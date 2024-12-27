Куда пропали прекрасные бриллиантовые звезды императрицы Сиси: загадка уникальных украшений

В коллекции императрицы были особенные украшения, которые она часто носила и позировала в них для фото. Однако куда они исчезли после ее смерти - точно не знает никто.

На этом удивительном портрете, датируемом 1865 годом, мы видим Елизавету, императрицу Австрии, более известную как Сисси, в ее прекрасном придворном платье со звездами в волосах. Эта прическа стала культовой, рассказала историк Эми Бойингтон.

Елизавета Баварская / Фото: Getty Images

В то время было довольно новаторским украшать волосы бриллиантами и поэтому это способ распространился по всей Европе, как лесной пожар. Императрица Сисси владела двумя наборами бриллиантовых звезд. Один был с жемчужными центрами, а второй набор звезд был сделан исключительно из бриллиантов.

Считается, что она отдала некоторые из этих звезд своим любимым фрейлинам, но другие передавались из поколения в поколение. Например, ее дочери, эрцгерцогине Гизеле, и так далее.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Итак, это внучка императрицы Сисси, принцесса Елизавета Мария Баварская, и в ее волосах есть бриллиантовые звезды. Некоторые из этих бриллиантов, похоже, были унаследованы другой внучкой императрицы Сисси.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Эрцгерцогиня Елизавета Мария была единственным ребенком кронпринца Рудольфа, сына императрицы Сисси. Считается, что она унаследовала некоторые из звезд, потому что это ее свадебное приданое, и если мы посмотрим справа, то увидим набор бриллиантовых звезд. Но что несколько примечательно, после того, как эти внучки унаследовали наборы бриллиантовых звезд, украшения практически исчезли.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Но в 1998 году эта звезда снова появилась. Она принадлежала частному лицу, и ее одолжили для выставки об императрице Сисси, которая проходила во дворце Соорнбрун. Но эта звезда была украдена. На самом деле ее украл вор, и ее пропажу не замечали в течение двух недель, потому что он заменил ее копией. Эта бриллиантовая звезда была позже найдена в Канаде в 2009 году и затем возвращена в Вену.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Теперь она находится в постоянной экспозиции. Она выставлена ​​в замке Хоэнбрунн. Однако, возможно, некоторые из этих звезд все еще остаются в семье.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Это фотография, сделанная в 2017 году, и эта леди - графиня Анна-Тереза, и она носила их в день своей свадьбы.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Она дочь эрцгерцогини Марии Беатрисы Австрийской, так что, похоже, некоторые из этих звезд передавались по наследству и были в семье, или же они представляют собой очень и очень хорошие копии.

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