Куда исчезла свадебная тиара принцессы Маргарет: история прекрасного бриллиантового украшения

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images

В 1960 году младшая сестра королевы Елизаветы II, принцесса Маргарет-Роуз вышла замуж. Избранником девушки стал светский фотограф Энтони Армстронг-Джонса. Для своей весенней свадьбы Маргарет выбрала лаконичное платье с пышной юбкой, поскольку главным украшением в ее образе была сногсшибательная тиара, которая носит название «Полтимор».

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс в день свадьбы / © Getty Images

Выбирая это украшение для свадебной церемонии Маргарет нарушила некоторые традиции королевской семьи, которым следовали другие невесты, в частности, ее старшая сестра: тиара «Полтимор» была взята не из королевской коллекции украшений, а также до свадьбы Маргарет ее уже неоднократно надевала.

Принцесса Маргарет — на шее колье, которое является разобраной версией ее тиары / © Getty Images

Но украшение не было новинкой и не сделано для принцессы на заказ — тиара старинная и имеет довольно богатую историю, поскольку изначально принадлежала леди Полтимор, жене второго барона Полтимора и казначея двора королевы Виктории. Она была изготовленная в 1870 году лондонским ювелирным домом Garrard и являлась воплощением ювелирного стиля викторианской эпохи: бриллиантовые завитки напоминают о флоре, цветах и ​​природе. Леди Полтимор надела это произведение ювелирного искусства на коронацию дедушки Маргарет — короля Георга V в 1911 году. Украшение появлялось публике еще раз — в 1952 году тиару надела леди Стакли, дочь 4-го барона Полтимора, на гала-представлении на честь Елизаветы II.

В 1959 году потомки семьи решили продать украшение и Маргарет, по совету барона Планкета, приобрела его за 5500 фунтов стерлингов (на момент 2025 года если учесть инфляцию, стоимость тиары эквивалентна 185 000 долларов). С момента покупки тиара «Полтимор» стала неотъемлемой частью образа принцессы — Маргарет носила ее на различные государственные и светские мероприятия на протяжении всей жизни и надела на собственную свадьбу. Также именно в этой тиаре Маргарет запечатлена на знаменитом интимном снимке в ванной, которое в 1962 году сделал ее муж, и которое было представлено публике только после смерти принцессы.

На сайте аукционного дома Christie’s тиара описывается как «Изготовлена в виде плавно расширяющейся линии из кластеров бриллиантов подушкообразной формы и бриллиантов старой огранки, чередующихся с завитковыми мотивами, инкрустированными бриллиантами; каждый из них увенчан наконечниками из бриллиантов старой огранки, переходящими в линию бриллиантов в цанговой оправе. Вставлена в серебро и золото». Также тиара уникальна тем, что может смыкаться сзади, что редкость, а также является уникальным трансформером — ее можно разобрать на ожерелье и одиннадцать брошей. В комплекте к тиаре шла специальная отвертка и фурнитура для брошей.

Тиара принцессы Маргарет / © Getty Images

Маргарет носила украшение по разному и ее неоднократно можно было увидеть с роскошным ожерельем на шее, а также с брошками, каоторые на самом деле были частью одного уникального украшения.

После смерти принцессы ее сын и дочь решили продать тиару. Украшение было ушло с молотка за невероятную сумму в 926 400 фунтов стерлингов.