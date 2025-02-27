Кто займет трон после короля: наследники норвежского престола

Недавно королю Норвегии Харальду V исполнилось 88 лет. Несмотря на почетный возраст монарх не считает необходимостью передавать трон своему единственному сыну – 51-летнему кронпринцу Хокону. Поговорим о линии преемственности в норвежской монархии.

Правление короля Харальда V

Король Харальд V / Фото: Associated Press

Харальд был третьим ребенком и единственным сыном короля Норвегии Улафа V и принцессы Марты Шведской. Он был вторым в линии престолонаследия на момент своего рождения, после своего отца. В 1940 году в результате немецкой оккупации во время Второй мировой войны королевская семья отправилась в изгнание. Харальд провел часть своего детства в Швеции и Соединенных Штатах. Он вернулся в Норвегию в 1945 году.

Дед Харальда – король Хокон VII - умер в 1957 году, и Харальд стал наследным принцем, а его отец Улаф – королем. Улаф скончался в 1991 году и его место занял Харальд V. Он вступил на престол 17 января 1991 года.

Будущая королева Соня и наследный принц Харальд / Фото: Getty Images

Харальд женился на простолюдинке Соне Харальдсен в 1968 году, хотя его отец был против этих отношений. Об истории любви этой пары даже сняли сериал. В браке у них родилось двое детей – сын Хокон и дочь Марта Луиза.

Королева Соня и кронпринц Харальд в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

17 января 2021 года король Харальд отпраздновал 30-летие пребывания на троне Норвегии и заявил, что на покой пока не собирается.

Кронпринц Хокон – первый в очереди на престол

Кронпринц Хокон - единственный сын короля Харальда V и его жены королевы Сони. Хокон представляет четвертое поколение нынешней норвежской королевской семьи из дома Глюксбургов. Он родился 20 июля 1973 года. Хокон является военно-морским офицером и, как наследный принц, высшим военным должностным лицом в норвежских вооруженных силах. Он имеет степень бакалавра в области политологии Калифорнийского университета в Беркли,а также степень магистра в области исследований развития Лондонской школы экономики.

Кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

В 1990 году норвежская конституция была изменена, предоставив абсолютное первородство норвежскому престолу, что означает, что старший ребенок, независимо от пола, имеет приоритет в линии наследования. Именно по этой причине старшая дочь Хокона – принцесса Ингрид Александра – является его наследницей.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Associated Press

Хокон женат на Метте-Марит Тьессем Хойби, в браке у них родилось двое общих детей – дочь Ингрид Александра и сын Сверре Магнус.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Принцесса Ингрид Александра – будущая королева

Принцесса Ингрид Александра – станет королевой Норвегии после смерти своего отца Хокона. Она родилась 21 января 2004 года и является старшим ребенком кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит. Она занимает второе место в линии наследования престола и представляет пятое поколение нынешней норвежской королевской семьи из дома Глюксбургов.

Как и ее отец принцесса Ингрид Александра начала свою 12-месячную военную службу в качестве призывника в инженерном батальоне бригады "Норд" с 17 января 2024 года. А до этого она проходила обучение в школе призывников в течение восьми недель, где получила базовое военное образование. В сентябре 2024 года было объявлено, что Ингрид Александра продолжит свою военную службу до 15 месяцев.

Принцесса Ингрид Александра / Фото: Getty Images

Она станет королевой еще не скоро, но, когда взойдет на престол, то во многих европейских странах будут править женщины, так что скучно Ингрид Александре точно не будет.

Маленькая Ингрид Александра, кронпринц Хокон и король Харальд V / Фото: Getty Images

Читайте также: