Патриция села за решетку на 29 лет. После апелляции срок был уменьшен на три года. В 2011 году ей предложили досрочно перейти в открытую тюрьму. Единственное условие - она должна была ходить на работу, но она отказалась: "Нет, спасибо. Я никогда в жизни не работала - и уж точно не собираюсь начинать сейчас", - ответила Реджани в зале суда. Но в 2014 она таки сдалась и согласилась на работу в магазине аксессуаров Bozart.

На свободу Реджани вышла в 2016 году, но так никогда и не призналась в том, что действительно заказала убийство бывшего мужа.

Уже этой осенью нас ждет премьера фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи", который расскажет историю заново. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. Главные роли в ленте достались очень знаменитым актерам, среди которых: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино, Джек Хьюстон, Рив Карни, Джереми Айронс и Мадалина Генеа. Съемки картины проводятся в Милане и Риме.

Леди Гага на съемках фильма в Италии (29 фото)

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