Кто мог стать принцессой Уэльской: семь девушек принца Уильяма до Кейт

Сердцеедом в британской королевской семье принято считать принца Гарри, ведь это он много раз попадал в неловкие ситуации с разными девушками, огорчая таким поведением свою бабушку, королеву Елизавету II. Его старший брат Уильям десять лет состоял в отношениях с Кейт Миддлтон, но, оказывается, короткие интрижки случались и у него, причем даже тогда, когда Уилл и Кейт были вместе.

Давина Дакворт-Чад

Давина Дакворт-Чад / Фото: Getty Images

Очаровательную блондинку Давину Дакворт-Чад в королевской семье считали едва ли не идеальной кандидатурой на роль супруги принца Уильяма, поэтому их дружбу всячески приветствовали. Давина из весьма обеспеченной семьи, более того, ее родители были дружны с родителями Уильяма, логично, все жаждали в будущем увидеть девушку в роли супруги принца и матери его детей. В 1999 году Уильям и Давина вместе отправились в круиз на яхте, и, хотя Уильям предпочитал блондинок, романтических отношений не получилось, они решили расстаться друзьями. Позже Давина вышла замуж, Уильям присутствовал на свадьбе подруги детства и явно не был расстроен таким поворотом событий. Сейчас у Давины и ее мужа двое детей – девочки- близняшки.

Роуз Фарквар

Роуз Фарквар / Фото: Getty Images

Роуз Фарквар – девушка из аристократической семьи. Ежегодно ее отец Ян Фарквар организовывал охоту на лисиц, на которую были приглашены многие члены королевской семьи. Именно во время такой охоты принц Уильям впервые и увидел Роуз. Очаровательная блондинка запала ему в душу, Уильям всерьез увлекся, но сама девушка отнюдь не собиралась отказываться от главной мечты своей жизни – стать певицей, и уже тогда, в столь юном возрасте (оба только-только закончили школу), решила, что жизнь в королевской семье точно не для нее. Их романтические отношения продлились всего одно лето, после чего девушка отправилась в США, чтобы стать известной и успешной. В Англии осталась семья девушки, поэтому Роуз периодически возвращалась домой и даже посещала светские мероприятие и свадьбы, где с принцем Уильямом они впоследствии неоднократно пересекались. К слову, карьеру певицы мирового уровня Роуз пока так и не сделала.

Арабелла Масгрейв

Арабелла Масгрейв / Фото: Getty Images

Следующей пассией Уильяма стала глава pr-отдела Модного дома Gucci Арабелла Масгрейв. С принцем они познакомились в 2001 году во время игры в поло. Это не была любовь с первого взгляда, скорее дружба, которая после переросла в романтическое влечение принца. Однако и им было не суждено быть вместе. Вскоре Уильям поступил в Сент-Эндрюсский университет и уехал в Шотландию, а Арабелла осталась в Лондоне, где у нее была весьма успешная работа. Уже будучи студентом Уильям писал письма девушке, рассказывая о своей новой студенческой жизни, а иногда наведывался в Лондон и приглашал на встречи экс-подругу. В 2014 году Арабелла успешно вышла замуж, а в 2011-м, когда женился сам принц, была приглашена на его свадьбу

Оливия Хант

Оливия Хант / Фото: Getty Images

Оливия Хант была дочерью известного лондонского доктора, поэтому о романе, который вспыхнул между девушкой и принцем в студенческом городке Сент-Сальвадор, на вечеринке, организованной накануне нового учебного года, быстро стало известно окружающим. И, возможно, именно этой милой блондинке – как вы уже поняли, до знакомства с Кейт принц предпочитал именно блондинок – удалось бы отправиться с ним под венец. Но потом в университете случился благотворительный показ мод, на котором дефилировала в полупрозрачном платье Кейт Миддлтон. Говорят, Уильям обратил внимание на девушку сразу, и вот интерес к Оливии утих. Обиженная девушка не собиралась быть вторым номером и решила отступить. Не знаем, как сложились их отношения дальше, но именно Оливии принц Уильям должен быть благодарен на знакомство со своим будущим лучшим другом Уильямом ван Катсемом.

Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп

Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп / Фото: Getty Images

Роман принца Уильяма и Кейт Миддлтон начался в 2003 году, но в годы студенческой жизни юный принц был весьма ветреным, и его по-прежнему привлекали другие девушки. Одной из них была еще одна блондинка Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп. Несчастный принц никак не мог определиться, кто же из двух девушек ему нравится больше – блондинка Изабелла или шатенка Кэтрин. Стоит отдать должное терпению Кейт, она знала о "похождениях" Уильяма, но упорно ждала, что скоро он остепенится и сделает свой выбор в ее пользу. Были особо тяжелые периоды, когда Кейт и Уильям даже ненадолго расставались. А однажды Кэтрин поставила принца перед выбором, и, кто знает, кого бы выбрал Уилл, если бы Изабелла сама его не бросила, предпочтя ему более выгодную для себя партию. Решение пришло самой собой, и принц снова вернулся к своей Кейт.

Джекка Крейг

Джекка Крейг / Фото: Getty Images

Роман с Джеккой у принца был в то же время, что и с Кейт Миддлтон. То есть в сложные периоды жизни, когда Кэтрин постоянно скандалила и ревновала, Уильям искал утешения в объятиях других женщин. С Джеккой Уилл был знаком с 16 лет, они встретились в Кении, куда он прилетел вместе со своим отцом, чтобы посетить огромный заповедник в Африке, которым владел отец Джекки. Джекка тоже училась в Сент-Эндрюсском университете, где они, собственно, потом и встретились. Воспоминания юношеских лет нахлынули, и между ними вновь пробежала искра. Джекки была достойной пассией для Уильяма, и принц был настроен весьма серьезно, что, наверное, очень огорчало Кейт, ставшей вновь аутсайдером. Но Джекки заявила Уиллу, что не хочет королевской жизни и намерена отправиться жить в Африку, вдали от цивилизации и какой-либо светской жизни. Второе возвращение принца к Кэтрин не заставило себя долго ждать. От журналистов девушка даже получила прозвище "ждущая Кэтти", ведь она прощала принцу многие его "загулы" и все равно принимала обратно.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

Она ждала от него предложения десять лет, в глазах многих окружающих выглядела не лучшим образом, но то ли любовь и чувства к принцу, то ли четко поставленная перед собой цель выйти за Уильяма замуж помогли Миддлтон не сделать ошибку. Они дружили, дважды расставались, потом снова сходились, и, возможно, так могло бы продолжаться до бесконечности, если бы не вмешалась королева. Елизавета II провела разговор с Уильямом, призвав старшего внука наконец-то подумать о выборе супруги. Кейт Миддлтон хоть и была из достаточно богатой семьи, но, как говорят в народе, простолюдинка, однако королева одобрила этот союз и дала свое согласие на свадьбу. Вероятно, горький опыт Елизаветы II, когда она заставила своего старшего сына Чарльза (отца принца Уильяма) жениться на женщине, которую он никогда не любил, – Диане Спенсер, помог Ее Величеству принять решение в пользу Кейт, весьма милой, надежной и горячо любящей ее старшего внука. 16 ноября 2010 года было объявлено о помолвке Кейт и Уильяма. А 29 апреля 2011-го в Вестминстерском аббатстве состоялась их свадьба, на которую принц пригласил едва ли не всех своих бывших девушек.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кстати, на свадьбе брата Уильма - принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл также присутствовали бывшие пассии младшего принца. Официально известных, кстати, их было тоже около пяти, так что братья до свадьбы вели практически ровный счет.

Сегодня Уильям и Кэтрин растят уже троих наследников: двоих сыновей – Джорджа и Луи, и дочь Шарлотту. И все пятеро достойно выполняют свои королевские обязанности.

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