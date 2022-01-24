Кто такой Тьерри Мюглер и почему нам будет его не хватать

Кто такой Тьерри Мюглер и почему нам будет его не хватать

23 января не стало французского модельера Тьерри Мюглера - гениального и необычного человека, который был одной из самых ярких звезд мира моды.

Манфред Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года. С раннего детства он отличался застенчивостью и мечтательностью, любил яркие книги, много времени проводил наедине, гуляя по ближайшему лесу. С девяти лет начал заниматься классическим танцем и добился в этом значительного успеха, ведь в 14 лет уже танцевал в Национальной Рейнской опере. Именно танец и роскошь театра зародили в юном Тьерри любовь к искусству, игре света и красоте. Также параллельно юный Мюглер обучался дизайну интерьера в Страсбурге.

Тьери Мюглер / Associated Press

В 21 год Тьерри переезжает в Паприж и окунается в совершенно новую творческую тусовку ночных клубов, создает эскизы, вызывает впечатление у окружающих своими нарядами, которые сам создает.

В 26 лет молодой и талантливый Мюглер становится стилистом-фрилансером и начинает сотрудничество с различными парижскими брендами, разрабатывает одежду для бутика Gudule. Приблизительно в это же время он создает свою первую коллекцию одежды Café de Paris, которая отличалась женственностью и городским парижским шиком. Именно эта первая коллекция дизайнера положила начало образу женщины, которую он показывал в своих творениях: сексуальной и гиперженственной девушки, которая как будто сошла с экрана фантастического кино 40-50-х годов.

В 1978 году он открыл свой первый парижский бутик, а 80-90-х уже стал всемирно известным дизайнером. Одежду Мюглера демонстрировали на подиумах самые известные модели того времени, а его модные показы были скорее как зрелищное шоу, где каждой модели была отведена конкретная роль.

Что касается стиля модельера, то нарочитая сексуальность стала визитной карточкой каждой его коллекции. Также Мюглер не скрывал, что часто вдохновлялся работами Трэвиса Бэнтона - американского дизайнера костюмов, который прославился своим долгим сотрудничеством с актрисой Марлен Дитрих. И если рассматривать наряда Марлен и Мюглера, то можно заметить, что модельер перенял именно роскошную женственность актрисы. Часто модели на подиуме во время показов Модельера безумно походили на Марлен: укладки, тонкие талии, "голые" платья, расшитые камнями, меха.

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Главное в нарядах был силуэт "песочные часы" и гламурная сексуальность. Дизайнер пытался подчеркнуть тонкие талии, декольте, выделить плечи, дополнить образ огромной шляпой. Каждый наряд был произведением искусства, но также важны для дизайнера были и сами модели. Девушек дизайнер отбирал очень тщательно и не все из них были супермоделями, ведь также часто он приглашал пройтись по подиуму актрис и других известных женщин, которые не были модельной внешности, но только из модельер видел в своих нарядах.

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Но также в творчестве модельера была еще одна заметная черта - эстетика сексуального фетишизма. Модели часто демонстрировали на подиумах довольно откровенные наряды в эстетике доминатрикс: корсеты, прозрачные детали, обнаженные тела, кожа, латекс, высокие разрезы, каблуки, яркие макияжи.

Getty Images

Getty Images

И последний стиль, который проглядывается в созданных образах модельера - фантастика. Его самые узнаваемые платья и костюмы напоминают необычных мифических богинь, бабочек, инопланетян, космических ковбоев, насекомых, химер и рептилий. Все эти образы он сочетает с невероятными макияжами и прическа. Пресса из-за такого экстравагантного стиля прозвала Мюглера "создатель шока".

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Джерри Холл / Getty Images

Getty Images

В начале нулевых Мюглер решает кардинально изменить свою жизнь и уйти из моды. Он меняет имя на Манфред Т. Мюглер, делает несколько пластических операций, которые меняют его внешность до неузнаваемости (в частности из-за несчастного случая спортзале), начинает создавать костюмы для цирковых шоу, спектаклей и мюзиклов. В 2013 году он решил вернуться в мир моды и опять работать со своим брендом, но уже в качестве креативного консультанта. С 2017 года креативным директором Модного дома Mugler является американский дизайнер Кейси Кэдуолладер.

Тьери Мюглер / Associated Press

Тьери Мюглер / Associated Press

Getty Images

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