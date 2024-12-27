Куда пропали прекрасные бриллиантовые звезды императрицы Сиси: загадка уникальных украшений

В коллекции императрицы были особенные украшения, которые она часто носила и позировала в них для фото. Однако куда они исчезли после ее смерти - точно не знает никто.
На этом удивительном портрете, датируемом 1865 годом, мы видим Елизавету, императрицу Австрии, более известную как Сисси, в ее прекрасном придворном платье со звездами в волосах. Эта прическа стала культовой, рассказала историк Эми Бойингтон.
В то время было довольно новаторским украшать волосы бриллиантами и поэтому это способ распространился по всей Европе, как лесной пожар. Императрица Сисси владела двумя наборами бриллиантовых звезд. Один был с жемчужными центрами, а второй набор звезд был сделан исключительно из бриллиантов.
Считается, что она отдала некоторые из этих звезд своим любимым фрейлинам, но другие передавались из поколения в поколение. Например, ее дочери, эрцгерцогине Гизеле, и так далее.
Итак, это внучка императрицы Сисси, принцесса Елизавета Мария Баварская, и в ее волосах есть бриллиантовые звезды. Некоторые из этих бриллиантов, похоже, были унаследованы другой внучкой императрицы Сисси.
Эрцгерцогиня Елизавета Мария была единственным ребенком кронпринца Рудольфа, сына императрицы Сисси. Считается, что она унаследовала некоторые из звезд, потому что это ее свадебное приданое, и если мы посмотрим справа, то увидим набор бриллиантовых звезд. Но что несколько примечательно, после того, как эти внучки унаследовали наборы бриллиантовых звезд, украшения практически исчезли.
Но в 1998 году эта звезда снова появилась. Она принадлежала частному лицу, и ее одолжили для выставки об императрице Сисси, которая проходила во дворце Соорнбрун. Но эта звезда была украдена. На самом деле ее украл вор, и ее пропажу не замечали в течение двух недель, потому что он заменил ее копией. Эта бриллиантовая звезда была позже найдена в Канаде в 2009 году и затем возвращена в Вену.
Теперь она находится в постоянной экспозиции. Она выставлена в замке Хоэнбрунн. Однако, возможно, некоторые из этих звезд все еще остаются в семье.
Это фотография, сделанная в 2017 году, и эта леди - графиня Анна-Тереза, и она носила их в день своей свадьбы.
Она дочь эрцгерцогини Марии Беатрисы Австрийской, так что, похоже, некоторые из этих звезд передавались по наследству и были в семье, или же они представляют собой очень и очень хорошие копии.
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