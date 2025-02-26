Крупнейший в мире сапфир: вспоминаем как молодая Шер носила уникальное и дорогое украшение

Благодаря певице мир узнал о потрясающем украшении и его необычной истории, поскольку она продемонстрировала его в эфире.

В 1971 году певица Шер, которая в то время уже была довольно известна, появилась в эфире своего авторского с мужем шоу "Час комедии с Сонни и Шер", которое выходило на канале CBS в США. У нее была на голове необычная прическа с плетениями, а на шею украшало колье с огромным камнем в центре. Украшение привлекло всеобщее внимание и как оказалось не зря, ведь оно было очень редким и уникальным.

Называется украшение, а точнее тот огромный камень в его центре "Черная звезда Квинсленда" и представляет собой черный сапфир весом 733 карата. Он был обнаружен в Квинсленде в 1930-х годах, поэтому и получил такое название.

Фото: Getty Images

Нашел камень 12-летний Рой Спенсер на склоне холма. Он забрал камень домой, чтобы показать его своему отцу, тот посчитал находку большим черным кристаллом и использовал его в качестве дверного упора в течение 10 лет. В 1947 году ювелир из Лос-Анджелеса Гарри Казанджян посетил семью Спенсеров и проявил интерес к камню. Отец Роя согласился продать камень Казанджяну за 18 000 долларов, на которые Спенсер построил новый дом для своей семьи. Казанджян провел два месяца, изучая камень, прежде чем принять решение огранить его, пожертвовав более 400 каратами, но после завершения работы обнажил шестиконечную звезду на нем.

Фото: Getty Images

В 1969 году драгоценный камень был передан в аренду Национальному музею естественной истории Смитсоновского института в Вашингтоне. Затем камень решил купить ювелир Джек Армстронг и Габриэль Гроэ, поэтому они убедили Гарри Казанджяна продать камень. Следующая смена владельца уникального черного сапфира произошла в 2002 году и 2007 годах, но сума сделки не разглашалась. Якобы цена украшения 100 миллионов долларов, но так ли это на самом деле остается большой ювелирной тайной.

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